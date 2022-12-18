Так, Британская газета Sunday Times опубликовала аналитический обзор (чтобы прочесть его в оригинале, требуется подписка) своего редактора по делам Европы Питера Конради под названием "20 примеров того, как война в Украине изменила наш мир".

Автор пишет, что война:

Ослабила Путина и Россию. (Автор считает, что до 24 февраля позиции Путина казались сильными, но катастрофическая война не оставила ему никаких шансов достойно выйти из ситуации и подорвала его влияние во многих сферах);

Вернула к жизни страх ядерной войны;

Привлекла внимание к Тайваню (Действия России заставили задать вопрос, какими могут быть шаги Китая в отношении мятежного острова – стало ли вторжение более вероятным, или, напротив, официальный Пекин теперь сто раз подумает?);

Привела к росту инфляции и числа забастовок в Великобритании (на фоне повышения цен на энергоносители и общего подорожания жизни);

Заставила более 14 млн украинцев покинуть свои дома;

Создала новую российскую диаспору (Как пишет газета, за последние 10 месяцев из России уехало больше людей, чем после революции 1917 года);

Усилила опасения, что в Африке начнется голод (Это связано с блокадой Россией экспорта украинского зерна, которая продолжалась в течение первых пяти месяцев войны);

Привела к изоляции российской экономики (Газета пишет о западных санкциях, из-за которых российская экономика может в этом году сократиться на 4,5%);

Сделала намного более сложным получение информации о том, что происходит в России (Из страны заставили уехать множество иностранных журналистов, а независимую российскую прессу заставили замолчать);

Заставила нас больше думать о "зеленых" технологиях и ядерной энергии (Как пишет автор, это результат повышения стоимости энергоносителей);

Укрепила НАТО (Газета напоминает о единстве альянса перед лицом российской агрессии и будущем вступлении в него Швеции и Финляндии);

Дала представление о том, какими будут войны будущего (С одной стороны, эта война показала важность современных технологий, таких как спутниковый интернет и дроны, с другой – оказалась на удивление старомодной с ее окопной войной и артиллерийскими дуэлями);

Показала важность харизматичного лидера (В публикации сказано, что Владимир Зеленский стал одним из ведущих мировых лидеров и сумел заручиться поддержкой других государств, а украинцы побеждают в пропагандистской войне в социальных сетях);

Покончила с военным табу в Германии (Автор напоминает, что война заставила канцлера Олафа Шольца объявить о радикальном увеличении германского военного бюджета);

Принесла невероятные выгоды производителям оружия (По мнению издания, больше всего выиграли американские и европейские производители, поскольку война продемонстрировала значительное преимущество западного оружия перед произведенным в России);

Укрепила украинскую национальную идентичность (В самой Украине отношение к России кардинально изменилось, а в мире теперь никто уже не спутает эти две страны);

Нарушила связи России с другими странами мира в области спорта, науки и искусства;

Создала угрозу холодной войны в Арктике;

Сделала авиапутешествия более длительными (Это связано с закрытием российского воздушного пространства для западных авиакомпаний. Например, до войны полет из Лондона в Токио занимал 12 часов, а сейчас почти 14);

Дала футбольному клубу "Челси" нового владельца (Бывший владелец "Челси" Роман Абрамович был вынужден продать клуб в мае за 4,25 млрд фунтов).

От страха ядерной войны до переживаний футбольных фанатов. Sunday Times назвала 20 примеров того, как мир изменила война в Украине.