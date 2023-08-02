Дом Александра Кучера на Закарпатье обворовали на 500 тыс долларов

В Закарпатской области арестовали двоих мужчин, ограбивших дом главного тренера СК «Днепр-1» Александра Кучера. Об этом сообщили Офис генпрокурора, Департамент стратегических расследований Национальной полиции и собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах.

– Одной из жертв воров стал бывший игрок национальной сборной Украины по футболу и ФК «Шахтер» Донецк. Из его дома украли значительное количество ценных вещей и деньги. В общей сложности они нанесли потерпевшим более 500 тыс долларов ущерба, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Украденное у спортсмена нашли во время проведения обысков. Они прошли в Ужгороде и Киеве в квартирах и автомобилях задержанных. Во время обысков правоохранители обнаружили золотые слитки, ювелирные изделия, часы известных брендов, деньги и поддельные документы.

Александр Кучер – экс-игрок сборной Украины по футболу и нескольких профессиональных клубов. С 29 июля 2022 года 40-летний Кучер является главным тренером «Днепра-1».