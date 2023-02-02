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Организаторам «пьяных вечеринок» в Киеве, которые издевались над девушками, вручили повестки. ФОТО

Сегодня, 16:07:23 318 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Организаторам «пьяных вечеринок» в Киеве, которые издевались над девушками, вручили повестки. ФОТО

Появились фото организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве, которые издевались над девушками, а потом выкладывали эти видео в интернет. Шестерым парням вручили повестки. С ними они и сфотографировались.

В тоже время, один человек на фото явно не молодой. Это адвокат парней Артём Захаров. Вчера он в говорил в Facebook, что обыски проводились незаконно. А сегодня появился на фото вместе со своими клиентами с повесткой в руках.

«Я принимал участие как адdокат в обыске, делом этим я не занимаюсь. Мне была вручена повестка как адвокату в связи с моей адвокатской деятельностью и затем была распространена недостоверная информация о том, что я якобы участник вечеринок», - заявил Артём Захаров.

Главный организатор съёмок скандальных видео заявил, что снимал их, чтоб собрать донаты для ВСУ.

Двух парней поместили в СИЗО и объявили подозрение.

До семи лет тюрьмы могут получить организаторы "пьяных вечеринок" в столице, которые издевались и унижали девушек, а потом выкладывали видео в интернет. Об этом на странице в Facebook сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Двое организаторов беспредела задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Им уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины (изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Санкция этой статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы", — написал Небытов.

Ранее сообщалось, что в Киеве несколько парней из Ивано-Франковска накачивали девушек наркотиками, после чего насиловали их и снимали все на видео. Позже организатор вечеринок Андрей из Ивано-Франковска сообщил, что «доволен популярностью» и заявил, что делал это, чтоб собрать донаты для ВСУ. 

Вечером на ситуацию отреагировал президент. Он упомянул о киевском скандале с издевательством над девушками на вечеринках, поблагодарив полицию за быстрое реагирование.
Тэги: повестки, полиция, тик ток, Киев
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