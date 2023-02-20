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Главная » Новости » Экономика » 2023 » Февраль » 20 » 16:46:31

Кому в Украине предлагают работу за 120 тыс. грн: обязательное знание украинского языка

Сегодня, 16:46:31 253 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кому в Украине предлагают работу за 120 тыс. грн: обязательное знание украинского языка

Заработная плата в 120 тыс. грн — кому предлагают, какие требования, читайте в нашем материале.

Вакансия гувернантки с месячным окладом 120 тыс. грн опубликована на одном из сайтов поиска работы. Гувернантку с профильным образованием, а именно учителя начальных классов со знанием украинского языка, ищут для семьи, проживающей в Киеве. В объявлении говорится, что гувернантка нужна для 7-летней девочки.

Потенциальным кандидаткам работодатель предлагает вахтенный метод работы на 1 месяц с возможными командировками в другие страны.

Требования к кандидатам:

  • Опыт работы в семьях и рекомендации от прошлых работодателей.
  • Педагогическое образование "учитель начальных классов" и опыт обучения современной программе начальной школы.
  • Совершенное знание украинского языка.


Обязанности гувернантки:

  • Индивидуальные занятия по программе начальной школы.
  • Организация досуга.
  • Сопровождение ребенка на дополнительные занятия.

Вакансия от Агентства «Солнечный дом». http://sun-home.com.ua/
 
Тэги: учитель, вакансии, Киев, работа
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