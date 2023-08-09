На заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв мощностью тактической ядерной бомбы. ВИДЕО

Мощный взрыв в Подмосковье в городе Сергиев Посад произошел сегодня на территории Загорского оптико-механического завода, сообщают экстренные службы РФ.
На ЗОМЗ производили оптические прицелы, тепловизоры (на импортных матрицах) и головки самонаведения ракет, бинокли и приборы ночного видения, а также медицинскую и гражданскую оптическую продукцию.
Взрыв был такой силы, что зданиях в разных районах города выбило стекла, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным МЧС, в результате взрыва пострадали 25 человек. На заводе объявлена полная эвакуация. Количество погибших - уточняется.
Инцидент произошел на складе пиротехники, но СМИ утверждают, что причиной взрыва не является удар беспилотника.
Власти объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, которые расположены на территории Загорского оптико-механического завода.
Момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде попал навидео