Продолжается скандал с закупками продуктов для украинских военных: цены для ВСУ в 2-3 раза дороже

Журналисты получили доступ к 8 контрактам на питание армии, заключенных между Министерством обороны и частными фирмами в декабре 2022 года.

В частности, стоимость яиц для Минобороны составила в среднем 9 гривен за штуку, хотя закупают их компании в диапазоне 5,4-6,3 гривен за штуку.

Скандал с яйцами

Напомним, скандал с закупками изначально начался из-за информации о завышенных ценах на продукты питания для военных. В частности, по поводу яиц по 17 грн за штуку.



Минобороны после скандала с закупками публикует новые цены на продукты для военных. Отдельные комментаторы удивлены, что в рационе ВСУ указаны такие продукты, как сыр моцарелла, кондитерские сливки, оливки, леденцы и варенье.

К слову, злополучные яйца, из-за цены которых в 17 гривен за штуку ранее и разразился скандал, теперь в данном перечне присутствуют по цене в 8.40 и 8.76 грн за штуку в зависимости от сорта.











Отметим, что это тоже дорого: в рознице десяток яиц стоит, преимущественно, в пределах от 65 до 75 гривен. А в опте, естественно, должно быть ещё дешевле.

Продолжается скандал с закупками продовольствия для нужд украинских военных. Так, "Схемы" (проект Радио Свобода) выяснили, что поставщики провизии для армии закупают продукты в 2-3 раза дешевле, чем продают военным.