Польская САУ Krab – опыт боевого применения в Украине

Начиная с июня 2022 года, в Украину были начаты поставки польской САУ Krab, общее количество которых достигло 72 единиц. За период активных боевых действий известно о потере минимум 20 установок.

При этом верифицированные потери САУ Krab, не смотря на интенсивность применения, имели следующий порядок:

Июль 2022 – 1 ед. (подрыв на мине)

Октябрь 2022 – 1 ед повреждена, но не уничтожена (разрыв ствола).

Ноябрь 2022 – 2 ед. (1-Ланцет)

Декабрь 2022 – 3 ед. уничтожены 1 повреждена “Ланцетом”.

Январь 2023 – 1 ед. (2 Ланцета на 1 САУ)

Февраль 2023 – 2 ед. (1 Ланцет) и 1 ед. повреждена “Ланцетом”.

Март 2023 – 1 ед. (1 Ланцет)

Апрель 2023 – 3 ед. (2 Ланцет)

Май 2023 – 1 ед.

Июнь 2023 – 1 ед.

Июль 2023 – 2 ед. (2 Ланцет)

Как видно из статистики, САУ Krab, благодаря своим показателям быстрого перехода из походного в боевое положение и обратно, дальнобойности, точности и мобильности, позволял эффективно поражать вражеские объекты при минимальной вероятности успешной контрбатарейной борьбы противника. Так же, весьма эффективным себя показало ведение шквального огня 3 выстрелами в течение 10 сек.

При этом основной угрозой для САУ Krab оказалась не столько вражеская артиллерия, сколько барражирующие боеприпасы “Ланцет”. Не смотря на то, что данные боеприпасы имеют боевую часть от 1 до 3 кг, они стали серьёзным вызовом для САУ Krab, у которых стандартная для самоходок противопульная/противоосколочная броня.

Сетка против Ланцетов

Частично эту проблематику удалось решить сетчатой защитой, которая, не смотря на наличие на «Ланцете» лидара и возможности дистанционного подрыв кумулятивной БЧ, из-за применения в боеприпасе архаичного боеприпаса времен СССР, закреплённого на строительной пене без центровки, оказалась весьма эффективной против типа Ланцет-1. В свою очередь, Ланцет-3 стал настоящим бичом для польских САУ.

Весьма полезной оказалась и система оповещения о лазерном облучении с автоматической постановкой дымовой завесы.

Так же, одной из верифицированных повреждённых САУ Krab была по причине разрыва ствола в октябре 2022. На тот момент проходило нарастание интенсивности применения артиллерии, и ствол разорвало из-за превышения лимита ресурса. После этого инцидента разрывы ствола более не фиксировались.

Благодаря системе командно-боевого управления отдельные САУ могут эффективно выполнять боевые задачи отдельно от общего подразделения, что значительно снижает риск поражения ответным огнём и прочими средствами поражения.

САУ Krab не имеет полностью автоматическое заряжание, что было бы не лишним, тем более что данная опция становится стандартной у современной самоходной артиллерии.

Отмечается так же достаточно высокая надёжность узлов и устойчивость к износу в экстремальных условиях, особенно ходовой. Хотя для проведения капитального ремонта всегда требуется эвакуация и не всегда даже базовые работы можно провести в полевых условиях.

Весьма полезной была дополнительная силовая установка, которая позволяет работать системам САУ без задействования основного двигателя.

В целом, САУ Krab продемонстрировал за год активного применения в Украине доминирование над российскими аналогами по дальности и точности, мобильности и автономности, а так же надёжности. САУ Krab испытывал поломки в разы меньше, чем его советские и российские аналоги. Но при этом, в большинстве случаев, эти поломки сложно было исправить в полевых условиях, в отличие от более примитивных конкурентов.



Автор: Александр Коваленко