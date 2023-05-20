Массовые аресты счетов украинцев из-за долгов: с кого планируют снять ограничение

В Украине в мае 2023 года начались массовые аресты банковских счетов за задолженность. Однако с некоторых категорий граждан планируют снять соответствующее ограничение. Об этом говорится в законопроекте №9299, который был внесен в Верховную Раду Украины (ВРУ).

Что предполагает инициатива

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в пункт 10(2) Раздела XIII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "Об исполнительном производстве".

Согласно документу отдельные категории граждан, на денежные средства которых наложены органами государственной исполнительной службы аресты из-за долгов, на период военного положения смогут распоряжаться своими счетами без ограничений.

Так, операции смогут совершать:

военнослужащие Вооруженных сил Украины;

сотрудники правоохранительных органов специального назначения;

работники Государственной спецслужбы транспорта;

сотрудники Государственной службы спецсвязи и защиты Украины.



Как пояснили авторы инициативы, обязанность государства осуществлять обеспечение правовой, социальной защиты граждан, защищающих Украину. Поэтому необходимо принять меры для возможности использования средств, имеющихся на их банковских счетах как лично защитниками, так и членами их семей.

Блокировка счетов

В мае вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время военного положения".

Документ отменил разрешение на возможность использования денежных средств до 100 тыс. гривен по арестованным судом счетам, временно введенным с марта прошлого года на фоне военного положения.

При этом закон не имеет исключений, поэтому распространяется, в том числе, и на банковские счета силовиков, волонтеров и других лиц.

Напомним, крупнейшее государственное финучреждение "ПриватБанк" предупредило клиентов о блокировании банковских счетов из-за задолженности. Решение будет касаться, в частности, и счетов военных и волонтеров.