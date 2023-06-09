Новые льготы для военных и их семей — кто может получить

|Главная » Новости » Общество » 2023 » Июнь » 9 » 15:33:56
Для некоторых категорий украинских военнослужащих и их семей планируется расширить льготы и выплаты. Соответствующий проект закона уже получен Верховной Радой.
Кто именно и на какие льготы может рассчитывать, разбираемся дальше в материале.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9357 от 06.06.2023. В данном документе предлагается значительно расширить социальные гарантии для украинских защитников и их родных. Изменения будут касаться широких масс категорий военных и их родственников.
В случае принятия изменения будут вносить в Закон Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты, в Основы законодательства Украины о здравоохранении, Закон Украины О внешкольном образовании, Закон о дошкольном образовании и Закон Украины О полном общем среднем образовании.
В случае принятия изменений на льготы могут рассчитывать следующие категории военных и их семьи:
В законопроекте предлагается ввести для ветеранов войны и их семей следующие дополнительные социальные гарантии:
Новые безвозмездные услуги ветеранам войны, их детям, а также детям погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины в законопроекте предлагается предоставлять за средства предприятий, учреждений, организаций, предоставляющих такие услуги.
Частные учреждения охраны предоставляют услуги указанным категориям военных и их семей за свой счет в соответствии с законом. При этом это может быть не реже каждого двадцатого случая предоставления соответствующей услуги по каждому виду медицинской услуги при наличии таких пациентов.
Порядок предоставления и виды медицинских услуг определяются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере здравоохранения.