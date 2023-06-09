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Главная » Новости » Общество » 2023 » Июнь » 9 » 15:33:56
 

Новые льготы для военных и их семей — кто может получить

Вчера, 15:33:56 402 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новые льготы для военных и их семей — кто может получить

Для некоторых категорий украинских военнослужащих и их семей планируется расширить льготы и выплаты. Соответствующий проект закона уже получен Верховной Радой.

Кто именно и на какие льготы может рассчитывать, разбираемся дальше в материале.

Новые льготы военным — законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9357 от 06.06.2023. В данном документе предлагается значительно расширить социальные гарантии для украинских защитников и их родных. Изменения будут касаться широких масс категорий военных и их родственников.

В случае принятия изменения будут вносить в Закон Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты, в Основы законодательства Украины о здравоохранении, Закон Украины О внешкольном образовании, Закон о дошкольном образовании и Закон Украины О полном общем среднем образовании.

Кто может получить новые льготы

В случае принятия изменений на льготы могут рассчитывать следующие категории военных и их семьи:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • участники войны, их дети;
  • дети погибших (умерших) ветеранов войны;
  • дети погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

 

Украинским военным могут предоставить новые льготы
Украинский военнослужащий с семьей. Фото: Нацполиция

Какие дополнительные социальные гарантии предлагают

В законопроекте предлагается ввести для ветеранов войны и их семей следующие дополнительные социальные гарантии:

  • безвозмездные медицинские услуги в учреждениях здравоохранения и реабилитационных учреждениях частной или смешанной формы собственности или в ФЛП;
  • безвозмездное зачисление и обучение их детей в частных и корпоративных учреждениях дошкольного образования;
  • безвозмездное зачисление и обучение их детей в частных и корпоративных заведениях общего среднего образования;
  • безвозмездное зачисление и обучение их детей в частных заведениях внешкольного образования.


Новые безвозмездные услуги ветеранам войны, их детям, а также детям погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины в законопроекте предлагается предоставлять за средства предприятий, учреждений, организаций, предоставляющих такие услуги.

Частные учреждения охраны предоставляют услуги указанным категориям военных и их семей за свой счет в соответствии с законом. При этом это может быть не реже каждого двадцатого случая предоставления соответствующей услуги по каждому виду медицинской услуги при наличии таких пациентов.

Порядок предоставления и виды медицинских услуг определяются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере здравоохранения.

В Украине собираются расширить льготы для военнослужащих и их семей
Паспорт Украины и военный цветок. Фото: google.com
Тэги: дети, льготы, ВСУ, военные
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