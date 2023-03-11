«Париматч» заблокировали в Украине: на сайте Parimatch нельзя пополнить и вывести средств

Вчера 10 марта 2023, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, связанных с игорным бизнесом. Среди них есть букмекерская компания «Parimatch».
Сегодня, многие клиенты сообщают, что на сайте букмекера заблокирована функция пополнения и вывода средств. Их дальнейшая судьба пока остается неизвестной.
Комментарий Париматч
Комментируя решение СНБО, Parimatch заявила, что за два года уплатила более 850 млн грн налогов, сборов и лицензионных платежей в госбюджет Украины. Также компания отметила, что с начала войны бренд Parimatch прекратил деятельность на территории рф, запретил любое использование бренда, технических решений компании и любое присутствие на террито
Букмекер «Париматч» обратился к Зеленскому в связи с включением компании в санкционный список — и обвинил Службу безопасности Украины в давлении на компанию
Давление со стороны «отдельных работников» СБУ заключается, в частности, в блокировке работы платежных систем и распространении манипулятивной и недостоверной информации, пишет «Париматч».
«Постоянно предпринимались безосновательные попытки внести компании холдинга в санкционные списки <…> фактически осуществляется экономический и психологический терроризм в отношении компании и ее работников», — говорится в заявлении.
Букмекер попросил Владимира Зеленского проверить заявления о нарушениях со стороны сотрудников СБУ.
Также «Париматч» напомнил, что компания была создана украинцами, а с началом полномасштабного вторжения прекратила бизнес в России:
«„Париматч“ — бренд, созданный украинцами, развиваемый украинцами, в котором работают и которым владеют украинцы. <...> С начала войны бренд „Париматч“ прекратил деятельность на территории России, запретил использование бренда, технических решений компании и любое присутствие на территории страны-агрессора. <...> Отмечаем, что „Париматч“ на постоянной основе помогает стране в борьбе с врагом и поддержкой населения».
Под ограничения также попали крупнейшие российские букмекерские компании по рейтингу Forbes, среди них:
- ООО «Ф.О.М.» (бренд Fonbet);
- ООО «Ставка РУ» (бренд «1хСтавка»);
- ООО «Первая международная букмекерская компания» (бренд «Лига ставок»);
- ООО «Управляющая компания Национального союза коневодства» (бренд Winline);
- ООО «Фортуна» (бренд BetCity);
- ООО «Бетринг» (через эту компанию, по данным Forbes и «РБК-Украина», в России работала украинская букмекерская компания Parimatch);
- ООО «Фирма «Стом» (бренды Bingo Boom, BetBoom);
- ООО «БК Олимп» (бренд Olimpbet);
- ООО «БК «Марафон» (бренд «Марафон»);
- ООО «Леон» (бренд Leon).
Санкции ввели против еще ряда российских букмекерских контор, в частности, ООО «Букмекерская контора «Пари» (бренд Pari), ООО «Бетсити» (бренд «Бетсити»), ООО «Мелофон» (бренд «Мелбет»), ООО «Инвест Гарант» (бренд Zenit), ООО «СпортБет» (бренд «СпортБет») и других.
Под санкции также попал российский оператор государственных лотерей «Спортлото».
Среди подсанкционных лиц, в частности, российские бизнесмены Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, связываемые с букмекерской конторой 1хbet. Forbes отметил, что эта компания не прошла обязательное лицензирование и запрещена в России, но ее «легальным клоном» теперь является «1хСтавка».