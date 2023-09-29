История айтишника, который построил автономный модульный дом с энергоэффективными батареями и солнечными панелями. ФОТО

Идея автономности

"Вообще мы с женой хотели путешествовать и планировали свой бюджет на это. Но после полномасштабного вторжения и приоритеты, и возможности изменились. Поэтому решили обустроить собственное место для стабильной работы во время войны - такой была основная цель. А сделать его автономным - это уже моя идея. Мне это было интересно как техническому специалисту. В частности, хорошо быть независимым от внешнего мира во время блэкаутов", - рассказывает Роман Ильенко.

Основные шаги для начала строительства

"У нас в Обуховке высокий уровень подземных вод, и мы не можем обустроить стандартный погреб - его затопит. Поэтому укрытия в нашем доме нет. Единственный вариант в таком случае - устанавливать контейнер из пластика или другого водоотталкивающего материала", - рассказывает айтишник.

Процесс установки дома

Роман Ильенко - Front-end Developer в отделе маркетинга продуктовой компании Quarks. Занимается внутренней системой, позволяющей маркетологам эффективнее работать. График айтишника 8-часовой: ежедневно с 11:00 до 17:00 нужно быть на связи, остальное время можно распределять более гибко для работы. Поэтому Роману было важно позаботиться о стабильной работе во время отключений света.Автономный дом стал для него интересным вызовом как для технического специалиста и местом, где айтишник сможет работать даже в случае блэкаута. Все, что приходилось делать - от установки насоса для воды до сборки аккумулятора - для Романа и его жены Валерии было впервые. Он рассказал обо всех деталях строительства и дальнейших планах.С выбором локации для дома трудностей не было. Роман родом из Киева, его жена - из Днепра. Они живут в квартире в столице, но чтобы быть ближе к семье жены, решили обустроить дом в пгт Обуховка Днепропетровской области.Чтобы быть автономным, стоит позаботиться о воде, отоплении, свете и еде. Первые три пункта айтишник уже выполнил, а вот с едой еще не определился. Есть мысли по выращиванию овощей, ведь это еще и крутое техническое задание.Культуры можно выращивать по-разному: устанавливать теплицы, выращивать методом гидропоники - сделать все максимально эффективно на минимальной площади. Однако для Романа это планы не на ближайшее будущее.Начинать стоит с простого - выбора участка. Но здесь важно быть внимательными и смотреть не только на его фактическую стоимость, но и на то, сколько еще придется вложить денег в подготовку к строительству на нем. Ведь если землю нужно выравнивать, ее стоимость возрастает, как отмечает Роман.Также надо учесть уровень подземных вод.Следующий этап - электроэнергия и вода. Участок Романа относится к садовому товариществу, поэтому там была трансформаторная, хотя она и давала мало мощности.Чтобы иметь воду, сделали собственную скважину. Поскольку уровень подземных вод высокий, айтишник установил обычную насосную станцию. Но важно позаботиться о ее обогреве: если зимой не пользоваться водой постоянно, она замерзает в шлангах и те трескаются.Также нужно позаботиться о защите насосной станции от подтопления. Роман планирует в своей поставить датчик протечки воды, температуры и умную розетку. И если начнется подтопление, в доме выключится автомат, отвечающий за питание станции. Датчик температуры будет работать в паре с обогревателем, если пассивного утепления не будет хватать и температура скважины будет падать ниже 0. Это убережет от короткого замыкания и замерзания воды.Когда свет и вода были на участке, Роман начал выбирать застройщика, который производит модульные дома."Модульный дом выбрали только потому, что мы с женой очень не любим микроменеджмент. Когда нужно находить рабочих, договариваться со всеми. А здесь такой комплект, когда при минимальной затрате времени можно получить максимальный результат. Это получается и дешевле, и быстрее", - рассказывает Роман Ильенко.Производитель предлагает варианты готовых домов, можно выбрать свой в зависимости от метража и наполнения. А также изменить что-то внутри: варьировать размеры комнат, заменить покрытие пола. И это все будет в пределах фиксированной цены.Айтишник отмечает, что при согласовании модульного дома ему понравилось, что производитель ранее занимался утеплением уже готового жилья. Поэтому его проекты имеют низкие теплопотери, что полезно для обогрева помещения малой мощностью.Трудности возникли на этапе транспортировки. Дом завозят частями, и для этого нужно достаточно места. Как правило, это манипулятор от 10 метров, и он не везде сможет проехать. Поэтому чтобы транспорт поместился, Роману пришлось договориться с соседкой и разобрать ее забор. А потом установить новый.





Аккумулятор собственными руками

Инвертор

"Сначала я купил готовый аккумулятор, но меня не устроила поддержка производителя. Не было даже инструкции о том, какой CAN-протокол используется, поэтому к инвертору его можно было подключить только с настройками напряжения. И я решил сдать его и собрать свой.

Аккумулятор

На случай долгих блэкаутов - солнечные панели

"Солнечные панели не закроют полностью потребность отопления. Но частично могут, ведь мы используем энергоэффективные обогреватели с термостатами - 375 Вт в двух комнатах и 900 Вт в кухне-студии. Преимущество этих обогревателей в том, что они нагревают воздух конверторным методом, а предметы вокруг инфракрасным отоплением. Также они только поддерживают заданную температуру и не работают круглосуточно. А на случай полного блэкаута имеем печь-камин на дровах, она довольно неплохо вписалась в интерьер дома. К ней мы добавили радиаторы, чтобы максимально эффективно рассеивалось тепло. И еще на ней есть конфорка для приготовления пищи", - рассказывает Роман.

Септик - ответственная вещь

"Соседи рассказывали, что один дедушка просто выкопал яму и обложил ее кирпичом. А потом удивлялся, куда исчезают все отходы", - улыбается Роман.

Смета дома

Участок 5,5 соток - $3500 Модульный дом - $24 100 Фундамент дома - $1200 Доставка дома - $800 Септик - $1200 Скважина и насосная станция - $370 Инвертор - $765 Аккумулятор - $410 4 солнечные панели и система крепления - $900

До полной готовности - несколько деталей