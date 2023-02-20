Кому в Украине предлагают работу за 120 тыс. грн: обязательное знание украинского языка

Заработная плата в 120 тыс. грн — кому предлагают, какие требования, читайте в нашем материале.



Вакансия гувернантки с месячным окладом 120 тыс. грн опубликована на одном из сайтов поиска работы. Гувернантку с профильным образованием, а именно учителя начальных классов со знанием украинского языка, ищут для семьи, проживающей в Киеве. В объявлении говорится, что гувернантка нужна для 7-летней девочки.



Потенциальным кандидаткам работодатель предлагает вахтенный метод работы на 1 месяц с возможными командировками в другие страны.

Требования к кандидатам:

Опыт работы в семьях и рекомендации от прошлых работодателей.

Педагогическое образование "учитель начальных классов" и опыт обучения современной программе начальной школы.

Совершенное знание украинского языка.



Обязанности гувернантки:

Индивидуальные занятия по программе начальной школы.

Организация досуга.

Сопровождение ребенка на дополнительные занятия.

Вакансия от Агентства «Солнечный дом». http://sun-home.com.ua/