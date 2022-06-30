Водитель, продавец, грузчик - предложения работы в Киеве выросли в три раза

За более чем четыре месяца войны миллионы украинцев потеряли работу из-за вынужденного переезда или остановки работы предприятий. В то же время, рынок труда продолжает восстанавливаться. К примеру, на OLX в июне количество вакансий на полный рабочий день в сфере строительства только в Киеве выросло в 3 раза по сравнению с мартом. При этом работодатели готовы не только нанимать сотрудников, но и платить им более высокую заработную плату. Об особенностях трудоустройства в военный период и предложениях на рынке труда — в аналитике OLX Работа.
Сейчас в столице, относительно безопасных регионах Центра и Запада Украины, наблюдается постепенный рост предложений работы в ряде сфер. Наибольший прирост вакансий наблюдается в категории "Строительство/отделочные работы". В Киеве их количество выросло с 1 085 предложений в течение марта до 3 420 объявлений в июне, а в Днепре — с 708 до 818.
Также увеличилось предложение для желающих работать в колл-центрах и сфере телекоммуникаций. Самый ощутимый рост в Днепре. В начале марта таких вакансий было всего 35, а в начале лета уже 455. Кроме того, в большинстве областей увеличилось количество объявлений в категориях "Клининг / домашний персонал" и "Производство / рабочие специальности". Если говорить о конкретных представителей “голубых воротничков”, то в целом среди работодателей наиболее востребованы традиционно работники сфер торговли и логистики.
|
Специальность
|
Количество объявлений
|
Средняя заработная плата, грн (июнь 2022)
|
водитель
|
8 322
|
20 000
|
продавец
|
4 039
|
10 000
|
грузчик
|
3 250
|
11 000
|
разнорабочий
|
3 102
|
9 000
|
охранник / сторож
|
2 817
|
9 000
|
швея
|
2 044
|
14 000
|
курьер
|
1 797
|
22 500
|
повар
|
1 601
|
11 000
|
парикмахер
|
1 421
|
12 000
|
сиделка
|
1 418
|
8 500
В настоящее время на олх для представителей рабочих специальностей есть ряд вакансий с заработной платой выше 20 тыс. гривен. Кроме того, представителям профессий в сфере логистики и строительства в июне предлагают более высокую плату, чем в марте. В частности, летом водители такси могут зарабатывать на 500 грн, а облицовщики на 2,7 тыс. грн больше, чем весной.
ТОП 10 вакансий с наибольшей заработной платой на OLX Работа в июне 2022 года (полный рабочий день):
Уже в июне украинцы проявляли больше активности при поиске работы, чем в начале весны. По данным аналитики OLX, количество поисковых запросов на разные вакансии выросло на 25-66 процентных пунктов от показателей марта этого года. Наибольший прирост наблюдается при поиске работы на следующих позициях:
В целом, чаще всего в июне пользователи искали следующие вакансии:
Война вносит существенные коррективы не только в рынок вакансий и уровень заработной платы, но и в юридическую плоскость отношений работодателей и сотрудников. Изменения касаются разных аспектов от вопросов оплаты труда до увольнения:
Изменения затронули не только отношения между работодателями и работниками, но и процесс трудоустройства. Например, компании, которым не хватает сотрудников, могут заключать с новичками срочные трудовые договоры в период действия военного положения или на время замещения временно отсутствующего сотрудника. Кроме того, в настоящее время работодатели вправе заключать трудовой договор с работниками в словесной форме. В то же время они обязаны сообщить налоговым органам и завершить процедуру оформления работника при первой возможности или после прекращения действия военного положения. А внутренне-перемещенные сотрудники, которые из-за войны не имеют оригинала трудовой книжки, могут получить ее дубликат на новом месте работы.
“Благодаря законодательным изменениям, сейчас работодатели могут быстрее нанимать специалистов. Чтобы так же оперативно находить кадры с необходимой квалификацией, я советую на этапе публикации вакансии максимально детализировать условия работы и требования к будущему сотруднику. Например, на OLX Работа есть немало фильтров, с помощью которых можно указать, на какой формат и график работы требуется специалист, какие у него должны быть опыт и навыки. А показать потенциальному сотруднику, что вакансия актуальна, можно с помощью фильтра "Работаем сейчас". Все это поможет соискателю определить, подходит ли ему данное предложение, а работодателю сэкономить время и силы на поиск необходимого работника”, — рассказывает руководитель направления OLX Работа и Сервисы Мария Абдуллина.