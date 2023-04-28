Выходные и праздничные дни в мае 2023. Когда и сколько будут отдыхать украинцы в условиях военного положения

В мае 2023 года украинцы будут отмечать значительный христианский праздник — вознесение Господне, а также праздновать важные для украинской культуры День матери и День вышиванки.

Военное положение в Украине продолжается с 24 февраля 2022, депутаты собираются продлить его с 20 мая еще на 90 дней. Таким образом, правовой режим ограничений военного положения будет продолжаться.

Согласно изменениям в Закон Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, в мае 2023 дополнительные выходные дни отменяются. В течение месяца у украинцев будут только обязательные еженедельные выходные.

Выходные дни в мае 2023 — даты В мае 2023 года 31 день, из них 23 дня — рабочие и 8 дней — официальные выходные, которые приходятся на субботы и воскресенья. Таким образом, украинцы будут работать 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, и 31 мая, а будут отдыхать 6−7, 13−14, 20−21, 27−28 мая.

Государственные, международные и церковные праздники мая 2023 года — список

8 мая, понедельник — День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, День памяти и примирения в Украине;

14 мая, воскресенье — День матери в Украине;

18 мая, четверг — День вышиванки;

21 мая, воскресенье — Международный день чая;

25 мая, четверг — Вознесение Господне;

31 мая, среда — Всемирный день блондинок.

Какие церковные праздники в мае 2023 года в Украине

Согласно церковному календарю в мае 2023 года будем отмечать несколько больших религиозных праздников и событий — Вознесение Господне, Преполовение Пятидесятницы, а также народные праздники, среди которых День Киева, День филолога, День матери.

Так, в апреле будем отмечать следующие важные церковные праздники:

10 мая — Преполовение Пятидесятницы, священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня;

— Преполовение Пятидесятницы, священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня; 14 мая — священномученика Макария, митрополита Киевского;

— священномученика Макария, митрополита Киевского; 25 мая — Вознесение Господне; день памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского.

Какие профессиональные и международные праздники в мае 2023 в Украине

1 мая — Международный день труда;

3 мая — Всемирный день свободы прессы;

7 мая — День радио;

8 мая — Международный день Красного Креста, День памяти и примирения;

9 мая — День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, Международный день Европы;

12 мая — Всемирный день медицинских сестер;

14 мая — День матери;

15 мая — Международный день семей;

17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества;

18 мая — Международный день музеев;

19 мая — Международный день борьбы с гепатитами;

20 мая — День Европы, День науки, День банковских работников, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога.

21 мая — День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа.

22 мая — Международный день биологического разнообразия;

23 мая — Праздник Героев;

24 мая — День славянской письменности и культуры;

25 мая — День филолога, Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий.

26 мая — День сварщика;

27 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;

28 мая — День химика, День Киева, День пограничника;

29 мая — Международный день миротворцев ООН;

31 мая — Всемирный день без табака.

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