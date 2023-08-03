6700 грн - минимальный размер денежной помощи военным в Украине в 2023 году

Во время военного положения в Украине военные получают доплаты за выполнение боевых задач и участие в боевых действиях на фронте. Верховная Рада приняла закон, который гарантирует дополнительные выплаты военным и их семьям за заслуги перед государством.



В Украине согласно законопроекту № 7141 военные и их семьи получают дополнительную денежную выплату за полученные награды, которые вручаются в Украине за особое мужество.



Законопроект приняли в 2022 году, однако в действие он вступил с 1 января 2023 года. Пять категорий украинцев должны получать дополнительные выплаты, согласно решению руководства Украины.

Кто будет получать денежную помощь

Законом предусмотрены ежемесячные доплаты предусмотрены лицам, которые с 2014 года получили награды соответствующих степеней. Это:

лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда;

рыцарям ордена Богдана Хмельницкого трех степеней (полные рыцари);

кавалерам ордена За мужество трех степеней (полные 2 кавалера);

лицам, награжденным орденом княгини Ольги трех степеней;

членам семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда, рыцарей ордена Богдана Хмельницкого трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена За мужество трех степеней (полные кавалеры);

Какой размер денежной помощи будут получать военные

Размер ежемесячной денежной помощи устанавливается в кратном размере к минимальной заработной плате (МЗП), установленной на 1 января календарного года (по состоянию на 01.01.2023 года МЗП составляет 6700 грн).

6700 грн (одна МЗП) — кавалерам ордена За мужество трех степеней (полные 2 кавалера);

6700 грн (одна МЗП) — лицам, награжденным орденом княгини Ольги трех степеней;

13400 грн (две МЗП) — рыцарям ордена Богдана Хмельницкого трех степеней (полные рыцари);

20100 грн (три МЗП) — лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда;

членам семей погибших или награжденных посмертно этими наградами военных помощь будет выплачиваться в размере от трех до одной (в расчете на месяц на семью) минимальной зарплаты.

Кто является членами семей погибших военных

К членам семьи погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, на которых распространяется действие настоящего Закона, относятся:

родители и жена (муж), если они достигли возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту, установленного частью первой статьи 26 ЗУ Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, или если они имеют право на пенсию независимо от возраста в соответствии с частью третьей статьи 114 ЗУ Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, на досрочную пенсию по возрасту, пенсию по возрасту на льготных условиях или пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом, или если они являются лицами с инвалидностью;

дети (в том числе дети, родившиеся до истечения 10 месяцев со дня смерти лица, имевшего особые заслуги перед Украиной), не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;

дети, обучающиеся на дневной форме получения образования в заведениях общего среднего образования, а также заведениях профессионального (профессиональнотехнического), профессионального предвысшего или высшего образования, — до окончания заведений образования, но не более чем до достижения ими 23 лет, а дети-сироты — до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

Кто не имеет права на дополнительные выплаты

Действие настоящего Закона не распространяется на лиц, действия (действия или бездействие) которых были прямо или косвенно направлены, способствовали и / или способствуют государству-агрессору, его вооруженным формированиям и / или оккупационной администрации государства-агрессора, нарушению прав и свобод человека и гражданина, норм международного гуманитарного права и в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда Украины в связи с совершением ими преступления против основ национальной безопасности Украины, совершением или содействием совершению террористического акта, вовлечением в совершение террористического акта, публичными призывами к совершению террористического акта, созданием террористической группы или террористической организации, финансированием терроризма, совершением преступления в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственных границ, преступления против установленного порядка несения военной службы (военного преступления), преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.