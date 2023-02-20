Кому в Украине предлагают работу за 120 тыс. грн: обязательное знание украинского языка

Заработная плата в 120 тыс. грн — кому предлагают, какие требования, читайте в нашем материале.
Вакансия гувернантки с месячным окладом 120 тыс. грн опубликована на одном из сайтов поиска работы. Гувернантку с профильным образованием, а именно учителя начальных классов со знанием украинского языка, ищут для семьи, проживающей в Киеве. В объявлении говорится, что гувернантка нужна для 7-летней девочки.
Потенциальным кандидаткам работодатель предлагает вахтенный метод работы на 1 месяц с возможными командировками в другие страны.
Требования к кандидатам:
Обязанности гувернантки: