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Масштабное ДТП. На житомирской трассе под Киевом столкнулись 10 автомобилей. ФОТО

Сегодня, 08:28:31 424 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Масштабное ДТП. На житомирской трассе под Киевом столкнулись 10 автомобилей. ФОТО

Под Киевом на Житомирской трассе произошло масштабное ДТП с участием 10 транспортных средств, сообщает глава полиции столичного региона Андрей Небытов.
 
По его словам, авария случилась возле села Капитановка около 7:30 - были повреждены девять автомобилей и пассажирский автобус.
 
За медицинской помощью на месте ДТП обратились двое водителей, и еще около 10 граждан получили различные синяки.
 


Позднее Небытов сообщил детали происшествия. Он уточнил, что ДТП случилось вблизи села Капитановка Киевской области. 
 
Как предварительно установили полицейские, около 7.30 водители, ехавшие в средней полосе в сторону Киева, остановились чтобы предоставить преимущество. В левой полосе автомобили также притормозили.
 
"А водитель автобуса Setra не среагировал на смену дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилями впереди. В результате этого предварительно девять автомобилей получили различные повреждения", – сказано в сообщении.
 
По состоянию на 8.30, за помощью на месте происшествия обратились два человека – водители автомобилей Mitsubishi и BMW. Еще до 10 человек получили синяки и ушибы.
 
На месте ДТП продолжают работать правоохранители.

 
Тэги: Киев-Житомир, дтп, автобус
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