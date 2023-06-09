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Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Июнь » 9 » 10:23:26
 

Появилось видео прилета беспилотника по жилому дому в Воронеже

Сегодня, 10:35:26 339 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Появилось видео прилета беспилотника по жилому дому в Воронеже

Сегодня 9 июня утром в Воронеже на России прозвучал сильный взрыв. В окно жилого многоэтажного дома на улице Белинского врезался беспилотник.

По данным российских пабликов, дрон летел в сторону авиационного предприятия, но РЭБ сбила его с пути.

Разбитые окна и осколки на полу. Так выглядят квартиры после попадания БПЛА по дому в Воронеже. Взрыв повредил не только саму многоэтажку, но ещё и вызвал пожар на крыше в доме напротив. Однако жильцам удалось потушить пламя своими силами.
 
Спецслужбы РФ рассматривают несколько вариантов целей упавшего в Воронеже беспилотника.Рядом с местом падения беспилотника в Воронеже:
  • — в 300 метрах ГУ МВД и УФСБ Воронежской области
  • — в 5 км аэродром «Балтимор»
  • — в 5 км Воронежский авиазавод ПАО ВАСО
 
Помимо аэродрома «Балтимор» (он в 5 км от места падения), в 3,5 километрах от дома по улице Белинского находится авиационное предприятие. Также он мог быть нацелен на здание УФСБ по области — оно расположено всего в 300 метрах от места взрыва.

 
Тэги: беспилотники, россия, воронеж
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