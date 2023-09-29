История айтишника, который построил автономный модульный дом с энергоэффективными батареями и солнечными панелями. ФОТО

Роман Ильенко - Front-end Developer в отделе маркетинга продуктовой компании Quarks. Занимается внутренней системой, позволяющей маркетологам эффективнее работать. График айтишника 8-часовой: ежедневно с 11:00 до 17:00 нужно быть на связи, остальное время можно распределять более гибко для работы. Поэтому Роману было важно позаботиться о стабильной работе во время отключений света.
Автономный дом стал для него интересным вызовом как для технического специалиста и местом, где айтишник сможет работать даже в случае блэкаута. Все, что приходилось делать - от установки насоса для воды до сборки аккумулятора - для Романа и его жены Валерии было впервые. Он рассказал обо всех деталях строительства и дальнейших планах.
Идея автономности
"Вообще мы с женой хотели путешествовать и планировали свой бюджет на это. Но после полномасштабного вторжения и приоритеты, и возможности изменились. Поэтому решили обустроить собственное место для стабильной работы во время войны - такой была основная цель. А сделать его автономным - это уже моя идея. Мне это было интересно как техническому специалисту. В частности, хорошо быть независимым от внешнего мира во время блэкаутов", - рассказывает Роман Ильенко.
С выбором локации для дома трудностей не было. Роман родом из Киева, его жена - из Днепра. Они живут в квартире в столице, но чтобы быть ближе к семье жены, решили обустроить дом в пгт Обуховка Днепропетровской области.
Чтобы быть автономным, стоит позаботиться о воде, отоплении, свете и еде. Первые три пункта айтишник уже выполнил, а вот с едой еще не определился. Есть мысли по выращиванию овощей, ведь это еще и крутое техническое задание.
Культуры можно выращивать по-разному: устанавливать теплицы, выращивать методом гидропоники - сделать все максимально эффективно на минимальной площади. Однако для Романа это планы не на ближайшее будущее.
Основные шаги для начала строительства
Начинать стоит с простого - выбора участка. Но здесь важно быть внимательными и смотреть не только на его фактическую стоимость, но и на то, сколько еще придется вложить денег в подготовку к строительству на нем. Ведь если землю нужно выравнивать, ее стоимость возрастает, как отмечает Роман.
Также надо учесть уровень подземных вод.
"У нас в Обуховке высокий уровень подземных вод, и мы не можем обустроить стандартный погреб - его затопит. Поэтому укрытия в нашем доме нет. Единственный вариант в таком случае - устанавливать контейнер из пластика или другого водоотталкивающего материала", - рассказывает айтишник.
Следующий этап - электроэнергия и вода. Участок Романа относится к садовому товариществу, поэтому там была трансформаторная, хотя она и давала мало мощности.
Чтобы иметь воду, сделали собственную скважину. Поскольку уровень подземных вод высокий, айтишник установил обычную насосную станцию. Но важно позаботиться о ее обогреве: если зимой не пользоваться водой постоянно, она замерзает в шлангах и те трескаются.
Также нужно позаботиться о защите насосной станции от подтопления. Роман планирует в своей поставить датчик протечки воды, температуры и умную розетку. И если начнется подтопление, в доме выключится автомат, отвечающий за питание станции. Датчик температуры будет работать в паре с обогревателем, если пассивного утепления не будет хватать и температура скважины будет падать ниже 0. Это убережет от короткого замыкания и замерзания воды.
Когда свет и вода были на участке, Роман начал выбирать застройщика, который производит модульные дома.
"Модульный дом выбрали только потому, что мы с женой очень не любим микроменеджмент. Когда нужно находить рабочих, договариваться со всеми. А здесь такой комплект, когда при минимальной затрате времени можно получить максимальный результат. Это получается и дешевле, и быстрее", - рассказывает Роман Ильенко.
Производитель предлагает варианты готовых домов, можно выбрать свой в зависимости от метража и наполнения. А также изменить что-то внутри: варьировать размеры комнат, заменить покрытие пола. И это все будет в пределах фиксированной цены.
Айтишник отмечает, что при согласовании модульного дома ему понравилось, что производитель ранее занимался утеплением уже готового жилья. Поэтому его проекты имеют низкие теплопотери, что полезно для обогрева помещения малой мощностью.
Трудности возникли на этапе транспортировки. Дом завозят частями, и для этого нужно достаточно места. Как правило, это манипулятор от 10 метров, и он не везде сможет проехать. Поэтому чтобы транспорт поместился, Роману пришлось договориться с соседкой и разобрать ее забор. А потом установить новый.
Процесс установки дома
Аккумулятор собственными руками
Для автономии нужно иметь резервную электроэнергию. Ее центром стал инвертор - преобразователь постоянного тока в переменный. Свой Роман выбирал в соответствии с входной мощностью автомата на дом - 5 кВт. Но если из потребностей только освещение, интернет и работа водяного насоса, то хватит и 3 кВт.
IT-специалист не советует покупать очень дешевый инвертор, потому что от нашей сети он может сгореть. Для него же основным критерием было то, насколько он тихий.
Инвертор
Второй по важности элемент - батареи. Роман выбрал литий-железо-фосфатный аккумулятор. В отличие от свинцового и литий-ионного, у него значительно больше циклов перезапуска. И даже если разряжать такой аккумулятор ежедневно, его хватит на многие годы работы.
Важно учитывать, что разные инверторы работают с разным напряжением аккумуляторов. Поэтому эти два устройства должны быть совместимыми.
"Сначала я купил готовый аккумулятор, но меня не устроила поддержка производителя. Не было даже инструкции о том, какой CAN-протокол используется, поэтому к инвертору его можно было подключить только с настройками напряжения. И я решил сдать его и собрать свой.
Заказал из Европы 16 аккумуляторных ячеек. Они были последовательно соединены для получения рабочего напряжения. А потом я подключил к ним плату контроля BMS, которая контролирует зарядку и разрядку батареи.
И это получилось значительно дешевле. Стоимость 1кВт*ч готового аккумулятора была около 16 тыс. грн, и это был один из самых дешевых вариантов, а собранный собственноручно вместе с доставкой обошелся в 10 тыс. грн за 1 кВт*ч", - отмечает Роман Ильенко.
Аккумулятор
На случай долгих блэкаутов - солнечные панели
Аккумулятора хватит при выключении электроэнергии на день. Но для полной автономии нужен дополнительный источник энергии.
Сначала айтишник думал поставить бензиновый генератор. Но это неэкологично, дорого (примерно от 50 грн/1 час работы) и его нужно обслуживать. Поэтому лучшим вариантом стали солнечные панели. Они покроют работу водяного насоса, освещение дома, интернет и зарядку гаджетов.
Приятным бонусом было то, что у инвертора есть режим подмешивания: днем дом приоритетно использует электроэнергию солнечных панелей. Например, потребность есть в 2 кВт, а панели дают 1,5 кВт, то в первую очередь будет использоваться энергия панелей, а 500 Вт - из городской сети.
А если солнечные панели будут давать больше электроэнергии, чем нужно, можно присоединить "зеленый тариф" и отдавать часть энергии в сеть и получать компенсацию от государства. А это может быть полезным после повреждений критической инфраструктуры.
Панели в доме Романа еще не стоят. На днях их доставили, но они были побиты, поэтому пришлось возвращать. По словам айтишника, такие жизненные моменты тоже стоит учитывать, иногда что-то откладывается, что-то нужно переделывать.
"Солнечные панели не закроют полностью потребность отопления. Но частично могут, ведь мы используем энергоэффективные обогреватели с термостатами - 375 Вт в двух комнатах и 900 Вт в кухне-студии. Преимущество этих обогревателей в том, что они нагревают воздух конверторным методом, а предметы вокруг инфракрасным отоплением. Также они только поддерживают заданную температуру и не работают круглосуточно. А на случай полного блэкаута имеем печь-камин на дровах, она довольно неплохо вписалась в интерьер дома. К ней мы добавили радиаторы, чтобы максимально эффективно рассеивалось тепло. И еще на ней есть конфорка для приготовления пищи", - рассказывает Роман.
Айтивец позаботился и о сигнализации, работающей без электроэнергии. В его случае датчики системы автономны до пяти лет, хаб - до 20 часов. Поэтому если будут длительные отключения света, его дом останется под защитой.
Септик - ответственная вещь
Для септика в доме было два варианта. Биосептик - когда твердые отходы отделяются и в почву попадает очищенная вода. В Карпатах, например, только такие можно устанавливать, иначе отходы попадают в источники.
Второй вариант - обычный бетонный, его и выбрал айтишник. Объяснил это тем, что биосептик нужно часто чистить, а подъезд к их участку сложный, поэтому это было бы непросто.
В септике сделали гидроизоляцию и заселили туда специальные бактерии, перерабатывающие отходы. Производители уверяют, что его можно чистить раз в 40 лет. Однако важно устанавливать септик подальше от скважин.
"Соседи рассказывали, что один дедушка просто выкопал яму и обложил ее кирпичом. А потом удивлялся, куда исчезают все отходы", - улыбается Роман.
Смета дома
- Участок 5,5 соток - $3500
- Модульный дом - $24 100
- Фундамент дома - $1200
- Доставка дома - $800
- Септик - $1200
- Скважина и насосная станция - $370
- Инвертор - $765
- Аккумулятор - $410
- 4 солнечные панели и система крепления - $900
До полной готовности - несколько деталей
В целом дом уже готов, Роман с женой приезжают туда время от времени. На днях айтишник установит солнечные панели на крыше, и дом станет полностью автономным.
Из ближайших планов - купить Starlink. Сейчас в доме Романа - оптический интернет, который, по словам провайдера, должен работать до 10 часов без света.
Для полного комфорта осталось позаботиться о нескольких мелочах.
"Некоторые детали я печатал на 3D-принтере. Например, смоделировал и изготовил флагшток, чтобы установить на веранде наш флаг", - делится Роман.
Еще айтишник планирует автоматизировать уход за участком. Например, приобрести умную газонокосилку, которая будет двигаться по GPS.
"Если о глобальных планах, то я видел дроны, которые собирают фрукты, и хотел бы когда-то себе такие иметь. Но это вообще фантастика", - говорит айтишник.
Олена Коваль, журналистка DOU