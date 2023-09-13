В гривне не берет: Артем Милевский стал блогером и показал прайс на сотрудничество, расценки впечатляют

|Главная » Новости » Спорт » 2023 » Сентябрь » 13 » 16:18:54
Бывший форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский окончательно перешел в ряды инстаблогеров. Он уже опубликовал свой прайс на сотрудничество.
Также Милевский показал, как вчера поддерживал сборную Украины в матче отбора на Евро-2024 против Италии (поражение 1:2) в одном из пабов Киева. Нельзя не отметить, что за последнее время Милевский довольно сильно изменился в плане внешности.
Так, за репост или анонс Милевский просит 400 евро, а за запись разговорного сторис длинною до минуты — 1000 евро.
Напомним, что Милевский завершил карьеру в 2021 году. Последним его профессиональным клубом был "Минай". В составе национальной сборной Украины он провел 50 поединков и забил восемь голов. А недавно Милевский снялся в промо к фильму «Довбуш» вместе с еще одним экс-игроком сборной Украины, Артемом Федецким.