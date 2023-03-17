Живой Журнал

Сегодня: Пятница, 17 Марта 2023    17:11:33
|
Главная » Новости » Экономика » 2023 » Март » 17 » 16:35:37

Продолжается скандал с закупками продуктов для украинских военных: цены для ВСУ в 2-3 раза дороже

Сегодня, 16:58:37 90 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Продолжается скандал с закупками продуктов для украинских военных: цены для ВСУ в 2-3 раза дороже

Продолжается скандал с закупками продовольствия для нужд украинских военных. Так, "Схемы" (проект Радио Свобода) выяснили, что поставщики провизии для армии закупают продукты в 2-3 раза дешевле, чем продают военным.
 
Журналисты получили доступ к 8 контрактам на питание армии, заключенных между Министерством обороны и частными фирмами в декабре 2022 года.
 
В частности, стоимость яиц для Минобороны составила в среднем 9 гривен за штуку, хотя закупают их компании в диапазоне 5,4-6,3 гривен за штуку.

Скандал с яйцами 

Напомним, скандал с закупками изначально начался из-за информации о завышенных ценах на продукты питания для военных. В частности, по поводу яиц по 17 грн за штуку.

Минобороны после скандала с закупками публикует новые цены на продукты для военных. Отдельные комментаторы удивлены, что в рационе ВСУ указаны такие продукты, как сыр моцарелла, кондитерские сливки, оливки, леденцы и варенье.
 
К слову, злополучные яйца, из-за цены которых в 17 гривен за штуку ранее и разразился скандал, теперь в данном перечне присутствуют по цене в 8.40 и 8.76 грн за штуку в зависимости от сорта.
 
Отметим, что это тоже дорого: в рознице десяток яиц стоит, преимущественно, в пределах от 65 до 75 гривен. А в опте, естественно, должно быть ещё дешевле.

Цены на продукты для военных ВСУ
Цены на продукты для военных ВСУ
Цены на продукты для военных ВСУ
Цены на продукты для военных ВСУ
Тэги: продукты, ВСУ, скандал
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: