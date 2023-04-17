Как строители из Таджикистана едут в оккупированный Мариуполь... И, обманутые, возвращаются ни с чем

ВАЖНО.

THE VILLAGE ОДНОЗНАЧНО ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ВОЙНЫ И РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ.

При этом мы продолжаем отслеживать явления, которые она создает, и записывать свидетельства участников, в том числе и оккупации.

ЕСЛИ ЗАКРЫВАТЬСЯ ОТ ЗЛА, ПЕРЕСТАНЕШЬ ПОНИМАТЬ, КАК ОНО СТАЛО ВОЗМОЖНО.