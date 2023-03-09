9 способов сделать поездку в лифте более комфортной для всех

Уважайте личное пространство других людей



Старайтесь избегать физического контакта с человеком, насколько это позволяет пространство в лифте. Помните, что минимально допустимым расстоянием считается 0,5 метра. Иначе человек может расценить ваши действия, как посягательство на его собственное пространство.

Будьте терпеливы и ждите своей очереди

При выходе из лифта ждите своей очереди. Не надо расталкивать людей, даже если вы очень спешите. Несколько секунд ничего не решат, но подобные действия оставят о вас впечатление бестактного человека.

Придержите дверь для других

Зайдя первым в лифт, придержите двери для опаздывающих или людей, имеющих ограниченные физические возможности. Так же и при выходе из лифта – предложите придержать дверь для женщины с коляской или другим пассажирам, которые не могут сделать это самостоятельно.

Встаньте лицом к двери

Когда лифт останавливается, но дверь еще не открылась, повернитесь лицом к дверям. Это поможет и вам и другим людям беспрепятственно выйти, а также чувствовать себя более комфортно. Также можно повернуться лицом к двери, если другие пассажиры не желают общаться или вы не настроены на разговор.

Избегайте громких разговоров

За границей есть такое понятие, как «small talks» – это краткий разговор на общие темы. Лучшая тема – погода. Говорите спокойно, не повышая голоса, но и не слишком тихо. Поздоровайтесь с человеком, спросите какая сегодня погода или выскажите свое мнение на этот счет.

Держите руки и вещи при себе

Не стоит активно жестикулировать или размахивать вещами: ограниченное пространство лифта для этого не предназначено. Это также позволит избежать случайного контакта или дискомфорта для себя или других людей в лифте.

Избегайте сильных запахов и ароматов

Не стоит перед тем, как ехать в лифте, наносить большое количество духов. Резкие и насыщенные запахи могут вызвать неприятные ощущения у сопровождающих вас людей. Это касается и запаха после еды: лучше использовать зубную щетку либо жевательную резинку.

Следуйте рекомендациям по количеству пассажиров

Не стоит превышать рекомендуемое количество пассажиров в лифте. Это небезопасно и может привести к аварийной остановке лифта. Согласитесь, мало кто хочет застрять в переполненном лифте.

Дозируйте использование мобильных телефонов

Ваш громкий разговор по телефону может мешать другим пассажирам, поэтому не стоит разговаривать, громко слушать музыку или записывать аудио сообщения во время движения в лифте.

Надеемся, что наши советы помогут вам избавиться от неудобств во время поездки в лифте и сделают ее комфортной для всех пассажиров.

Как часто, находясь в лифте с соседями или незнакомыми людьми, вы смущались и не знали, что делать? Одна-две минуты путешествия длились почти вечность. Согласитесь, всегда ждать, пока лифт будет ехать пустым, нет смысла, лучше научиться вести себя во время такой поездки. Мы разработали девять путей, которые помогут вам комфортно чувствовать себя и в лифте дома, и в другом общественном месте.