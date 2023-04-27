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По супермаркету в Киеве гоняли мыши: что теперь будет с продуктами и магазином

27 Апреля 2023, 13:04:45 946 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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По супермаркету в Киеве гоняли мыши: что теперь будет с продуктами и магазином

В Киеве проверили супермаркет "Новус" на Кольцевой,12, где посетители заметили спокойно разгуливавших заведением мышей. Как утверждали очевидцы, персонал заведения никак не реагировал на замечания посетителей, а только улыбался. Ситуацию прокомментировал начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он сообщил, что в магазине уже проведена проверка и вынесено решение об устранении выявленных нарушений.

"О магазине "Новус", где разгуливали мыши — факт подтвердился. Магазин посетила наша инспекция. Было вынесено решение Госпродпотребслужбы о приведении магазина в надлежащий вид, согласно действующему законодательству. А именно — там должны провести усиленные дератизационные мероприятия и изъять из продажи продукты питания, в которые могли попасть грызуны", – рассказал Рубан.


Он добавил, что заключенное "Новусом" соглашение с предприятием, которое должно было бы провести дератизационные мероприятия, фактически не выполнялось. Поэтому Госпродпотребслужба обязала предприятие это сделать.

Рубан добавил, что сам магазин продолжает работу, из него изъяты только те продукты, с которыми могли контактировать грызуны.

Мышь в батоне вызвала резонанс в Киеве

Госпродпотребслужба Киева продолжает расследование относительно дохлой мыши, которую граждане приобрели в пакете с батоном в Киеве. Напомним, что женщина приобрела хлеб с "сюрпризом" в магазине АТБ-маркет по улице Генерала Потапова, 2.

"В субботу мы провели меры государственного надзора и контроля по жалобе потребителя. Подтвердился факт наличия мыши в упаковке с батоном, но пока мы выясняем все обстоятельства. Меры контроля проводятся, мы обязательно будем выходить на производителя этой продукции, ведь случай приобрел значительного резонанса в обществе. С целью недопущения подобных случаев мы тщательно изучаем ситуацию", — сообщил Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Он отмечает, что по технологии производства продукции, туда маловероятно могла попасть мышь, но все выяснится после комплексной проверки.

"Мы обязательно все проверим в ближайшие дни. Мероприятия продолжаются. Батон приобрела мать заявителя. Уже подняты все материалы видеофиксации покупки батона, чеки. Установлено время приобретения и партию продукции. Поэтому сейчас мы изучаем все полученные факты. Думаю, в ближайшее время мы все выясним. Мы стоим на стороне потребителя и будем делать все, чтобы на полки украинских магазинов такая продукция не попадала", — заверил Олег Рубан.


Напомним, в одном из столичных маркетов киевляне приобрели батон с "сюрпризом". Под упаковкой, на ломтиках хлеба, они обнаружили дохлую мышь. Видео и фото батона с "живностью" распространяется по социальным сетям.

Тэги: мыши, грызуны, продукты, супермаркеты
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