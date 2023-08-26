Репарации. Как Россия будет расплачиваться за войну против Украины

Российские суверенные активы в юрисдикции их стран будут оставаться обездвиженными, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине. Также рассмотрены дальнейшие пути привлечения Российской Федерации к ответственности за разрушение, которое она причинила в результате своей незаконной войны. - заявление на сайте Белого дома.

"Важно помнить, что активы, которые государство конфискуют в рамках своей юрисдикции, эти страны будут использовать не для собственного обогащения, а чтобы компенсировать жертвам, перед которыми Россия уже виновата. Поэтому даже если Российская Федерация подаст в суд, я не вижу сценария, в котором она могла бы выиграть", - Юлия Зискина, юрисконсульт организации "Razom For Ukraine" в интервью Голосу Америки.

Советники по национальной безопасности США, Франции, Германии, Италии и Великобритании обсудили способы привлечения России к ответственности за развязанную Кремлем войну против Украины.Ранее Франция заблокировала средства российского Центробанка в размере 22 млрд, а также около 150 миллионов евро на счетах российских бизнесменов. Германия заморозила более 5 миллиардов евро, Италия - два с половиной миллиарда, а Великобритания - почти 21 миллиард евро. В настоящее время около 200 миллиардов евро российских активов заморожены в крупнейшей в мире бельгийской расчетной компании Euroclear, включая 180 миллиардов - это резервы российского Центробанка.Западные правительства ищут способы законной монетизации всех этих активов для помощи Украине.Вашингтон планирует усилить давление на Москву путем введения дополнительных санкций, пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Подготовка к дальнейшим экономическим санкциям идет в условиях, когда в российской экономике и обществе появляются трещины из-за войны против Украины и санкций Запада, согласно публикации CNN.По словам бывшего директора ЦРУ Дэвида Петрауса, Соединенные Штаты и их союзники должны работать как можно быстрее, чтобы оказать Украине военную помощь и нанести максимальный ущерб российской экономике. Мы должны расширить и ужесточить существующие финансовые, экономические и персональные санкции, а также мир экспортного контроля. Общая цель должна заключаться в том, чтобы ускорить момент, когда Путин осознает, что Россия не сможет пересидеть украинцев, европейцев и американцев, и должна выйти из катастрофической невыигрышной войны, которую он развязал против соседа.Пока союзники Киева обсуждают ужесточение ограничений в отношении режима Путина, Москва намерена предложить западным инвесторам обменять их заблокированные активы в России на российские на западе, пишет Financial Times. Согласно предложению, Москва предоставит заинтересованным западным инвесторам возможность приобрести активы российских компаний, которые были обездвижены в Европе, используя собственные средства, хранящиеся на закрытых счетах в Российской Федерации, которые не могут быть использованы за пределами страны, согласно публикации Financial Times. При этом западные чиновники сообщили изданию, что они не знают об этом предложении и никаких переговоров относительно потенциального обмена активами не ведут.Кристина Домбровская, для телеканала Freedom.