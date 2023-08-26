Репарации. Как Россия будет расплачиваться за войну против Украины

Советники по национальной безопасности США, Франции, Германии, Италии и Великобритании обсудили способы привлечения России к ответственности за развязанную Кремлем войну против Украины.
Российские суверенные активы в юрисдикции их стран будут оставаться обездвиженными, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине. Также рассмотрены дальнейшие пути привлечения Российской Федерации к ответственности за разрушение, которое она причинила в результате своей незаконной войны. - заявление на сайте Белого дома.
Ранее Франция заблокировала средства российского Центробанка в размере 22 млрд, а также около 150 миллионов евро на счетах российских бизнесменов. Германия заморозила более 5 миллиардов евро, Италия - два с половиной миллиарда, а Великобритания - почти 21 миллиард евро. В настоящее время около 200 миллиардов евро российских активов заморожены в крупнейшей в мире бельгийской расчетной компании Euroclear, включая 180 миллиардов - это резервы российского Центробанка.
Западные правительства ищут способы законной монетизации всех этих активов для помощи Украине.
"Важно помнить, что активы, которые государство конфискуют в рамках своей юрисдикции, эти страны будут использовать не для собственного обогащения, а чтобы компенсировать жертвам, перед которыми Россия уже виновата. Поэтому даже если Российская Федерация подаст в суд, я не вижу сценария, в котором она могла бы выиграть", - Юлия Зискина, юрисконсульт организации "Razom For Ukraine" в интервью Голосу Америки.
Вашингтон планирует усилить давление на Москву путем введения дополнительных санкций, пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Подготовка к дальнейшим экономическим санкциям идет в условиях, когда в российской экономике и обществе появляются трещины из-за войны против Украины и санкций Запада, согласно публикации CNN.
По словам бывшего директора ЦРУ Дэвида Петрауса, Соединенные Штаты и их союзники должны работать как можно быстрее, чтобы оказать Украине военную помощь и нанести максимальный ущерб российской экономике. Мы должны расширить и ужесточить существующие финансовые, экономические и персональные санкции, а также мир экспортного контроля. Общая цель должна заключаться в том, чтобы ускорить момент, когда Путин осознает, что Россия не сможет пересидеть украинцев, европейцев и американцев, и должна выйти из катастрофической невыигрышной войны, которую он развязал против соседа.
Пока союзники Киева обсуждают ужесточение ограничений в отношении режима Путина, Москва намерена предложить западным инвесторам обменять их заблокированные активы в России на российские на западе, пишет Financial Times. Согласно предложению, Москва предоставит заинтересованным западным инвесторам возможность приобрести активы российских компаний, которые были обездвижены в Европе, используя собственные средства, хранящиеся на закрытых счетах в Российской Федерации, которые не могут быть использованы за пределами страны, согласно публикации Financial Times. При этом западные чиновники сообщили изданию, что они не знают об этом предложении и никаких переговоров относительно потенциального обмена активами не ведут.
Кристина Домбровская, для телеканала Freedom.