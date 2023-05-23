Какие льготы имеют дети военных: все, что нужно знать в 2023 году

С начала полномасштабной войны многие украинцы вступили в ряды ВСУ, чтобы защищать свою страну. Власти в свою очередь предусмотрели для таких граждан, их семей и, конечно, детей ряд льгот. В частности, дети военнослужащих могут рассчитывать на помощь от государства для получения высшего образования.
Об этом идет речь на официальном сайте Министерства образования и науки Украины. Дети участников боевых действий (УБД) получат несколько льгот, упрощающих получение высшего образования. Кто имеет на них право и как получить — рассказываем подробно дальше.
Льготы для детей военных — кто и какую помощь имеет право получить
Право на льготы имеют дети участников боевых действий, которые учатся на дневной форме в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.
Льготы действуют до окончания учебного заведения или до достижения возраста 23 лет.
Важно: если студента отчислят, льготы перестанут действовать.
Право на получение социальных стипендий во время обучения имеют:
участники боевых действий;
лица с инвалидностью в результате войны;
дети умерших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны;
дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО;
дети с инвалидностью и лица с инвалидностью 1 группы;
лица, признанные пострадавшими участниками Революции Достоинства и дети;
дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста.
На льготные долгосрочные кредиты для получения образования могут рассчитывать:
дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
дети с инвалидностью, лица с инвалидностью 1-й группы;
дети из малообеспеченных или многодетных семей;
лица и дети лиц, признанные участниками боевых действий, лицами с инвалидностью в результате войны, пострадавшими участниками Революции Достоинства;
дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО;
дети лиц, погибших при участии в Революции Достоинства;
дети, проживающие в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения;
дети, зарегистрированные как внутриперемещенные лица;
поступающие и соискатели профессионального высшего и высшего образования, поступающие или обучающиеся по специальностям (специализациям), для которых устанавливаются академические стипендии в повышенном размере.
Также такие люди могут получить следующую помощь:
полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;
льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
социальные стипендии;
бесплатное обеспечение учебниками;
бесплатный доступ к интернету, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;