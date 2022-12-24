Украина усилила борьбу с коррупцией в разгар войны. Это позволит стране сблизиться с Западом

Во время вторжения России в Украину Киев не только сражается на фронтах, но и активизировал борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти. К такому выводу пришло агентство Reuters после общения с шестью чиновниками и экспертами в области борьбы с коррупцией. Усиление антикоррупционной деятельности должно успокоить западных союзников, которые выделяют миллиарды долларов помощи, и открыть Украине путь к дальнейшей интеграции с ЕС.

Киев не может откладывать борьбу со взяточничеством, поскольку сдерживание коррупции является «ключом» к расширению партнерских связей с западными странами, сообщили источники агентства. «Каждую неделю происходит одно или два крупных события, плюс семь-восемь более мелких», — отмечает юрист «Центра противодействия коррупции» Вадим Валько.

Во время войны в Украине возобновилось расследование старых антикоррупционных дел. Активизация произошла летом с приходом нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко. В конце сентября с его подачи, например, следователи снова стали работать по делу о завышении цен на электричество, расследование которого не двигалось два года.

САП отказалось комментировать свою работу, сообщив, что сейчас вместе Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) работает над 693 делами.

Борьба с коррупцией важна не только для того, чтобы получить помощь Запада. Она нужна и для того, чтобы страна могла рассчитывать на статус члена ЕС, который гарантирует долгосрочную безопасность от продолжения агрессии со стороны России, отмечают источники Reuters.

«Сейчас для Украины чрезвычайно важно показать себя предсказуемым партнером. На самом деле в Украине идут сразу две войны: открытая с Россией, а другая — война с постсоветским коррупционным прошлым, которая идет внутри», — сказал Reuters Ярослав Юрчишин, первый замглавы парламентского комитета по антикоррупционной политике.

Впрочем, победить коррупцию в стране, современная история которой начинается с хаоса постсоветской эпохи, не так просто, отмечают эксперты. Украина по-прежнему занимает 122 место из 180 стран в Индексе восприятия коррупции Transparency International. Андрей Боровик, исполнительный директор Transparency в Украине, отмечает в разговоре с Reuters, что показателем успешной борьбы с коррупцией в Украине будет количество обвинительных приговоров и прозрачность госструктур.