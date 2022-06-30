Водитель, продавец, грузчик - предложения работы в Киеве выросли в три раза

За более чем четыре месяца войны миллионы украинцев потеряли работу из-за вынужденного переезда или остановки работы предприятий. В то же время, рынок труда продолжает восстанавливаться. К примеру, на OLX в июне количество вакансий на полный рабочий день в сфере строительства только в Киеве выросло в 3 раза по сравнению с мартом. При этом работодатели готовы не только нанимать сотрудников, но и платить им более высокую заработную плату. Об особенностях трудоустройства в военный период и предложениях на рынке труда — в аналитике OLX Работа.

Каких специалистов ищут работодатели сейчас

Сейчас в столице, относительно безопасных регионах Центра и Запада Украины, наблюдается постепенный рост предложений работы в ряде сфер. Наибольший прирост вакансий наблюдается в категории "Строительство/отделочные работы". В Киеве их количество выросло с 1 085 предложений в течение марта до 3 420 объявлений в июне, а в Днепре — с 708 до 818.

Также увеличилось предложение для желающих работать в колл-центрах и сфере телекоммуникаций. Самый ощутимый рост в Днепре. В начале марта таких вакансий было всего 35, а в начале лета уже 455. Кроме того, в большинстве областей увеличилось количество объявлений в категориях "Клининг / домашний персонал" и "Производство / рабочие специальности". Если говорить о конкретных представителей “голубых воротничков”, то в целом среди работодателей наиболее востребованы традиционно работники сфер торговли и логистики.

ТОП 10 самых популярных специалистов на OLX Работа в июне 2022 года по размещенным вакансиям (на полный рабочий день)

Специальность Количество объявлений Средняя заработная плата, грн (июнь 2022) водитель 8 322 20 000 продавец 4 039 10 000 грузчик 3 250 11 000 разнорабочий 3 102 9 000 охранник / сторож 2 817 9 000 швея 2 044 14 000 курьер 1 797 22 500 повар 1 601 11 000 парикмахер 1 421 12 000 сиделка 1 418 8 500

Кому платят больше всего

В настоящее время на олх для представителей рабочих специальностей есть ряд вакансий с заработной платой выше 20 тыс. гривен. Кроме того, представителям профессий в сфере логистики и строительства в июне предлагают более высокую плату, чем в марте. В частности, летом водители такси могут зарабатывать на 500 грн, а облицовщики на 2,7 тыс. грн больше, чем весной.

ТОП 10 вакансий с наибольшей заработной платой на OLX Работа в июне 2022 года (полный рабочий день):

дальнобойщик - 50 077 грн;

водитель бульдозера/грейдера - 27 500 грн;

водитель такси - 25 500 грн;

штукатур – 25 000 грн;

комбайнер - 25 000 грн;

оператор call-центра - 24 000 грн;

прораб — 23 500 грн;

курьер - 22 500 грн;

облицовщик - 21 000 грн;

фасадчик - 20 693 грн.

Какую работу ищут украинцы

Уже в июне украинцы проявляли больше активности при поиске работы, чем в начале весны. По данным аналитики OLX, количество поисковых запросов на разные вакансии выросло на 25-66 процентных пунктов от показателей марта этого года. Наибольший прирост наблюдается при поиске работы на следующих позициях:

бариста (+ 66%);

няня, курьер (по 64%);

охранник (63%);

разнорабочий (61%);

уборщица (60%).



В целом, чаще всего в июне пользователи искали следующие вакансии:

водителя (228,8 тыс. раз);

продавца (56,9 тыс.);

грузчика (48,8 тыс.);

баристы (44 тыс.);

уборщика (40,1 тыс. раз).

Особенности трудоустройства во время военного положения

Война вносит существенные коррективы не только в рынок вакансий и уровень заработной платы, но и в юридическую плоскость отношений работодателей и сотрудников. Изменения касаются разных аспектов от вопросов оплаты труда до увольнения:

оплата труда: во время военного положения работодатель освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты, если это произошло из-за боевых действий или других обстоятельств не переборной силы. В таком случае выплаты могут быть перенесены к моменту возобновления работы компании;

перевод работников: работодатель имеет право перевести сотрудника на другую работу без его согласия для предотвращения или ликвидации последствий боевых действий или других обстоятельств, представляющих угрозу жизни людей. Однако только при условии, что эта работа не противопоказана по состоянию здоровья, а оплата труда будет не ниже среднего заработка по предыдущей позиции;

график работы: рабочая неделя может быть увеличена до 60 часов, а продолжительность еженедельных выходных может быть сокращена до 24 часов;

отпуск: работодатель имеет право предоставить работникам отпуск продолжительностью не более 24 календарных дней. Однако при согласии работодателя работник может уйти в более длительный отпуск за свой счет. Кроме того, работнику могут отказать в предоставлении отпуска, если он привлечен к работам на объектах критической инфраструктуры.

увольнение: работодатель может уволить временно нетрудоспособного работника, а также сотрудника в отпуске (кроме декретного и по уходу за ребенком) с первого дня после окончания нетрудоспособности или отпуска. Сам сотрудник имеет право уволиться по собственному желанию без предупреждения об этом работодателя за 14 дней в районах, где происходят боевые действия, и в случае существования угрозы жизни и здоровью.

Изменения затронули не только отношения между работодателями и работниками, но и процесс трудоустройства. Например, компании, которым не хватает сотрудников, могут заключать с новичками срочные трудовые договоры в период действия военного положения или на время замещения временно отсутствующего сотрудника. Кроме того, в настоящее время работодатели вправе заключать трудовой договор с работниками в словесной форме. В то же время они обязаны сообщить налоговым органам и завершить процедуру оформления работника при первой возможности или после прекращения действия военного положения. А внутренне-перемещенные сотрудники, которые из-за войны не имеют оригинала трудовой книжки, могут получить ее дубликат на новом месте работы.

“Благодаря законодательным изменениям, сейчас работодатели могут быстрее нанимать специалистов. Чтобы так же оперативно находить кадры с необходимой квалификацией, я советую на этапе публикации вакансии максимально детализировать условия работы и требования к будущему сотруднику. Например, на OLX Работа есть немало фильтров, с помощью которых можно указать, на какой формат и график работы требуется специалист, какие у него должны быть опыт и навыки. А показать потенциальному сотруднику, что вакансия актуальна, можно с помощью фильтра "Работаем сейчас". Все это поможет соискателю определить, подходит ли ему данное предложение, а работодателю сэкономить время и силы на поиск необходимого работника”, — рассказывает руководитель направления OLX Работа и Сервисы Мария Абдуллина.