БК Vbet: легальный букмекер для ставок на спорт в Украине

Многие беттеры хотят играть на площадке, где в одном месте собраны все азартные развлечения. На самом деле таких игровых платформ не так уж и много. Одна из них — БК Vbet. Конечно, основное предложение компании — это спортивные ставки. На сайте площадки богатая линия с акцентом на футболе, по-настоящему интересная роспись, достойные коэффициенты. Однако, помимо спортивных пари, игроку доступно много других азартных развлечений, среди которых:
Это далеко не полный перечень развлечений, доступных посетителям БК Вбет.
Практически все букмекеры так или иначе поощряют новых клиентов. Но Вбет делает это особенно щедро, предлагая целых три типа подарков новичкам. На сайте Vbet бонус бывает следующих видов:
Подарок для слотов. Для получения этого поощрения надо зарегистрироваться, пройти верификацию, активировать бонусное предложение в ЛК и внести на счет от 150 грн. После этого БК даст +100% к первому депозиту и 300 фриспинов. Также новички могут получить бонус Vbet за активацию промокода.
У популярного международного букмекера есть собственный софт на Android. Чтобы на сайте Вбет скачать ПО, понадобится:
После этого начнется загрузка. Когда она завершится, пользователю будет предложено запустить инсталляцию. Надо дать на это согласие и дождаться окончания процесса.
К сожалению, скачать Вбет из Play Market нельзя. В магазине софта программное обеспечение букмекера попросту отсутствует.