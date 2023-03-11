«Париматч» заблокировали в Украине: на сайте Parimatch нельзя пополнить и вывести средств

Сегодня, многие клиенты сообщают, что на сайте букмекера заблокирована функция пополнения и вывода средств. Их дальнейшая судьба пока остается неизвестной.

Давление со стороны «отдельных работников» СБУ заключается, в частности, в блокировке работы платежных систем и распространении манипулятивной и недостоверной информации, пишет «Париматч».

«Постоянно предпринимались безосновательные попытки внести компании холдинга в санкционные списки <…> фактически осуществляется экономический и психологический терроризм в отношении компании и ее работников», — говорится в заявлении.

Букмекер попросил Владимира Зеленского проверить заявления о нарушениях со стороны сотрудников СБУ.

Также «Париматч» напомнил, что компания была создана украинцами, а с началом полномасштабного вторжения прекратила бизнес в России:

«„Париматч“ — бренд, созданный украинцами, развиваемый украинцами, в котором работают и которым владеют украинцы. <...> С начала войны бренд „Париматч“ прекратил деятельность на территории России, запретил использование бренда, технических решений компании и любое присутствие на территории страны-агрессора. <...> Отмечаем, что „Париматч“ на постоянной основе помогает стране в борьбе с врагом и поддержкой населения».



Под ограничения также попали крупнейшие российские букмекерские компании по рейтингу Forbes, среди них:

Комментируя решение СНБО, Parimatch заявила, что за два года уплатила более 850 млн грн налогов, сборов и лицензионных платежей в госбюджет Украины. Также компания отметила, что с начала войны бренд Parimatch прекратил деятельность на территории рф, запретил любое использование бренда, технических решений компании и любое присутствие на территоБукмекер «Париматч» обратился к Зеленскому в связи с включением компании в санкционный список — и обвинил Службу безопасности Украины в давлении на компанию