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Главная » Новости » Общество » 2023 » Март » 29 » 14:34:44
 

Як отримати «доступні ліки» безкоштовно, якщо ваш лікар відсутній

Сегодня, 14:34:44 183 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Як отримати «доступні ліки» безкоштовно, якщо ваш лікар відсутній

Якщо вам потрібно отримати рецепт на препарати за програмою «Доступні ліки», а ваш лікар відсутній, наприклад, захворів, – отримати рецепт без зайвих затягувань можна у лікаря, якого медзаклад призначає на заміну.

Про таку заміну зазвичай інформують:

  • оголошенням безпосередньо в самому медзакладі;
  • на вебсайті медзакладу;
  • на сторінці в соціальній мережі;
  • телефоном пацієнтам, які були записані до цього лікаря.


Якщо лікар відсутній через інші, непередбачувані, обставинами, то медустанова повідомляє про це в перший же день.

Новий лікар може виписати необхідний рецепт на основі даних в Електронній системі охорони здоров’я.

Як безкоштовно отримати «доступні ліки»


 

 

Програма «Доступні ліки» охоплює 405 препаратів

Наразі програма «Доступні ліки» охоплює 72 препарати інсуліну, 9 комбінованих лікарських засобів та ще 405 інших препаратів. В умовах повномасштабної війни мільйони українців, в тому числі ті, хто покинув свої міста, мали можливість у найважчий для країни час отримувати ліки безоплатно або з невеликою доплатою.

Попри важке економічне становище в країні програма реімбурсації (відшкодування) не була скорочена. Навпаки, у 2022 році вона була розширена двома новими напрямами: додалися ліки проти хвороби Паркінсона та хронічного обструктивного захворювання легень. Окрім них, до програми входять препарати для лікування цукрового та нецукрового діабету, серцево-судинних захворювань, психічних розладів й епілепсії, профілактики інфарктів та інсультів. Цьогоріч триватиме розширення програми. Так, до неї уже включено імуносупресивні препарати для людей, яким проведено трансплантацію. Також до програми увійдуть тест-смужки для людей з інсулінозалежним діабетом і знеболювальні препарати для паліативних хворих.

Мета програми – знизити фінансовий тягар для українців, які мають хронічні захворювання і потребують безперервного прийому ліків. 

Якщо ви бажаєте дізнатись, які з препаратів повністю безоплатні, на сайті МОЗ розміщений актуальний реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації (відшкодуванню). У таблиці можна побачити:

  • назву діючої речовини (міжнародну непатентовану назву) та торговельну назву лікарського засобу (стовпці № 2 та № 3);
  • форму випуску та дозування (стовпці № 4 та № 5);
  • кількість одиниць лікарського засобу в одній споживчій упаковці (стовпець № 6);
  • назву та країну виробника ліків (стовпець № 8);
  • суму доплати за упаковку (стовпець № 16) та іншу інформацію.


Саме за останнім стовпцем, де міститься інформація про суму доплати за упаковку, можна побачити всі повністю безоплатні «доступні ліки».

Тэги: лекарства, медицина, доступные лекарства
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