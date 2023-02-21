БК Vbet: легальный букмекер для ставок на спорт в Украине

Многие беттеры хотят играть на площадке, где в одном месте собраны все азартные развлечения. На самом деле таких игровых платформ не так уж и много. Одна из них — БК Vbet. Конечно, основное предложение компании — это спортивные ставки. На сайте площадки богатая линия с акцентом на футболе, по-настоящему интересная роспись, достойные коэффициенты. Однако, помимо спортивных пари, игроку доступно много других азартных развлечений, среди которых:

Онлайн-слоты. На ресурсе букмекерской конторы огромный выбор лицензионных игровых автоматов от ведущих провайдеров, среди которых Pragmatic Play, NetEnt и многие другие.

Live-casino. Это сочетание классического игорного заведения и онлайн-казино, где можно играть в режиме реального времени, а также взаимодействовать с крупье и другими пользователями.

Покер. Букмекер предлагает доступ к серии покерных турниров, призовой фонд в некоторых из которых превышает 20 млн грн.



Это далеко не полный перечень развлечений, доступных посетителям БК Вбет.

Как получить от Vbet бонус для новых игроков

Практически все букмекеры так или иначе поощряют новых клиентов. Но Вбет делает это особенно щедро, предлагая целых три типа подарков новичкам. На сайте Vbet бонус бывает следующих видов:

Подарок от Алексея YXO Малецкого. Надо зарегистрироваться, внести депозит от 300 грн и такую же сумму поставить на любое событие e-sport. Если пари проиграет, букмекер вернет потерянные деньги (но не более 2500 грн).

Безусловный фрибет. Чтобы получить этот презент, надо зарегистрироваться в БК и поставить от 100 грн на экспресс из 3 событий минимум с котировкой от 1,2 по каждому исходу. Если пари победит, то беттер получит бесплатную ставку в сумме 50% от него. Если проиграет, ему дадут фрибет в размере 100% от потерянных средств.



Подарок для слотов. Для получения этого поощрения надо зарегистрироваться, пройти верификацию, активировать бонусное предложение в ЛК и внести на счет от 150 грн. После этого БК даст +100% к первому депозиту и 300 фриспинов. Также новички могут получить бонус Vbet за активацию промокода.

Как для Вбет скачать приложение на Android

У популярного международного букмекера есть собственный софт на Android. Чтобы на сайте Вбет скачать ПО, понадобится:

Зайти на ресурс БК с телефона. Открыть чат саппорта. Попросить дать ссылку на программу. Перейти по ней. Подтвердить скачивание.



После этого начнется загрузка. Когда она завершится, пользователю будет предложено запустить инсталляцию. Надо дать на это согласие и дождаться окончания процесса.

К сожалению, скачать Вбет из Play Market нельзя. В магазине софта программное обеспечение букмекера попросту отсутствует.