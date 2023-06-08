Живой Журнал
Сегодня: Четверг, 08 Июня 2023    20:18:59
|
Главная » Новости » Общество » 2023 » Июнь » 8 » 07:29:00
 

В Японии есть школа, где людей учат улыбаться за 55 долларов в час. Смотрите, как выглядят эти уроки

Сегодня, 07:29:00 366 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Японии есть школа, где людей учат улыбаться за 55 долларов в час. Смотрите, как выглядят эти уроки

Японская радиоведущая Кейко Кавано в 2017 году решила открыть первую школу улыбок. Обучающая программа в ней построена по принципу обычной гимнастики для мышц. Разница лишь в том, что в данном случае речь идет о мышцах лица.

Как утверждают создатели, после освоения науки любой человек сможет располагать к себе окружающих с помощью красивой улыбки, которая не будет выглядеть натянутой или нелепой. Первые годы курсы были не слишком востребованы, но пандемия и масочный режим изменили ситуацию — после их окончания в японском обществе осознали, что «разучились» улыбаться.

Сейчас курсы Кейко Кавано переживают подъем — притом что один часовой урок стоит 7700 иен (55 долларов). По словам создательницы, с 2017 года она уже научила улыбаться четыре тысячи человек. Еще 700 прошли дополнительные курсы, благодаря которым они теперь сами могут работать тренерами по улыбке.

Показываем в фотографиях, как проходят уроки в этой необычной школе.

Тренер по улыбке Кейко Кавано обучает студентов на тренинге по улыбке в школе искусств Сокей в Токио, Япония, 30 мая 2023 года. Фото: Reuters
Тренер по улыбке Кейко Кавано обучает студентов на тренинге по улыбке в школе искусств Сокей в Токио, Япония, 30 мая 2023 года. Фото: Reuters
Студент в масках посещает курс обучения улыбке в школе искусств Сокей в Токио, Япония, 30 мая 2023 года. Фото: Reuters
Студенты в масках посещают курс обучения улыбке в школе искусств Сокей в Токио, Япония, 30 мая 2023 года. Фото: Reuters
Студенты учатся тренировать мышцы лица с помощью зеркал на курсах тренировки улыбки в школе искусств Сокей в Токио, Япония, 30 мая 2023 года. Фото: Reuters
Студенты учатся тренировать мышцы лица с помощью зеркал на курсах улыбки в школе искусств Сокей в Токио, Япония, 30 мая 2023 года. Фото: Reuters
Студенты учатся тренировать мышцы лица с помощью зеркал на курсах тренировки улыбки в школе искусств Сокей в Токио, Япония, 30 мая 2023 года. Фото: Reuters
Студенты учатся тренировать мышцы лица с помощью зеркал на курсах улыбки в школе искусств Сокей в Токио, Япония, 30 мая 2023 года. Фото: Reuters
Тренер по улыбке Кейко Кавано обучает студентов на тренинге по улыбке в школе искусств Сокей в Токио, Япония, 30 мая 2023 года. Фото: Reuters
Тренер по улыбке Кейко Кавано обучает студентов на тренинге по улыбке в школе искусств Сокей в Токио, Япония, 30 мая 2023 года. Фото: Reuters
Студентка тренируется улыбаться на курсах по обучению улыбке в школе искусств Сокей в Токио, Япония, 30 мая 2023 года. Фото: Reuters
Студентка тренируется улыбаться на курсах по обучению улыбке в школе искусств Сокей в Токио, Япония, 30 мая 2023 года. Фото: Reuters
Студенты тренируются улыбаться на курсах по обучению улыбке в школе искусств Сокей в Токио, Япония, 30 мая 2023 года. Фото: Reuters
Студенты тренируются улыбаться на курсах по обучению улыбке в школе искусств Сокей в Токио, Япония, 30 мая 2023 года. Фото: Reuters
Студенты учатся тренировать мышцы лица с помощью зеркал на курсах тренировки улыбки в школе искусств Сокей в Токио, Япония, 30 мая 2023 года. Фото: Reuters
Студенты учатся тренировать мышцы лица с помощью зеркал на курсах по обучению улыбке в школе искусств Сокей в Токио, Япония, 30 мая 2023 года. Фото: Reuters
Тренер по улыбке Кейко Кавано учит растягивать мышцы лица на тренинге по улыбке в школе искусств Сокей в Токио, Япония, 30 мая 2023 года. Фото: Reuters
Тренер по улыбке Кейко Кавано учит растягивать мышцы лица на тренинге по улыбке в школе искусств Сокей в Токио, Япония, 30 мая 2023 года. Фото: Reuters
Тэги: Япония, Курсы, школа
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: