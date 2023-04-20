Причастен к похищениям и пыткам. Найден комендант Балаклеи, им оказался Валерий Буслов из Калининграда

Буслов упоминается в документах

Буслов прибыл в Балаклею в мае, рассказали местные жители.

В Балаклее нашли тюрьму и помещение для пыток

Действиями российских войск во время оккупации города Балаклея в Харьковской области Украины руководил военный комендант Валерий Сергеевич Буслов (позывной — «Гранит»), выяснили журналисты Reuters. До начала войны он был военным комендантом Калининграда.Во время оккупации российские войска задержали в Балаклее не меньше 200 мирных жителей, а некоторые, по словам местных жителей, были подвергнуты пыткам, десятки человек пропали без вести.Имя Валерия Буслова упоминается в документах, которые журналисты нашли в Балаклее после ее возвращения под контроль Украины. В них сказано, что он был военным комендантом города, то есть руководил российскими военными. Другие детали его биографии не были известны до расследования Reuters.Жители Балаклавы знали его только по его позывному «Гранит». Трое местных жителей, которые видели коменданта во время оккупации города, сказали, что он похож на Буслова, когда журналисты Reuters показали им его фотографию.То, чтоносил позывной «Гранит», подтвердили в Службе безопасности Украины, а также двое его российских коллег, один из которых работал в российском штабе, отвечающем за Балаклею.До этого он служил в Калининграде, где занимал пост военного коменданта. Он отвечал за поддержание дисциплины среди военных. Его имя встречается в документах местной администрации под этой должностью, убедилось «Агентство». Согласно документам, найденным после возвращения Балаклеи под контроль Украины, именно подразделения из Калининграда дислоцировались в городе, пишет Reuters.Reuters не приводит его фотографию, но «Агентство» нашло снимок Буслова в газете «Страж Балтики» за декабрь 2021 года.

Люди в наручниках и с мешками на голове

Пыточная в Балаклее: шокирующие подробности