Переворот в украинском футболе. Павелко в ближайшее время отстранят от должности, новым президентом УАФ будет Шевченко

Как сообщили сразу несколько источников в футбольных кругах, Банковая сейчас настоятельно рекомендует (причём в достаточно жёсткой форме) областным федерациям футбола поддержать увольнение Павелко и назначение Шевченко.

Сам Павелко недавно стал подозреваемым по уголовному делу о нецелевом использовании средств международной финансовой помощи. Суд его арестовал на два месяц, но президент УАФ вышел под залог почти в 10 миллионов гривен.

Павелко сейчас пытается сопротивляться и убеждает областные федерации не поддерживать смену руководства УАФ. Параллельно запущена кампания по дискредитации Шевченко. Так, футболист Роман Зозуля обвинил его в том, что тот сфотографировался с «пророссийским» главой ФИФА Джанни Инфантино, а также в лобббировании снятия санкций с российского олигарха Романа Абрамовича.

Итоги борьбы за пост главы УАФ, вероятно, станут понятны в самое ближайшее время.

Ранее Закарпатская ассоциация футбола предлагала созвать внеочередной конгресс УАФ на 20 декабря в Киеве. Слухи о том, что именно на эту дату планируется увольнение Павелко неоднократно появлялись в СМИ.

Но в Ассоциации в конце ноября заявили, что проведение Конгресса УАФ невозможно до отмены режима военного положения, а также из-за судебного запрета (решением Печерского районного суда Киева от 5 декабря) на данные действия. Также в УАФ, что о созыве внеочередного Конгресса необходимо уведомлять за 50 дней до даты его проведения.

Офис президента Украины усиленно работает над увольнением с поста президента Украинской ассоциации футбола экс-нардепа от Блока Петра Порошенко Андрея Павелко и назначением на эту должность экс-главного тренера сборной Украины по футболу, знаменитого футболиста Андрея Шевченко.