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На заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв мощностью тактической ядерной бомбы. ВИДЕО

Сегодня, 12:13:55 721 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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На заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв мощностью тактической ядерной бомбы. ВИДЕО

Мощный взрыв в Подмосковье в городе Сергиев Посад произошел сегодня на территории Загорского оптико-механического завода, сообщают экстренные службы РФ.

На ЗОМЗ производили оптические прицелы, тепловизоры (на импортных матрицах) и головки самонаведения ракет, бинокли и приборы ночного видения, а также медицинскую и гражданскую оптическую продукцию.

Взрыв был такой силы, что зданиях в разных районах города выбило стекла, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным МЧС, в результате взрыва пострадали 25 человек. На заводе объявлена полная эвакуация. Количество погибших - уточняется.

Инцидент произошел на складе пиротехники, но СМИ утверждают, что причиной взрыва не является удар беспилотника.

Власти объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, которые расположены на территории Загорского оптико-механического завода.

Сергиев Посад! Взрыв мощностью тактической ядерной бомбы на заводе

Сергиев Посад! Взрыв мощностью тактической ядерной бомбы на заводе

Сергиев Посад! Взрыв мощностью тактической ядерной бомбы на заводе
Сергиев Посад! Взрыв мощностью тактической ядерной бомбы на заводе
 

Момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде попал навидео


 
Тэги: завод, москва, ядерная бомба, взрыв, Сергиев Посад
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