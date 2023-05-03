Живой Журнал
Сегодня: Четверг, 04 Мая 2023    18:18:58
|
Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Май » 3 » 14:13:23
 

Россия обвинила Украину в покушении на Путина: появилось видео пожара в Кремле

Вчера, 14:13:23 1012 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Россия обвинила Украину в покушении на Путина: появилось видео пожара в Кремле

В пресс-службе Путина обвинили Украину в попытке нанести удар по Кремлю, пишет пропагандистский ТАСС. 

Утверждается, что российские военные и спецслужбы якобы вывели из строя два беспилотника, атаковавших Кремль, пострадавших нет.

"Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда посчитает нужным", - угрожают у Путина.

Кремль расценивает якобы "попытку удара" как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы.

В то же время в сети распространяют видео якобы взрывов в Москве в ночь на 3 мая. Однако достоверных данных на этот счет нет. На одном из кадров над Кремлем поднялся столб дыма.



Как рассказал пропагандистам спикер президента РФ Дмитрий Песков, Путина в это время в Кремле не было, он якобы работает в Огарево.

Также Песков добавил, что Парад Победы на Красной площади 9 мая, как и планировалось, состоится, и Путин будет в нем участвовать. 

Именений в графике на фоне атаки беспилотников на Кремль нет, ответил Песков.
 
Тэги: покушение, Путин, взрыв, беспилотники, москва
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: