Новая «Русалочка» — каким получился ремейк мультфильма? Холли Бейли (Ариэль) ждет большая карьера в кино

В мировой прокат вышла «Русалочка» — киноремейк одноименного диснеевского мультфильма 1989 года. Режиссер Роб Маршалл («Мемуары гейши», «Чикаго», «Пираты Карибского моря: На странных берегах») практически повторил оригинал, сделав при этом морских обитателей не антропоморфными, а реалистичными, — и это одно из его спорных решений.



Другое отличие — к уже известным песням из старого мультфильма добавились новые композиции Алана Менкена. Что касается исполнительницы главной роли, актрисы и певицы Холли Бейли, все дискуссии вокруг ее утверждения на роль, очевидно, были несостоятельными — определенно ее ждет большая карьера в кино. Кинокритик Антон Долин рассказывает об этом семейном фильме, который может развлечь, но не расскажет ничего нового об истории Ариэль.



Новая «Русалочка» лучше, живее, талантливее, чем опасались многие, — сказались мастерство режиссера Роба Маршалла, лауреата «Оскара» за «Чикаго», и харизма замечательной исполнительницы главной роли, молодой певицы Холли Бейли. В то же время окончательно внятного ответа на вопрос, зачем нужна игровая «Русалочка», когда анимационная классика до сих пор прекрасно смотрится, фильм не дает. Кроме очевидного: Disney так зарабатывает деньги. Никакого революционно нового — и даже просто свежего — смысла в старую сказку Андерсена новые авторы не вложили.



Игнорировать ключевую претензию к фильму невозможно. Придется написать и без того очевидное: цвет кожи Холли Бейли не имеет никакого значения в сказочном мире «Русалочки» Маршалла. Королеву, например, тоже играет афроамериканка, актриса Нома Думезвени. Важен лишь волшебный голос Ариэль — как и в сюжете изначальной сказки.

Capital Pictures / Scanpix / LETA



Capital Pictures / Scanpix / LETA

Надо учитывать и то, как близок кинематограф Роба Маршалла — даже его версия «Пиратов Карибского моря» — традициям бродвейского театра, где слепой кастинг давным-давно стал непреложным правилом. В каком-то смысле даже обидно, что в этом не было режиссерского замысла — подчеркнуть таким образом идею инаковости Ариэль. Ведь сама по себе героиня и в новом фильме, и в анимации 1989 года совсем не похожа на рядовую обитательницу суши — она пришелица из другого мира, будто только что переродившаяся на Земле; за это ее и полюбил наследник престола Эрик (его играет британец Джон Хауэр-Кинг).

Идея межрасового союза в «Русалочке»

Но нет, идея межрасового союза в «Русалочке» фактически отсутствует. Вместо нее нам предложена более традиционная история распри между людьми и морским народом с обязательным финальным примирением и моралью. Что до этнического разнообразия дочерей царя Тритона (Хавьер Бардем), то оно объясняется, видимо, не сложной семейной историей, а тем, что подводные принцессы символизируют реки всех стран мира. Хотя мифологическая подоплека недостаточно развита и объяснена, о ней приходится догадываться.

Известную всем историю оживляют несколько новых элементов, не только актриса на главную роль (грядущая звездная карьера Холли Бейли в Голливуде не вызывает сомнений). Это недюжинные познания Маршалла в мюзиклах и хореографии: некоторые сцены, особенно танец морских жителей и деревенский праздник на ярмарке, поставлены виртуозно. Это и продуктивный союз постоянного диснеевского композитора Алана Менкена, дополнившего здесь собственный саундтрек к мультфильму новыми номерами, записанными при участии создателя «Гамильтона» Лин-Мануэля Миранды. Хотя некоторые решения — например, онемевшая, согласно контракту с дьявольской Урсулой (Мелисса Маккарти), Ариэль поет песни только мысленно — лишь тормозят действие и создают ощущение неоправданной затянутости.

И все-таки не ясно, в чем смысл игрового ремейка мультфильма, если, по существу, со всеми спецэффектами фильм все равно выглядит как дорогостоящая анимация. Попытка сделать говорящих животных и птиц более реалистическими по-прежнему, как и в «Короле Льве», вызывает невольное отторжение. Поющий краб Себастьян еще более-менее удался, а вот рыба Флаундер, начисто лишенная антропоморфности, смотрится несколько пугающе, не говоря о паре сатанинских мурен. Пес принца Макс вовсе теряется на фоне более выразительных морских обитателей.

Трейлер фильма Русалочка

Другой, более глобальный вопрос — о противоречии между стремлением Disney к следованию повестке, с одной стороны, и необходимостью обслужить традиционную аудиторию семейного кино — с другой. Из-за этого внутреннего конфликта «Русалочка» начисто лишена сюрпризов и очевидно уступает откровенно новаторским проектам, кстати, принадлежащим той же студии, но основанным не на старой сказке, а на оригинальных идеях. Это «Лука» Pixar, где квир-атмосфера и необычные персонажи довольно неожиданно развернули сюжет с морскими чудищами, которые перевоплощаются в людей, и, конечно, «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона. В сравнении с его визуальными достоинствами меркнет любой фантастический фильм, действие которого разворачивается под водой.



Тем не менее новая «Русалочка» вполне трогательная сказка и качественное развлечение. Особенно для тех, кому по любым причинам не хватило анимационного фильма 1989 года.