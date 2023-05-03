Россия обвинила Украину в покушении на Путина: появилось видео пожара в Кремле

В пресс-службе Путина обвинили Украину в попытке нанести удар по Кремлю, пишет пропагандистский ТАСС.Утверждается, что российские военные и спецслужбы якобы вывели из строя два беспилотника, атаковавших Кремль, пострадавших нет."Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда посчитает нужным", - угрожают у Путина.Кремль расценивает якобы "попытку удара" как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы.В то же время в сети распространяют видео якобы взрывов в Москве в ночь на 3 мая. Однако достоверных данных на этот счет нет. На одном из кадров над Кремлем поднялся столб дыма.Как рассказал пропагандистам спикер президента РФ Дмитрий Песков, Путина в это время в Кремле не было, он якобы работает в Огарево.Также Песков добавил, что Парад Победы на Красной площади 9 мая, как и планировалось, состоится, и Путин будет в нем участвовать.Именений в графике на фоне атаки беспилотников на Кремль нет, ответил Песков.