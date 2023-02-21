Сколько раз Путин соврал россиянам в послании 21 февраля 2023

Помощь Украине

Такая цифра складывается из нескольких источников. После 24 февраля финансовой помощи от ЕС получено $13,3 млрд, от США – $12,8 млрд, от Великобритании – $6 млрд, от Канады – $2,1 млрд. Военная помощь США оценивается в $30 млрд, Великобритании – $2,75 млрд , от ЕС – $4,6 млрд. Евросоюз дает не безвозвратные средства, а выделяет льготные кредиты.

Кроме того, между 2014 и началом 2022 года Украина получила кредитов от ЕС, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития на $19 млрд и военной помощи США на $2,5 млрд.

Помощь бедным странам

Бегство капитала из России

«Бесплатное» подключение к газовым сетям

В послании в 2021 году Путин уже поручал сделать бесплатную газификацию для всех граждан. А в августе 2022 года он возмущался тем, что люди вынуждены платить за подключение 120-130 тысяч рублей.

Устойчивость банков

Ремонт дорог

Что еще сказал Путин

Помимо кочующих из выступления в выступление спорных утверждений о НАТО, биолабораториях и войне в Украине, в послании Федеральному Собранию во вторник 21 февраля Владимир Путин привел также ряд цифр и фактов, которые вызывают серьезные вопросы, - пишет « Агентство ».Запад «уже потратил более $150 млрд на пособничество и вооружение киевского режима», сказал Путин.: По подсчетам «Агентства», в 2022 году Украина получила от США, Евросоюза и Великобритании $71,5 млрд финансовой и военной помощи. Еще около $35 млрд обещано , но пока не выдано. Помимо этих сумм, около $21,5 млрд Киев получил между 2014 годом и началом вторжения.Расходы Запада на поддержку Украины Путин сравнил с ассигнованиями на страны с низким уровнем доходов:«На помощь беднейшим государствам мира страны "семерки" выделили за 2020-2021 годы порядка $60 млрд. Понятно, да? На войну – 150, а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся, – 60».Только за один 2021 год G-7 выделила беднейшим государствам более чем вдвое больше, чем сказал Путин - $142 млрд, сообщает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на которую ссылается президент. Общая помощь этим странам со стороны всех развитых государств (включая G-7) в 2021 году выросла на 8,5%, достигнув $186 млрд.«Российские капиталы, деньги, которые получены здесь, должны работать на страну, на её национальное развитие. Сегодня у нас открываются огромные перспективы».: После начала войны темпы вывода денег из России в 2022 году почти утроились в сравнении с 2021 годом. Банк России сообщил об оттоке капитала в 2022 году в $217 млрд и ждет оттока $68 млрд - в 2023 году.«Продолжим и программу бесплатной газификации. ... А для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основеЗа подключение к газовым сетям гражданам нужно платить от 100 тысяч рублей. Тарифы устанавливают местные власти, а цену можно узнать на сайте Единого оператора газификации.Говоря о ней, Путин сообщил, что в прошлом году вырос объем кредитования, в частности «ипотечный портфель тоже прибавил – 20,4 процента. Развитие идёт: Путин привел корректную цифру, но умолчал, что падает качество кредитного портфеля. В понедельник Банк России сообщил, что «основные показатели риска достигли своих рекордных значений с начала наблюдения. В 4 квартале 2022 года 44% всех ипотечных кредитов (на 8 процентных пунктов больше к 3 кварталу 2022 года) пришлось на заемщиков, у которых платежи по кредитам достигают 80% от дохода.Путин пообещал, что уже в 2024 году не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также более половины региональных и местных дорог будут приведены в нормативное состояние.. Здесь Путин или что-то перепутал, или пытается приукрасить. Еще в июне 2022 года он сам говорил , что нужно пять лет, чтобы привести в «нормативное состояние85% дорог в крупнейших агломерациях, а также опорную сеть автодорог страны.

Значительную часть послания Путин посвятил критике Запада, в очередной раз обвинив его в развязывании войны в Украине, желании развалить Россию, поддержке «неонацистов» и ставке на «национал-предателей» внутри России.

Президент отметил, что власти не будут «сводить счеты» с теми, кто «отступился от родины».

Отдельный блок в речи президента был посвящен успехам российской экономики на фоне западных санкций.

Путин предложил ввести льготы для военных и увеличить помощь семьям участников «спецоперации».

Президент анонсировал реформу образования, пообещав «синтез лучших практик СССР и опыт последних десятилетий». В частности, Путин предложил вернуть специалитет в вузы сроком обучения от 4 до 6 лет.

Кроме того, Путин призвал бизнес-элиту возвращаться в Россию и развивать бизнес в стране. «Никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. <…> Все должны понять: и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране — России», — сказал Путин.

Одним из главных в выступлении Путина стало заявление о приостановке участия России в договоре о стратегических ядерных вооружениях. Президент заявил, что Москва не будет допускать инспекторов на российские ядерные объекты, а для возвращения России в договор об СНВ-3 «надо понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Англия», обладающие ядерным оружием. Договоры, ограничивающие развитие ядерного потенциала, между США и СССР, а потом и Россией действовали с 1972 года.Путин также заявил о готовности вернуться к ядерным испытаниям. «Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия, такая информация есть. Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США», — сказал президент.