«Выживи, зайка». Девушка оставила послания на стене в Мариуполе. Их нашел строитель в оккупации спустя год

|Главная » Новости » Общество » 2023 » Апрель » 9 » 00:04:13
Алексей и Ната ничего не знают друг о друге. Они читают разные новости, слушают разную музыку, их реальности практически не пересекаются. Студентка Наталья весной уехала в Польшу из Мариуполя, захваченного страной-террористом. Строитель Алексей летом приехал из России «в освобожденный от нацистов» Мариуполь. В подвале университета он нашел стены, исписанные посланиями и рисунками, — там от обстрелов прятались десятки детей и подростков. Алексей и Наталья никогда не встретятся, потому что они из разных миров.
Спецкор The Village Мария Семенова записала их истории.
Стены цокольного этажа Приазовского государственного технического университета в Мариуполе изрисованы маркером: здесь цветы и котики, стихи и просто заметки. Разные числа, но все — март 2022 года. Люди, которые прятались здесь от обстрелов, пытались оставить какую-то память о себе — не зная наверняка, увидит ли кто-то их записки.
«Привет, я Эля, мне 9,5 лет. Я прячусь от войны, я живу на Левом берегу. Сегодня уйду отсюда. Я рада, что ты видишь этот текст. Выживи, зайка», «Дина, 16 лет, Марик, Левый берег, Ленинградский. Надеемся на то, что выживем», «Те люди, которые тут жили: отдельное вам спасибо за помощь и воспоминания!», «Меня зовут Ростик, мне 11 лет, сейчас идет война, ну ничего)». Несколько надписей принадлежат Наталье — в феврале 2022 года она училась в 11-м классе, готовилась к поступлению в медицинский университет здесь же, в Мариуполе: «Привет, я Ната, сегодня 19 марта 2022 года. 24 день войны. Эта история закончится, оставив за собой только воспоминания, страх и кровь. Все наладится, если что, моя инста … — вот и посмотрите, осталась ли я в живых».
«Привет, это опять я, Ната, тут возле этого угла мы располагались, спали на стульях, варили еду на костре. Сегодня 19 марта 2022 года, мы планируем завтра уже уехать наконец-то. Света, воды и прочих удобств тут нет. В общем, в подвале мы сидим около 24 дней. Везде нас преследуют снаряды, ракеты. ПГТУ обстреливали больше 6 раз прямыми попаданиями. Мариуполь — город-руина, город-призрак. Очень интересно, чем это закончится, останется ли Украина. Надоело просыпаться от взрыва и свиста над головой. Стекол нигде нет, на улице дикий холод.
Мне 17, я планировала поступать в медуниверситет, было много планов и целей у каждого человека, сидящего тут. Но, к сожалению, мы никому тут не нужны. Эвакуировать официально нас никто даже и не собирался, все своим ходом, на свой страх и риск. Тут, конечно, дико скучно, но я познакомилась с Диной. Хочется только одного — мира! Я очень надеюсь, что там, куда мы едем, обретем дом и выстроим жизнь».
23 февраля, за день до войны, власти объявили тренировочную эвакуацию, детей сводили в подвалы, рассказывает Наталья The Village: «Ничего удивительного в этом не было, она проходит каждый год. Никто даже не думал, что на следующее утро мы не выйдем в школу, что нас начнут обстреливать. Жизнь я жила спокойную, очень хорошую, насыщенную».
Даже 24 февраля Ната с мамой и с старшей сестрой надеялись, что все обойдется: «Я живу на конце города, микрорайон Восточный. Оттуда началось наступление. Около 10-11 утра начался обстрел именно моего района. Удивительно, что в этот раз стреляли по тем же точкам, что и в 2015 году (В январе 2015 года из реактивных систем залпового огня был обстрелян микрорайон Восточный в Мариуполе, погиб 31 человек, более 100 ранено. — The Village). Мы думали, что будет, как в 2015 году — один день и все закончится. Собрали вещи, все самое необходимое. Я взяла только джинсы, худи, шапку, куртку. Эти вещи до сих пор со мной, навевают жесткие воспоминания, поэтому я их ни разу не надела со времен войны.
Ночь с 24 по 25 февраля мы провели дома под стенкой в коридоре, обложились одеялами, матрасами. Невозможно было выйти даже минут на 15, потому что было очень громко — не знаешь, упадет к тебе во двор или нет. Следующим утром было более-менее тихо, мы решили собираться и идти к дяде, он жил в этом же районе, но подальше, может быть, километрах в трех-четырех. Я думала, до него не дойдет. И вот, у дяди я иду на кухню делать себе чай, вижу вспышку, падаю на пол. Прилетело как раз таки во двор. И тогда я поняла, что это не ограничится моим районом», — вспоминает девушка.
Тогда они снова собрали сумки — Наталья периодически жила у дяди, здесь было много ее вещей — и ушли в убежище. Сначала в Дом культуры, расположенный неподалеку, а через 15 дней их перевезли оттуда в университет. Должны были в драмтеатр, но там не хватило мест: «Если бы нас поселили в драмтеатр, не думаю, что я бы с вами общалась». Драмтеатр был разрушен 16 марта в результате российского авиаудара. Городской совет Мариуполя заявил о 300 погибших, силовики ДНР признали только 14 тел. После захвата города драмтеатр снесли, теперь объективное расследование физически невозможно.
Университет находится в центре Мариуполя. Первые дни взрывов не было слышно. Наталья ходила по этажам и искала нужные вещи. Забрала чью-то пуховую жилетку, маркер и блокнот. Раньше у нее была привычка вести что-то вроде дневника в заметках на телефоне. Но нужно было экономить заряд, поэтому Наталья начала писать в блокноте. А потом он потерялся, и девушка стала оставлять заметки прямо на стенах.
Они жили в коридоре на цокольном этаже. Кроватей не хватало, еда быстро закончилась. Изначально в ПГТУ был небольшой склад продуктов: макароны, горошек, тушенка, кукуруза: «Моя любимая еда на тот момент и то, что я сейчас вообще не могу есть, — суп. Вода, макароны, иногда морковка, горошек или кукуруза. На тот момент это казалось таким вкусным!» — говорит девушка.
С Натальей был кот Чита. Вообще-то, это женское имя, но, когда девушка подобрала Читу в поле, она полгода думала, что это кошка. За водой приходилось бегать в городской сад, где можно набрать из родника. Из-за обстрелов выйти можно было не всегда. Иногда Наталья не пила, чтобы оставить коту. Когда готовили, отдавала ему полпорции.
«Мы брали парты, соединяли и на них спали, потом нам привезли матрасы из детских садиков. Но хочу сказать, что это вообще не помогало, потому что парты мегатвердые, я потом месяца два не могла нормально спать на боках: они очень сильно болели, отлежала. В ПГТУ нас не кормили, потому что гуманитарку уже не пропускали. Люди ходили по магазинам и брали все что хотели. Я тогда почти не ела — и от того, что нечего было, и от того, что стресс и кусок в горло не лезет», — рассказывает она.
Один раз во время вылазки в магазин она чуть не погибла: пуля пробила пуховую жилетку, ту самую, которую она подобрала в аудитории. Жилетка была объемная и на пару размеров больше, чем нужно. Наталья считает, что любовь к оверсайзу спасла ей жизнь: «Я бежала прямо — это была моя ошибка. Никогда нельзя бежать по прямой улице прямо, нужно зигзагами. В меня стрельнули, пуля задела эту жилетку и немножко ее распотрошила. Пролетела мимо меня, но сантиметров 5-7 вправо — и все. Это была бы…, — она задумывается, — печень, скорее всего».
В подвале она пробыла до 21 марта. Накануне в убежище пришел украинский военный и сказал: «На рассвете собирайтесь и уходите, тут будет ближний бой, и ПГТУ просто не станет». В шесть утра Наталья с семьей пошли к выходу из города — это около 7 километров. В руках сумки, на плече — кот Чита. В пятке — осколок стекла, попал еще в первый день войны. Неглубоко, но вытащить его сама девушка не смогла, прикасаться было слишком больно.
На выходе из Мариуполя уже стояли российские военные, проверяли паспорта. У меня написано по-украински «Михайлівна», и солдат сказал: «Теперь только „Михайловна“ и „Слава России“. — Ну да, думай так дальше. Как я могу сказать такое про страну, которая убила моих друзей?
Первый раз в оккупированный Мариуполь Алексей приехал в конце августа: «Там родная земля, родной воздух, люди родные». Он монтажник вентиляции и кондиционеров, всю жизнь работал вахтовым методом. По телевизору видел, как восстанавливают город, и подумал: «А что бы мне не поехать?» Пришел в агентство в Салавате, там сказали: «Конечно, устроим вас, у нас там люди работают, все спокойно, можно ехать».
Алексей — странный человек. Родом из украинского Николаева, женился на россиянке из Башкортостана, привез ее к себе на родину, ближе к теплу и морю. Там, в Николаеве, родилась их дочь. Но в 2014 году Алексей вместе с семьей переехал на родину жены, в Салават. В Николаеве у него осталась бабушка, мама — в Киеве. Причины своего переезда Алексей объясняет так:
«Я за Януковича голосовал, а моего президента незаконно убрали! Я был против и до сих пор против. Началась революция, у меня жена, ребенок маленький. Думаю, что я буду сидеть, ждать, пока взорвут или убьют? (Здесь и далее мы оставили речь Алексея без изменений, включая неполиткорректные речевые обороты и пропагандистские тезисы. Они никак не отражают позицию редакции. — Прим. ред.). Мы уехали, но я приезжал на Украину каждое лето, дочку привозил на отдых. Мои мама и бабушка остались на Украине. В 2014-15 годах они хотели, чтобы Николаев стал Россией, ждали этого. А сейчас мама поменяла свою точку зрения и стала против Путина. Говорит: „Раз нас бомбить начала Россия — зачем нам это надо?“ Мама сейчас живет в Киеве, а бабушка — в Николаеве. Недавно было попадание метров 300-400 от ее дома, соседняя пятиэтажка сложилась. Но бабушка все равно за Путина, ссорится из-за этого с мамой, смотрит новости российские, переживает. А мама рада, что Херсон вернули, ликует, хотя пишет, что у нее в Киеве света и воды нет».
В Мариуполь заезжали ночью со стороны Волновахи, это был полностью темный город, 80-90 % домов тогда были без электричества: «Потом утром, когда стала видна вся эта разруха, я смотрел и не верил, что такое могло произойти, что это правда у меня перед глазами. Я из мирной жизни в войну приехал, в разрушенный сгоревший город. Автобус везет нас с работы вечером — видим, костры горят во дворах, люди готовят ужин. Едем утром — готовят завтрак. Кресты стоят во дворах: просто обычный двор, и две-три могилки», — описывает он.
Жене и маме (она живет в Киеве) сначала соврал, что поехал в Ростовскую область, чтобы они не переживали, но потом его вывели на чистую воду: «Я ж не умею обманывать». Друзья из Украины стали спрашивать: «А потом в Николаев приедешь, в Одессу, автомат возьмешь?» «Они винят простого россиянина, будто он виноват, что это случилось. Отношение такое: „Ты Путина поддерживаешь — ну и все, ты враг“. А я говорю: „Ну если разрушат Одессу и Николаев — поеду восстанавливать“. А что мне делать, мои же города», — объясняет Алексей.
Алексей с другими строителями жил в хостеле на окраине города. Условия, как на любой другой вахте: двухэтажные кровати, душ и туалет на этаже, столовая, турник на улице. Вот только рядом все время были люди в военной форме, а в 21:00 хостел закрывали «в целях безопасности». В сентябре в строительном городке жило 200-250 человек. Мастеров размещали отдельно в гостинице, кого-то — в санаториях на берегу моря.
Выходных не было, но Алексей говорит, что для него это не страшно: «Обещали 90 тысяч в месяц, а из-за того, что не было выходных, вышло 120. Было все быстро, шумно, я не успел прочитать договор. Кто успел, говорят, должен был быть один выходной. Но у меня и зарплата выше получилась». О том, что компания «Р-Строй» не выдавала на руки сотрудникам договоры, The Village рассказал, помимо Алексея, еще один сотрудник.
«Один раз работали в Волновахе. На окраину пара снарядов прилетело, нам сказали: „Граждане России, уезжаем срочно“, — рассказывает Алексей. Не сидеть же в общежитии, нас отправили работать в школу в Мариуполе, к ребятам из нашей же фирмы: демонтировали штукатурку, долбили пол. Ребята мне рассказывали, что директор школы им сказала: „Зачем вы сюда пришли? До вас жили хорошо, а вы устроили такое“. В школе пробита крыша, был маленький пожар, стекол не было. Я бы сказал, во всем городе стекол нет. Там самые востребованные специальности — кровельщики и оконщики», — рассказывает Алексей.
В Мариуполе он работал три дня. Вокруг школы, которую он ремонтировал, стояли сгоревшие 9-этажные остовы: «Черные окна, вечером ни огонька, ни одной живой души». Движение на улицах появилось, по словам Алексея, когда был референдум о присоединении к России — в школе сделали избирательный участок: «В Мариуполе вечером на улицах обычно вообще никого, а днем дети катаются на велосипеде, ходят мамы с колясками, стоят очереди в магазин, на почту. Начали понемногу оживать города. С местными у нас нормальные были отношения. Но уставший вид у людей, отпечаток какой-то замученности. Одно и то же выражение у женщин и у мужчин — будто предали их».
Вскоре после того как Алексей первый раз приехал в Мариуполь, началась мобилизация. У строителей собрали данные военных билетов — «чтобы нам не слали повестки». Но Алексей говорит, что мобилизации «не боится», а дальше его логику понять почти невозможно: «Если призовут, я не пойду. Как меня отправят против украинцев воевать? Я лучше в тюрьму сяду. Ни с россиянами, ни с украинцами воевать не буду; с немцам, может, еще бы повоевал. Это не моя война».
«Но я поддерживаю то, что происходит, хоть и не хотел бы этого, — продолжает Алексей. — Просто Путину не оставили выбора. (Здесь и далее Алексей снова повторяет тезисы пропаганды. Они никак не отражают позицию редакции. — Прим. ред.) Никто не слушает нашу страну, не хочет разговаривать. А теперь Путин никого не будет слушать. Он 8 лет ждал, давал шанс, хотел договориться. В общем, я полностью на стороне России», — говорит он.
Выбравшись из Мариуполя, Ната с семьей отправилась в Бердянск, оттуда на эвакуационном автобусе — в Запорожье: «Это была самая жесткая, наверное, дорога в моей жизни. В обычном режиме на автобусе это занимает 4-5 часов. Мы ехали четыре дня. 60-70 человек, люди просто сидели на головах друг у друга. Это душно и тяжело. Было около 20 блокпостов, на каждом нас выводили из автобусов, раздевали мужчин, смотрели телефоны. Проверяли Тelegram по ключевым словам, вводили в поиск „Путин“, „война“ и смотрели, что люди пишут. Мне повезло, потому что у меня Тelegram уже не было: я все энергоемкие приложения удалила», — рассказывает она.
Из Запорожья девушка уехала поездом во Львов, а оттуда — в Польшу, к молодому человеку, он родом из Мариуполя, но уехал на заработки еще до войны.
Отдохнув в отпуск, с декабря 2022 года Алексей снова вернулся в Мариуполь. Ему нравится, что теплая зима, но зарплата такая же, как и на холодных северных вахтах. В феврале Алексей делал ремонт в том самом университете — и наткнулся на записки, которые оставили украинцы во время боевых действий. Среди них послания Наты: «Эти послания написала девушка, пережившая войну в стенах университета. Трогают эти особенно» — с таким сообщением он отправил снимки The Village. Здание выстояло — теперь он обновляет там отделку.
До этого Алексей менял системы отопления в жилых домах. Для этого нужно заменить радиатор в каждой квартире, поэтому он много общается с мариупольцами — вернее, с пятой частью горожан, ведь все остальные бежали из города или погибли: «В одном подъезде живут четверо, в другом — один человек, в третьем — вообще никого, в следующем — мать с сыном, у них все ключи от всех квартир. А некоторые квартиры без дверей — вырвало взрывом. Жилье держит людей, они не боятся ни холода, ни голода. Присматривают за другими квартирами. А как только морозы спадут, в апреле, большинство сюда вернутся и будут жить. Кто-то вообще не хочет говорить или холодно отвечает, но большинство с хорошим настроением. Все-таки им окна вставили, какой-то ремонтик сделали, двери поменяли, батареи. Работа для них появилась. У местных спрашивал рабочих — 55-60 тысяч зарплата, это очень хорошо по мариупольским меркам. Идут к нам, понимают, что нормальной работы не найдешь. Я бы тоже, если бы жил в Мариуполе, пошел бы восстанавливать свой город».
Алексей говорит, что строителей стало значительно больше, и теперь это не только россияне: «В вагон-городке уже около тысячи человек живут: из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, но большинство русские. Женщин-рабочих много». Уровень опасности в Мариуполе Алексей оценивает как средний. Здесь нужно ходить только по проторенным дорожкам, чтобы не подорваться, держаться дальше от домов: есть опасность, что что-то свалится, или ветром сдует старый лист или шифер с крыши. Алексей признает, что часть строителей сразу уезжает через 2-3 дня: «Психологически тяжело им».
«На моей памяти не было конфликтов между местными и нами. У кровельщика, парня молодого, спросил: „У тебя ж паспорт украинский, чего не меняешь?“ — „Я пока не хочу“. Может, боится, вдруг Украина вернется назад, а у него будет паспорт российский. Большинство не хотят, они вспоминают, что здесь нацбаты делали. Конечно, ДНР и ЛНР тоже иногда нехорошо себя вели, но, говорят, лучше они, чем украинские батальоны», — Алексей искренне верит в эту пропаганду, хотя Мариуполь всегда был преимущественно русскоговорящим городом, да и вечный огонь — один из главных сакральных символов для нынешнего Кремля — никто не тушил.
Мама Алексея, которая живет в Киеве, не знает, что он снова поехал на захваченную территорию, — думает, сын на вахте где-то под Владивостоком. Жена отпустила: «Она знает, что это родина моя». Только просила недолго, на два месяца. Но Алексей решил остаться и на третий месяц, а после — снова вернуться в Мариуполь, до мая: «В новостях услышал недавно, что здесь собираются базу черноморского флота построить, поэтому здесь работы много, как говорят, на 5-7 лет. Я мечтаю назад вернуться в Николаев, если он станет российским. Главное, чтобы его не разрушили, как Мариуполь, я за это переживаю», — подытоживает строитель в оккупации.
Пока Мариуполь будет оккупирован, Ната не видит возможности туда вернуться, хотя ее дом уцелел: «Мой двор — это квадрат из девятиэтажек. И именно эти наши девятиэтажки, будто Богом обнесены — я так последнее время эту фразу полюбила, — потому что вокруг все разбомбленное, а этот двор стоит более-менее целый. Есть попадания, стекла выбиты, но целый. Сейчас в нашей квартире живет мой дядя», — говорит Ната.
Ее мама и сестра хотят вернуться в Мариуполь в ближайшее время. Они живут в общежитии, получают гуманитарную помощь, но так и не смогли освоиться в чужой стране: «Маме почти 60 лет, ей тяжело в чужой стране с чужим языком, где нет ничего своего. Она хочет возвращаться домой и там что-то налаживать. Она надеется, что Мариуполь будет снова Украиной, но это палка о двух концах: вот она приедет домой, и будут опять боевые действия, не дай Бог. Как она там будет без меня?»