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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Декабрь » 23 » 12:20:28

Шлем военный – незаменимая составляющая обмундирования

Сегодня, 12:20:30 321 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Шлем военный – незаменимая составляющая обмундирования

Одной из главной задачей военной амуниции является защита бойца и комфорт. Тяжело переоценить роль качества одежды и аксессуаров, ведь от этих составляющих напрямую зависит результат работы военного. Особого внимания заслуживает защита головы. Для этого необходимо купить каску военную, потому что наличие данного изделия повышает шансы на сохранение жизни. Участник боевых действий будет себя чувствовать более уверенно, ведь шлем армейский предназначен для защиты головы от возможных черепно- мозговых повреждений и контузии. Также изделие предотвращает травмы вследствие осколков, рикошетов, пуль, падений и ударов, что возможны в результате взрывной волны. 

Что нужно знать, прежде чем купить военную каску?

Перед приобретением товара стоит ознакомиться с особенностями и свойствами. Ведь каждая модель имеет свои характеристики и предназначение. Именно поэтому знание особенностей амуниции необходимо. Прежде всего обратите внимание на следующие составляющие:
  • форма;
  • толщина;
  • вес.
 
Данные характеристики – основное, от чего нужно отталкиваться в случае покупки военного шлема, ведь изделие должно защищать зону лба и висков без лишней нагрузки на шейные позвонки. Будь то статическое положение или динамика, боец должен ощущать посильную нагрузку, что не будет тормозить его действия и не вызовет дискомфорта.

Производители имеют опыт, что касается увеличения стенок касок, однако их постигла неудача. Причиной является большой вес, который способствовал усилению инерции обломка или пули. Вследствие участились случаи сломанной шеи у бойцов. Такая проблема поспособствовала исследованиям, в результате которых определили приемлемую толщину шлема со стали. В зависимости от свойств материала и формы изделия толщина колеблется от 1,05 до 1,41 миллиметра. 

Как устроена военная каска?

Помимо верхней части из стали любой шлем имеет внутреннюю часть и ремень для подбородка. Их наличие и свойства не менее важны, ведь данные элементы отвечают за надежную фиксацию на голове. Более того, одна из задач заключается в компенсации кинетической энергии, которая образовывается в следствии удара.

Частовстречаемыми считаются каски с кожаным подшлемником из трех и больше сегментов, что крепятся на обруч. Со стальной частью последний уровень кожи соединяется за счет трех-четырех кламмеров. К основным требованиям о безопасности стоит отнести уровень баллистической стойкости изделия, что обеспечивает защиту от пуль и снарядов.

Дополнительными преимуществом будут:
  • небольшой вес и надежность;
  • комфорт и функционал;
  • возможность вторичной переработки;
  • простота изготовления.
 
Ранее мало кому удавалось соблюдать все требования и воплощать их в реальность. Однако с приходом технологий каждый может купить военный шлем.

Военная каска – разновидности и предназначение 

Популярные бронешлемы в Украине
Рынок предлагает множество вариаций одного элемента амуниции для бойцов. Изучим, какие параметры бывают: 
  • размер – опираясь на данные размерной таблицы военных шлемов выбирайте подходящий. Для этого нужно правильно измерить обхват головы. 
  • Стандарты – существует продукция, что соответствует стандартам НАТО. Также на рынке имеются предложения, что рекомендуются иностранными стандартами и оценке украинских экспертов. 
  • Уровень защиты зависит от материалов и толщины, которые способны свести угрозу механических повреждений к минимуму. 
 
Купить военный шлем в Украине можно в интернет магазинах. Специалисты рекомендуют учитывать потенциальные условия эксплуатации и индивидуальные особенности и потребности бойцов. Выбирайте надежных производителей и продавцов и чувствуйте себя защищенными.
Тэги: шлем, военная одежда, война в Украине, каска, амуниция
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