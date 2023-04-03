Масштабное ДТП. На житомирской трассе под Киевом столкнулись 10 автомобилей. ФОТО

По его словам, авария случилась возле села Капитановка около 7:30 - были повреждены девять автомобилей и пассажирский автобус.

За медицинской помощью на месте ДТП обратились двое водителей, и еще около 10 граждан получили различные синяки.





Позднее Небытов сообщил детали происшествия. Он уточнил, что ДТП случилось вблизи села Капитановка Киевской области.

Как предварительно установили полицейские, около 7.30 водители, ехавшие в средней полосе в сторону Киева, остановились чтобы предоставить преимущество. В левой полосе автомобили также притормозили.

"А водитель автобуса Setra не среагировал на смену дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилями впереди. В результате этого предварительно девять автомобилей получили различные повреждения", – сказано в сообщении.

По состоянию на 8.30, за помощью на месте происшествия обратились два человека – водители автомобилей Mitsubishi и BMW. Еще до 10 человек получили синяки и ушибы.





На месте ДТП продолжают работать правоохранители.

Под Киевом на Житомирской трассе произошло масштабное ДТП с участием 10 транспортных средств, сообщает глава полиции столичного региона Андрей Небытов.