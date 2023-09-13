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Главная » Новости » Спорт » 2023 » Сентябрь » 13 » 16:18:54
 

В гривне не берет: Артем Милевский стал блогером и показал прайс на сотрудничество, расценки впечатляют

Вчера, 16:18:54 385 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В гривне не берет: Артем Милевский стал блогером и показал прайс на сотрудничество, расценки впечатляют

Бывший форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский окончательно перешел в ряды инстаблогеров. Он уже опубликовал свой прайс на сотрудничество.

Также Милевский показал, как вчера поддерживал сборную Украины в матче отбора на Евро-2024 против Италии (поражение 1:2) в одном из пабов Киева. Нельзя не отметить, что за последнее время Милевский довольно сильно изменился в плане внешности.


Так, за репост или анонс Милевский просит 400 евро, а за запись разговорного сторис длинною до минуты — 1000 евро.

Остальные услуги выглядят и стоят так:

  • Серия сторис (минута делится на несколько частей и публикуются серией 2-3 истории) — 1500 €
  • Фото пост (до 5 фото в карусели) – 1700 €
  • Reels – 2000 €
  • Сторис + фото пост – 2500 €
  • Выезд – 2000 € (в стоимость входит серия сторис + выезд в пределах Киева).
  • Поздравление с Днем рождения от Артема Милевского – 500€ (сторис или видеозвонок по телефону).
  • Реклама в телеграммах – 400 €.


Напомним, что Милевский завершил карьеру в 2021 году. Последним его профессиональным клубом был "Минай". В составе национальной сборной Украины он провел 50 поединков и забил восемь голов. А недавно Милевский снялся в промо к фильму «Довбуш» вместе с еще одним экс-игроком сборной Украины, Артемом Федецким.

 
Тэги: реклама, блогеры, инстаграм, Милевский, футбол

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