Як отримати «доступні ліки» безкоштовно, якщо ваш лікар відсутній

Якщо вам потрібно отримати рецепт на препарати за програмою «Доступні ліки», а ваш лікар відсутній, наприклад, захворів, – отримати рецепт без зайвих затягувань можна у лікаря, якого медзаклад призначає на заміну.

Про таку заміну зазвичай інформують:

оголошенням безпосередньо в самому медзакладі;

на вебсайті медзакладу;

на сторінці в соціальній мережі;

телефоном пацієнтам, які були записані до цього лікаря.



Якщо лікар відсутній через інші, непередбачувані, обставинами, то медустанова повідомляє про це в перший же день.

Новий лікар може виписати необхідний рецепт на основі даних в Електронній системі охорони здоров’я.

Як безкоштовно отримати «доступні ліки»





Програма «Доступні ліки» охоплює 405 препаратів

Наразі програма «Доступні ліки» охоплює 72 препарати інсуліну, 9 комбінованих лікарських засобів та ще 405 інших препаратів. В умовах повномасштабної війни мільйони українців, в тому числі ті, хто покинув свої міста, мали можливість у найважчий для країни час отримувати ліки безоплатно або з невеликою доплатою.

Попри важке економічне становище в країні програма реімбурсації (відшкодування) не була скорочена. Навпаки, у 2022 році вона була розширена двома новими напрямами: додалися ліки проти хвороби Паркінсона та хронічного обструктивного захворювання легень. Окрім них, до програми входять препарати для лікування цукрового та нецукрового діабету, серцево-судинних захворювань, психічних розладів й епілепсії, профілактики інфарктів та інсультів. Цьогоріч триватиме розширення програми. Так, до неї уже включено імуносупресивні препарати для людей, яким проведено трансплантацію. Також до програми увійдуть тест-смужки для людей з інсулінозалежним діабетом і знеболювальні препарати для паліативних хворих.

Мета програми – знизити фінансовий тягар для українців, які мають хронічні захворювання і потребують безперервного прийому ліків.

Якщо ви бажаєте дізнатись, які з препаратів повністю безоплатні, на сайті МОЗ розміщений актуальний реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації (відшкодуванню). У таблиці можна побачити:

назву діючої речовини (міжнародну непатентовану назву) та торговельну назву лікарського засобу (стовпці № 2 та № 3);

форму випуску та дозування (стовпці № 4 та № 5);

кількість одиниць лікарського засобу в одній споживчій упаковці (стовпець № 6);

назву та країну виробника ліків (стовпець № 8);

суму доплати за упаковку (стовпець № 16) та іншу інформацію.



Саме за останнім стовпцем, де міститься інформація про суму доплати за упаковку, можна побачити всі повністю безоплатні «доступні ліки».