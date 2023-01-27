Социальная помощь в Украине теперь выплачивается по-новому: автоматическое начисление прекращается

С нового 2023 года помощь ВПЛ, малообеспеченным семьям, одиноким матерям на детей, другие льготы начали выплачиваться по-другому, рассказываем как. Согласно постановлению Кабмина №1320, которое вступило в силу 30 ноября, автоматическое начисление государственной социальной помощи и льгот во время военного положения прекращается.

Виды пособий и льгот, которые не будут начисляться автоматически

Речь идет о следующих видах социальной помощи:

государственная социальная помощь малообеспеченным семьям,

помощь на детей одиноким матерям; помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство,

помощь на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, с тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), на ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность,

ежемесячная денежная помощь лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, уходе за ним,

временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно,

временная государственная социальная помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату; помощь на проживание ВПЛ.

государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью,

государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью; льготы, назначенные ранее.

Автоматическое начисление всех видов государственной помощи будет продолжено только для проживающих на оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия.

В каком случае выплаты не возобновляются

В случае исключения территориальной громады из перечня государственная социальная помощь и льготы продолжают выплачиваться в течение месяца, в котором территориальная громада исключена из перечня, и в течение следующего месяца после ее исключения. В случае, когда в период введения военного положения выявлены сведения и/или получена информация, повлиявшая или которая могла повлиять на установление права на получение государственной социальной помощи и определение ее размера, выплата такой помощи прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором обнаружены сведения и/или получена информация.

Что нужно сделать, чтобы в дальнейшем получать выплаты

Те, кто раньше получал помощь автоматически, сейчас проживает за пределами громад, которые расположены в районе проведения боевых действий или находятся во временной оккупации, в окружении (блокировании), чтобы в дальнейшем получать выплаты, необходимо с 1 января 2023 года подать соответствующее заявление. Обратиться для этого нужно к представителям громад или в ЦНАП с пакетом документов.

Органы социальной защиты населения обязаны проинформировать льготников и получателей помощи о прекращении выплат/льгот путем отправки сообщения по почте/электронной почте/средствами мобильной связи и разъяснить необходимость обращения с 1 января 2023 года для продолжения выплат/льгот.

Перерасчет льгот осуществляется органами Пенсионного фонда после 1 января 2023 года после обращения с необходимыми документами. При этом выплаченные во время военного положения средства на момент подачи новых заявлений и документов не подлежат возврату.