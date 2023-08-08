Не в 2023 году: как и когда закончится война в Украине – военные эксперты назвали сценарии

Полномасштабная война России против Украины длится уже один год и пять месяцев. Скорее всего, война в Украине не закончится в этом году и будет продолжаться. В этом уверены на западе и в США. Впрочем, украинские официальные лица несколько оптимистичнее и предполагают, что наша победа будет раньше 2024 года.

Сайт ТСН пообщался с военными экспертами Петром Черником, Романом Свитаном, Александром Коваленко и Александром Мусиенко. Мы собрали их прогнозы и сценарии – как и когда может закончиться война в Украине.

Война не закончится до конца 2023 года

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко уверен, что полномасштабная война в Украине не закончится до конца 2023 года. По его словам, в 2024 году наши военные могут перейти к освобождению временно оккупированного россиянами полуострова Крым. Однако Коваленко не уверен, что именно этим война закончится.

"Я считаю, что в 2024 году война еще будет продолжаться. Поэтому нужно, чтобы морально, психологически люди были к этому готовы. На это нужно смотреть, как оно есть: рационально и логично”, – говорит он.

Крым деоккупируют раньше, чем Донецкую и Луганскую области

Коваленко считает, что сценарии завершения войны в Украине очевидны уже сейчас. Это в первую очередь освобождение материкового юга Украины, то есть Запорожской области и левобережной Херсонщины. После этого начнется процесс освобождения Крыма.

“Сколько это займет время – это уже другой вопрос. Самым сложным этапом будет именно увольнение Донецкой и Луганской областей. И мне кажется, что именно освобождение Крыма произойдет намного раньше, чем будет освобождена Донецкая и Луганская области”, – предполагает Александр Коваленко.

Он объясняет, что Донецкая и Луганская области имеют общую границу с Россией, поэтому там есть постоянная логистика. Даже если Вооруженные силы Украины смогут ее обрезать, также существует проблема с линией обороны, добавляет Коваленко. Там будет очень тяжело украинским военным, ведь она строилась оккупантами еще с 2014 года.

Война в Украине / Фото: Associated Press

Ситуация на фронте может непредсказуемо измениться

Коваленко отмечает, что ситуация на фронте может кардинально измениться в любой момент. По его словам, у Украины может быть какое-то достаточно мощное преимущество над врагом. Так же ситуация может измениться не в нашу пользу.

“Я не вижу каких-либо предпосылок, чтобы ситуация изменилась именно не в нашу пользу. И из этого делаю выводы, что какие-либо прогнозы, в частности мои, они нефундаментальны. У них нет основы, потому что зона боевых действий, и это уже доказано зза эти 1,5 года активных боевых действий во время полномасштабного вторжения, все может изменяться непредсказуемо, в любой момент. Поэтому есть такие вероятности, что сценарии даже будут разные. Но, на мой взгляд, материковый юг, временный оккупированный полуостров Крым, Донетчина и Луганщина – вот этапы окончания войны и освобождения наших территорий”, – добавляет Коваленко.

Война будет продолжаться еще минимум 1,5 года

Он предполагает, что сейчас Украина условно находится посреди войны. По словам Коваленко, она продлится еще минимум полтора года – это оптимистический сценарий.

“Но эта стадия сейчас – это продолжение освобождения наших территорий, но будет и стадия “после войны”. Россия так или иначе не будет оставлять свои планы по захвату Украины и реваншизм свой будет пытаться продолжать и дальше", – говорит он.

Война в Украине / Фото: Associated Press

Столкновения на границе могут продолжаться десятилетиями

Военный эксперт Роман Свитан считает, что единственный сценарий завершения войны – это уничтожение российской армии на территории Украины, выход на государственные границы и развал российской империи после этого.

“Без развала России на части об окончании войны говорить не приходится. Развал РФ будет продолжаться где-то в течение 10 лет после разгрома российской армии. То есть, эти процессы будут на десятилетия растянуты. Поэтому у нас латентная война вдоль границы, столкновения и состояние боевого столкновения вдоль линии границы могут быть еще 10 лет", – предполагает Свитан.

ВСУ могут уничтожить окупантов до осени 2024 года, но при одном условии

Военный эксперт считает, что ВСУ смогут уничтожить российскую армию на территории Украины и выйти на государственные границы к осени 2024, если мы быстро получим авиацию и оружие.

"Если авиация приходит в начале следующего года, то к осени мы сможем уничтожить российскую армию и выйти на государственную границу. Всё именно от этого зависит. После получения авиации в течение трех-четырех месяцев российская армия будет разбита. А дальше будем бороться с разваливающейся российской империей еще лет 10. Но это для экономики, для Украины уже не страшно. Это задача ВСУ, которые будут содержать тысячекилометровую госграницу между Украиной и Россией”, – говорит Свитан.

Он добавляет, что после разгрома российской армии и начала децентрализации власти уже в самой России им будет "не до ракет". То есть террор украинских гражданских прекратится.

Война в Украине / Фото: Associated Press

Существует три сценария завершения войны

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объясняет, что сказать, когда закончится война, дать определенные временные рамки, сложно.

“Что касается сценариев, сценарии я вижу следующие. Первый это то, что украинские войска нанесут тотальное разгромное поражение российским войскам в Украине. Освобождение оккупированных территорий и выход на границы 1991 года спровоцирует негативные процессы в России, фактически революционную ситуацию, которая приведет к тотальному изменению власти и, возможно, даже к распаду России в будущем", – говорит Мусиенко.

Это будет означать, что Украина получила максимум от победы и может рассчитывать на возмещение ущерба, репарации, привлечение военных преступников к ответственности. Это самый оптимистичный сценарий, отмечает Мусиенко.

Можем получить замороженный конфликт

“Есть сценарий, что война может затянуться, и мы будем иметь замороженный конфликт. Будем обмениваться ударами, будет линия фронта, которую мы будем удерживать. Будем наносить удары по врагу, и Россия время от времени будет наносить удары. Пока одна из сторон не истощится. И тогда может быть заключено какое-нибудь перемирие. То есть не окончание войны, а просто фиксация состояния прекращения огня. И мы будем в таком состоянии жить примерно как с 2014 года", – говорит Мусиенко.

Война в Украине / Фото: Associated Press

Самый пессимистический сценарий

И третий сценарий – самый пессимистический для Украины. Если мы не сможем вернуть контроль над всеми территориями в пределах международно признанных границ, будет найдено компромиссное решение, заключена договоренность с Россией, предполагает Мусиенко.

“Фактически мы можем некоторые территории просто потерять. Ценой этой договоренности будет вступление Украины в ЕС и НАТО”, — говорит он.

Мусиенко соглашается, что Украина прошла примерно половину полномасштабной войны. По его словам, как скоро закончится война, будет зависеть от нескольких факторов.

“Мы где-то прошли половину и сейчас во второй половине близки к завершению. А вопрос о том, как он завершится, будет зависеть от развития ситуации на поле боя. От того, как быстро мы будем получать необходимое оружие от наших партнеров и насколько враг будет способен сопротивляться как сейчас. От этого будет зависеть, как быстро закончится война и как быстро мы пройдем соответственно этот этап”, – добавляет Мусиенко.

Когда закончится война России против Украины

Полковник запаса, военный эксперт и аналитик Петр Черник прогнозирует, что по-настоящему война с россиянами закончится тогда, когда сложится сразу пять факторов. По его словам, Российская Федерация должна распасться на 25-30 государств и у нее должны забрать ядерное оружие.

"То, что образуется на территории какой-то там московской республики, скажем по границам 1471 года. Чего именно этот год, потому что это без Новгорода Великого. Вот эта часть будет полностью отрезана от ресурсов – нефти, газа и тому подобного”, – говорит Черник.

Кроме того, Украина должна вступить в НАТО, а вышеупомянутая территория России должна находиться не менее 60 лет в режиме санации, добавляет военный эксперт.

“Как нацисты прошли очищение от нацизма и первое поколение здоровое вошло в общество в 80-х годах. Пока не умрет последний носитель московского империализма, до тех пор мы не будем иметь с ними покоя”, – говорит он.

Черник считает, что если условно завтра Украине удастся отбить государственные границы по 1991 год, умрет Путин, в России будет избран новый президент, но все эти факторы не сложатся – ничего не изменится.

“Россияне не пойдут думать, чего мы эту войну начали, они будут думать, чего мы войну проиграли и неизбежно ее начнут. Почему? Такова наша историческая судьба”, – добавляет военный эксперт.

Война в Украине / Фото: Associated Press

Запад и США не верят, что война закончится в этом году

Напомним, что запад и США не верят, что полномасштабная война России против Украины может закончиться в этом году. Бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер заявил, что война может никогда не закончиться. Кремль может решить, что это состояние должно стать постоянным. Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок также считает, что война не закончится в 2023 году.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал, что никто не знает, когда война в Украине закончится. Он призвал предоставить нам гарантии безопасности. Фиала добавил, что необходимо "открыть двери для Украины в НАТО". Известный журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус уверен, что война должна закончиться переговорами. Однако когда это произойдет, в какой год или через сколько – он не берется давать конкретный прогноз.

У Зеленского озвучили более оптимистический прогноз

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что война в Украине закончится раньше 2024 года. Однако он призвал дождаться результатов от Вооруженных сил на поле боя.

По прогнозам главы украинской разведки Кирилла Буданова, война закончится в 2023 году победой Украины. Под победой он подразумевает выход войск на границы государства 1991 года.