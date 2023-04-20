Причастен к похищениям и пыткам. Найден комендант Балаклеи, им оказался Валерий Буслов из Калининграда

Действиями российских войск во время оккупации города Балаклея в Харьковской области Украины руководил военный комендант Валерий Сергеевич Буслов (позывной — «Гранит»), выяснили журналисты Reuters. До начала войны он был военным комендантом Калининграда.
Во время оккупации российские войска задержали в Балаклее не меньше 200 мирных жителей, а некоторые, по словам местных жителей, были подвергнуты пыткам, десятки человек пропали без вести.
Буслов упоминается в документах
Имя Валерия Буслова упоминается в документах, которые журналисты нашли в Балаклее после ее возвращения под контроль Украины. В них сказано, что он был военным комендантом города, то есть руководил российскими военными. Другие детали его биографии не были известны до расследования Reuters.
Жители Балаклавы знали его только по его позывному «Гранит». Трое местных жителей, которые видели коменданта во время оккупации города, сказали, что он похож на Буслова, когда журналисты Reuters показали им его фотографию.
То, что Буслов Валерий Сергеевич носил позывной «Гранит», подтвердили в Службе безопасности Украины, а также двое его российских коллег, один из которых работал в российском штабе, отвечающем за Балаклею.
Буслов прибыл в Балаклею в мае, рассказали местные жители.
До этого он служил в Калининграде, где занимал пост военного коменданта. Он отвечал за поддержание дисциплины среди военных. Его имя встречается в документах местной администрации под этой должностью, убедилось «Агентство». Согласно документам, найденным после возвращения Балаклеи под контроль Украины, именно подразделения из Калининграда дислоцировались в городе, пишет Reuters.
Reuters не приводит его фотографию, но «Агентство» нашло снимок Буслова в газете «Страж Балтики» за декабрь 2021 года.
В Балаклее нашли тюрьму и помещение для пыток
Люди в наручниках и с мешками на голове
Житель Балаклеи Александр рассказал, что видел, как в офис «Гранита» привозили людей в наручниках или с мешками на голове. Также он видел, как их вскоре освобождали. Местный предприниматель Руслан Волобуев рассказал, как его избивали в местном полицейском участке, а после этого в комнату зашел «Гранит», пожал руки следователям и ушел.
Четверо жителей Балаклеи, у которых военные задерживали родственников, рассказали, что солдаты говорили им идти с ходатайствами об освобождении родных к «Граниту».
Издание «Агентство» отмечает, что нет достоверных подтверждений совершения преступлений лично Бусловым. Также нет доказательств того, что он был отдавал преступные приказы. Однако его офис находился через дорогу от полицейского участка, в котором пытали местных жителей.
Сам Буслов подтвердил Reuters, что был военным комендантом, но сказал, что не был в Балаклее и не использовал позывной «Гранит». В СБУ считают, что он подписывал приказы и инструкции, которые позволили российским военным задерживать гражданское население. Источник в украинских правоохранительных органах рассказал Reuters, что сейчас следователи готовят «уведомление о подозрении» Буслову.
Напомним, российские войска захватили Балаклею в начале марта 2022 года. В сентябре Украина вернула контроль над городом. Спустя несколько недель журналисты Reuters нашли здание, которое российские военные использовали в качестве командного центра. В нем оказалось большое количество документов.
Среди этих документов были и те, где упоминался «Гранит». Шесть бывших заключенных и украинских чиновников сообщили агентству, что он курировал как минимум один центр допросов, где гражданские подвергались допросами с избиением и пытками электричеством.