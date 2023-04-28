Выходные и праздничные дни в мае 2023. Когда и сколько будут отдыхать украинцы в условиях военного положения

|Главная » Новости » Культура » 2023 » Апрель » 28 » 13:51:22
В мае 2023 года украинцы будут отмечать значительный христианский праздник — вознесение Господне, а также праздновать важные для украинской культуры День матери и День вышиванки.
Военное положение в Украине продолжается с 24 февраля 2022, депутаты собираются продлить его с 20 мая еще на 90 дней. Таким образом, правовой режим ограничений военного положения будет продолжаться.
Согласно изменениям в Закон Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, в мае 2023 дополнительные выходные дни отменяются. В течение месяца у украинцев будут только обязательные еженедельные выходные.
Выходные дни в мае 2023 — даты
В мае 2023 года 31 день, из них 23 дня — рабочие и 8 дней — официальные выходные, которые приходятся на субботы и воскресенья. Таким образом, украинцы будут работать 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, и 31 мая, а будут отдыхать 6−7, 13−14, 20−21, 27−28 мая.
Согласно церковному календарю в мае 2023 года будем отмечать несколько больших религиозных праздников и событий — Вознесение Господне, Преполовение Пятидесятницы, а также народные праздники, среди которых День Киева, День филолога, День матери.
Так, в апреле будем отмечать следующие важные церковные праздники:
1 мая — Международный день труда;
3 мая — Всемирный день свободы прессы;
7 мая — День радио;
8 мая — Международный день Красного Креста, День памяти и примирения;
9 мая — День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, Международный день Европы;
12 мая — Всемирный день медицинских сестер;
14 мая — День матери;
15 мая — Международный день семей;
17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества;
18 мая — Международный день музеев;
19 мая — Международный день борьбы с гепатитами;
20 мая — День Европы, День науки, День банковских работников, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога.
21 мая — День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа.
22 мая — Международный день биологического разнообразия;
23 мая — Праздник Героев;
24 мая — День славянской письменности и культуры;
25 мая — День филолога, Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий.
26 мая — День сварщика;
27 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;
28 мая — День химика, День Киева, День пограничника;
29 мая — Международный день миротворцев ООН;
31 мая — Всемирный день без табака.
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