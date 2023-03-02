Премия и компенсация за ранение. Какие выплаты военным действуют с весны 2023 года — что изменилось в ВСУ

Военным в Украине изменили принципы выплаты 100 тыс. и 30 тыс. гривен премии во время войны. Рассказываем, кто сможет получать выплату за ранения, кто получит 100 тыс. гривен за участие в боевых действиях и сколько получают военные на блокпостах и первой линии обороны с весны 2023 года.
С начала полномасштабного вторжения, 28 февраля 2022 года, постановление КМУ №168 предусматривало выплату 30 тыс. гривен всем военным, а 100 тыс. гривен - военным, принимающим участие в боевых действиях на передовой, раненным в качестве одноразовой выплаты и родственникам пропавших без вести.
С 1 февраля 100 тысяч гривен получают военные на переднем крае, раненные военные и семьи пропавших без вести, сообщили в Министерстве обороны Украины. Кроме того, «зарплату» военным подняли с 13 тыс. до 20 тыс. гривен на низшей должности – стрелок.
Также выплата 30 тыс. гривен отменена всем военным ― теперь для ее получения необходимо собрать необходимые документы насчет выполнения боевых приказов.
Военные ощутят изменения по выплатам именно с 1 марта, потому что изменение в принципе начисления происходит с 1 февраля, а выплаты происходят в следующем месяце.
Изменения коснулись премий и единовременных выплат до 100 тыс. гривен. Выплата семьям погибших героев не изменилась в размерах – это 15 миллионов гривен на всех родственников, имеющих право согласно законодательству, поделены на равные части, которые выплачиваются ежемесячно по 30 тыс. гривен.
Предусмотрены следующие выплаты:
Это касается военнослужащих Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, Службы внешней разведки, ГУР Минобороны Украины, Нацгвардии, Государственной пограничной службы.
«Военным на фронте, которые не участвуют в боях, а работают на второй и третьей линиях обороны в базовое вознаграждение будут добавлять 30 тыс. гривен. Это значит, что военные, которые сейчас укрепляют позиции недалеко от Бахмута, должны получать около 50 тыс. гривен в месяц: 20 тыс. гривен базовых выплат и до 30 тыс. дополнительных. Украинские бойцы, сражающиеся с противником на передовой, будут получать доплату в сумме 100 тыс. гривен в месяц. Общий уровень их вознаграждения составит до 120 тыс. гривен в месяц», ― объясняет ГО Центр совместных действий
Речь идет не только о военных, которые находятся непосредственно в районах боевых действий. Все зависит от выполняемых ими задач. Так, 30 тыс. грн будут получать военные, выполняющие задачи:
Кроме того, надбавку 30 тыс. гривен будут получать военнослужащие, откомандированные в военные администрации в районах ведения боевых действий.
Даже если военные находятся не в зоне боев, а на ротации, но выполняют боевые задания согласно приказу, они имеют право на выплату 30 тыс. грн. Однако прибавка выплачивается только за период выполнения боевых задач.
Дополнительную выплату получают военные, участвующие в боевых действиях в районах их ведения на передовой и выполняющие боевые задания. Также ее будут получать:
Для этого требуются приказы командиров военных.
Изменения в порядке выплат оставляют возможность получить 100 тыс. гривен выплаты следующим категориям граждан:
Новое понятие – доплата 50 тыс. гривен. Она предусмотрена для военных, выполняющих боевое задание в составе военного органа управления. Какие военнослужащие будут вправе получать такую доплату, будет решать главнокомандующий ВСУ и Генеральный штаб ВСУ.
Также перечень зон боевых действий утверждает главнокомандующий ВСУ приказом, который также рассылается командирам.
«Всех поставили перед фактом перемен. Понятно, что в условиях войны нужно считать каждую гривну. Но и военные рассчитывали на обещанные государством средства: они поддерживают свои семьи, покупают необходимую амуницию. Когда правительство принимает такие непростые решения, с людьми всегда нужно говорить. Особенно с теми, кто защищает нашу независимость», ― заявляют активисты ОО.Редактор: Александр Галаджий, НВ