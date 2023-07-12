Какие новые выплаты получают военные в Украине — объяснение юриста

Во время военного положения военные в Украине получили право на доплаты. В течение боевых действий определились недостатки устаревших законов. Некоторые военные после изменения в законодательство получили новые выплаты во время военного положения.

С 24 февраля 2022 года военные срочной службы имели право на выплаты от 30 до 100 тысяч гривен во время военного положения, однако с 1 февраля 2023 года, выплаты не на передовой их лишили.

Вместо возвращения общих выплат 30 тысяч гривен военным, ближайший законопроект способствовал решению тематических проблем — по срочникам, курсантам, выведенным вне штата военных, инструкторам.

Юрист ОО Юридическая сотня Ирина Подреза объяснила NV, кто из военных получит выплаты по новым правилам с 1 июля 2023 года.

Какие выплаты военным платили раньше

Законом предусмотрены доплаты военным во время военного положения, в частности, за выполнение боевых задач, за ранения, за пребывание в плену или окружении. Это такие выплаты:

Выплата до 30 тысяч гривен и до 100 тысяч гривен пропорционально дням выполнения задач — военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, находясь в районах их осуществления, на временно оккупированной территории, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, а также выполняют боевые задачи;

100 тысяч гривен — военнослужащим за ранение, контузию, травму, увечье, связанным с защитой Родины, которые находятся на стационарном лечении, включая время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое, или находятся в отпуске для лечения после ранения;

100 тысяч гривен — военнослужащим, которые захвачены в плен (кроме тех, кто сдался добровольно), безвестно отсутствуют, интернированы в нейтральные государства или являются заложниками;

Новые выплаты военным с 1 июля 2023 года

Закон предусматривает, что во время действия военного положения ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в некоторых дополнительных выплатах. Закон вступил в действие с 30 июня 2023 года, однако выплаты можно ожидать не ранее чем с 1 июля — как все выплаты военных на следующий месяц. К новым выплатам относятся следующие:

военнослужащим, которые погибли (умерли) в результате полученного ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины, начисляется дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен за месяц, в котором военнослужащий погиб (умер), на условиях и в порядке, установленных Кабмином. Право получения этих средств принадлежит членам семьи таких военнослужащих;

военнослужащим, которые в связи с ранением, связанным с защитой Родины, признаны военно-врачебной комиссией ограниченно годными, или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев, и зачислены в распоряжение соответствующих командиров, в течение двух месяцев (без учета пребывания в отпуске и на лечении) со дня зачисления в распоряжение выплачивается денежное обеспечение по последней занимаемой должности в полном объеме. После пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении ежемесячно выплачивается оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20100 гривен;

военнослужащим срочной военной службы ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 6 тысяч гривен на условиях и в порядке, установленных Правительством. Ранее военнослужащие срочной службы не имели права на получение такого дополнительного вознаграждения;

курсантам высших военных учебных заведений, высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, а также высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, заведений профессионального предвысшего военного образования, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе или проходили срочную военную службу, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 2350 гривен;

военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 15 тысяч до 30 тысяч гривен с учетом их уровня подготовки (квалификации) на условиях, в размерах и в порядке, установленных Кабмином.



Эти выплаты должны быть начислены той воинской частью или учреждением, где проходит военную службу военнослужащий, самостоятельно, без предварительных обращений последних.

Приказ Минобороны предусматривает, что в случае смерти или гибели военнослужащего надлежащее, но не полученное им ко дню смерти денежное обеспечение выплачивается воинской частью, в которой находился на денежном обеспечении военнослужащий.

Получить их могут жена/муж военного, его дети или их опекуны, или если никого из них нет — родители военного равными частями.