Яхта «Андромеда» могла использоваться для подрыва газопровода «Северный поток»

Для установки взрывчатки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» могла использоваться яхта «Андромеда» модели Bavaria Cruiser 50. Об этом пишет Der Spiegel.

Как пишет издание, яхта длиной примерно 15 метров принадлежит частной компании, базирующейся на острове Рюген. Ее в начале сентября арендовала группа неустановленных лиц, которые, вероятно, использовали поддельные документы.

Управляющий директор компании отказался комментировать аренду яхты Der Spiegel. Федеральная прокуратура Карлсруэ также отказалась давать комментарии, сославшись на продолжающееся расследование, однако власти подтвердили, что с 18 по 20 января судно обыскивали в связи с подозрительной арендой.

OSINT-специалисты Эрик Толер и Оливер Александер ранее на основе опубликованных в немецких СМИ данных предположили, что для подрыва «Северных потоков» могла использоваться одна из двух яхт Bavaria Cruiser 50, принадлежащих компании Mola Yachting.

Die Zeit сообщал, что следователям удалось установить судно, на котором шесть диверсантов могли отплыть из Ростока в сторону газопроводов 6 сентября. Der Spiegel выяснил, что это парусная яхта с дизельным двигателем длиной более 15 метров, вмещающая до 11 человек. Der Spiegel также указал, что судно предоставила компания из германской земли Мекленбург-Передняя Померания, а аренда яхты на неделю стоила чуть менее трех тысяч евро.

Основываясь на этих фактах, Толер установил, что под это определение подходят два судна Bavaria Cruiser 50 компании Mola Yachting. Александер отметил, что такие яхты имеют длину 15,5 метра, вмещают до 11 человек, а в период, когда могла быть установлена взрывчатка, аренда такой яхты стоила 2998 евро. Mola Yachting зарегистрирована в коммуне Бреге (находится на острове Рюген) в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Такие яхты не оснащены автоматической идентификационной системой, отмечал Александр.



Контекст. Во вторник The New York Times сообщила со ссылкой на данные разведки США, что подрывы газопроводов могли быть осуществлены проукраинской группировкой. Диверсанты, скорее всего, были гражданами Украины, России или обеих стран, сообщили газете американские чиновники, знакомые с разведданными.

Совместное расследование немецких издание Die Zeit, ARD и SWR также указало на проукраинскую группировку. Кроме того, они выяснили, что немецкие следователи нашли яхту, которую использовали диверсанты. Судно, вероятно, арендовала польская компания, принадлежащая двум гражданам Украины, говорится в расследовании.