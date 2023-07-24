24 июля беспилотники ударили по Москве: поврежден ТЦ «Леруа Мерлен» и здание Министерства обороны РФ. ФОТО

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграме, что утром в понедельник город подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов.

«Сегодня 24 июля около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин.

Телеграм-каналы также публикуют видео на которых виден дым, поднимающийся над многоэтажными зданиями в Москве, а также летательный аппарат, который с громким шумом летит над городом.













Беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве

Агентство ТАСС передает со ссылкой на экстренные службы, что один из беспилотников попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве.

«Прогремел взрыв. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Ранее агентство ТАСС также сообщало, что обломки еще одного беспилотника были обнаружены на Комсомольском проспекте, 17.

Эта точка находится в центре Москвы, недалеко от здания министерства обороны России, парка им. Горького и набережной Москвы-реки.

Минобороны России обвинило Украину в ударе беспилотников по Москве

Министерство обороны России заявило, что Украина попыталась осуществить удар «по объектам на территории Москвы» при помощи двух беспилотных летательных аппаратов.

«Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — утверждает минобороны.

По его данным, пострадавших в результате удара нет.

Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству ТАСС, что один из беспилотников попал в здание бизнес-центра, а обломки второго были обнаружены неподалеку от здания Министерства обороны России.

Украинские военные данные об атаке беспилотников не комментировали.

В условиях боевых действий Би-би-си не может подтвердить достоверность заявлений официальных органов воюющих сторон.

На местах падения беспилотников в Москве перекрыто движение

Российские информагентства передают, что на месте падения двух беспилотных летательных аппаратов в Москве, на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева, перекрыто движение автотранспорта.

Экстренные службы сообщают, что один из беспилотников упал в районе Комсомольского проспекта, 17. Неподалеку от этого места находится здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной.

Движение также перекрыто на проспекте Лихачева, где, по данным ТАСС, беспилотник попал в здание бизнес-центра.

По сведениям Интерфакса, около места падения дронов «в окрестных зданиях были выбиты стекла и частично повреждена кровля».

Какие объекты Минобороны РФ находятся рядом с местом, где упал дрон в Москве

Западные эксперты публикуют первые оценки атаки дронов на Москву, в которой российские власти обвиняют украинских военных. По мнению специалистов, один из беспилотников упал около комплекса Министерства обороны РФ и, возможно, немного повредил одно из его зданий.

Старший научный сотрудник базирующегося в США Института исследований внешней политики Роб Ли пишет в своем твиттере, что адрес Комсомольский проспект, 17, где по данным российских властей были обнаружены обломки дрона, расположен «менее чем в 200 метрах от НЦУО (Национального центра управления обороной МО РФ).

При этом известный журналист-расследователь Христо Грозев (в России он объявлен «иностранным агентом», а его проект Bellingcat — нежелательной организацией) отмечает, что адрес на Комсомольском проспекте расположен «прямо напротив центрального офиса кибервойск ГРУ, где среди прочих подразделений находится [хакерская группа] FancyBear».

По словам Грозева, там «также расположен Военный университет Минобороны и несколько совершенно секретных объектов ГРУ, включая руководство их программы нелегалов [то есть отправки за рубеж агентов, которых пытаются выдать за местных жителей]». «Если Украина попала в этот комплекс зданий, символический ущерб для Минобороны и ГРУ будет очень существенным», — считает Грозев.

По его словам, судя по фотографиям, комплексу ГРУ/Минобороны нанесен по меньшей мере минимальный ущерб, поскольку в нем, похоже, выбиты стекла.

Украина обычно отрицает причастность к ударам по российской территории, однако ее официальные лица в таких случаях часто заявляют, что «с интересом наблюдают» за происходящим.