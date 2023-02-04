Кто из российских олигархов скрывается на французском курорте Куршевель. Репортаж Украинской правды

Куршевель – один из самых дорогих зимних курортов в мире, а также одно из самых любимых мест для зимнего отдыха богатейших россиян. Здесь, во французских Альпах, можно увидеть имения русской элиты, встретить автомобили на русских номерных знаках и даже найти представителей этой самой элиты, которая так активно поддержала вторжение россии в Украину, а сама продолжает отдыхать в недружественной Франции."Украинская правда" отправилась в Куршевель, чтобы показать, как богатые россияне отдыхают в Европе почти через год после начала полномасштабного вторжения России в Украину.К примеру, в одном из самых дорогих шале отдыхают жена и дочь российского олигарха Андрея Бокарева, который был одним из 37 участников встречи с президентом россии путиным, 24 февраля 2022 года, и поддержал вторжение в Украину.В репортаже журналисты УП задавали богатым россиянам, которые отдыхают во время войны в Украине, вопрос: почему они отдыхают, не как годится настоящим патриотам, на родине, а в недружественной Европе?Много интересных подробностей в полном расследовании журналистов УП.