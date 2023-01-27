Социальная помощь в Украине теперь выплачивается по-новому: автоматическое начисление прекращается

С нового 2023 года помощь ВПЛ, малообеспеченным семьям, одиноким матерям на детей, другие льготы начали выплачиваться по-другому, рассказываем как. Согласно постановлению Кабмина №1320, которое вступило в силу 30 ноября, автоматическое начисление государственной социальной помощи и льгот во время военного положения прекращается.
Речь идет о следующих видах социальной помощи:
Автоматическое начисление всех видов государственной помощи будет продолжено только для проживающих на оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия.
В случае исключения территориальной громады из перечня государственная социальная помощь и льготы продолжают выплачиваться в течение месяца, в котором территориальная громада исключена из перечня, и в течение следующего месяца после ее исключения. В случае, когда в период введения военного положения выявлены сведения и/или получена информация, повлиявшая или которая могла повлиять на установление права на получение государственной социальной помощи и определение ее размера, выплата такой помощи прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором обнаружены сведения и/или получена информация.
Те, кто раньше получал помощь автоматически, сейчас проживает за пределами громад, которые расположены в районе проведения боевых действий или находятся во временной оккупации, в окружении (блокировании), чтобы в дальнейшем получать выплаты, необходимо с 1 января 2023 года подать соответствующее заявление. Обратиться для этого нужно к представителям громад или в ЦНАП с пакетом документов.
Органы социальной защиты населения обязаны проинформировать льготников и получателей помощи о прекращении выплат/льгот путем отправки сообщения по почте/электронной почте/средствами мобильной связи и разъяснить необходимость обращения с 1 января 2023 года для продолжения выплат/льгот.
Перерасчет льгот осуществляется органами Пенсионного фонда после 1 января 2023 года после обращения с необходимыми документами. При этом выплаченные во время военного положения средства на момент подачи новых заявлений и документов не подлежат возврату.