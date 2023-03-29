Як отримати «доступні ліки» безкоштовно, якщо ваш лікар відсутній

|Главная » Новости » Общество » 2023 » Март » 29 » 14:34:44
Якщо вам потрібно отримати рецепт на препарати за програмою «Доступні ліки», а ваш лікар відсутній, наприклад, захворів, – отримати рецепт без зайвих затягувань можна у лікаря, якого медзаклад призначає на заміну.
Про таку заміну зазвичай інформують:
Якщо лікар відсутній через інші, непередбачувані, обставинами, то медустанова повідомляє про це в перший же день.
Новий лікар може виписати необхідний рецепт на основі даних в Електронній системі охорони здоров’я.
Наразі програма «Доступні ліки» охоплює 72 препарати інсуліну, 9 комбінованих лікарських засобів та ще 405 інших препаратів. В умовах повномасштабної війни мільйони українців, в тому числі ті, хто покинув свої міста, мали можливість у найважчий для країни час отримувати ліки безоплатно або з невеликою доплатою.
Попри важке економічне становище в країні програма реімбурсації (відшкодування) не була скорочена. Навпаки, у 2022 році вона була розширена двома новими напрямами: додалися ліки проти хвороби Паркінсона та хронічного обструктивного захворювання легень. Окрім них, до програми входять препарати для лікування цукрового та нецукрового діабету, серцево-судинних захворювань, психічних розладів й епілепсії, профілактики інфарктів та інсультів. Цьогоріч триватиме розширення програми. Так, до неї уже включено імуносупресивні препарати для людей, яким проведено трансплантацію. Також до програми увійдуть тест-смужки для людей з інсулінозалежним діабетом і знеболювальні препарати для паліативних хворих.
Мета програми – знизити фінансовий тягар для українців, які мають хронічні захворювання і потребують безперервного прийому ліків.
Якщо ви бажаєте дізнатись, які з препаратів повністю безоплатні, на сайті МОЗ розміщений актуальний реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації (відшкодуванню). У таблиці можна побачити:
Саме за останнім стовпцем, де міститься інформація про суму доплати за упаковку, можна побачити всі повністю безоплатні «доступні ліки».