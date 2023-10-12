Отключения света. Где посмотреть графики отключений электроэнергии на 2023−2024 год

В Украине с октября 2023 можно найти графики отключений по своему адресу, и быть готовыми на случай веерных или экстренных отключений. В правительстве уточнили, нужны ли отключения света в Украине сейчас и где их не будет даже в случае попадания в объекты инфраструктуры.

В случае попадания в объекты критической инфраструктуры, украинцам стоит готовиться к веерным и экстренным отключениям света. На момент начала октября в Украине нет необходимости проводить отключения, а в дневные часы потребление электроэнергии даже создает профицит.



ДТЭК Киева

разместил на своем сайте графики отключений онлайн

их можно смотреть для своего адреса:

https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns



Графики отключений от других операторов будут доступны на их сайтах или на предыдущих источниках.



Однако на сезон 2023−2024 существуют усовершенствования графиков и их применения:

Для проверки отключения или работ по адресу потребителя необходимо указать адрес и номер дома.

Для некоторых адресов уже действуют новые названия после переименования в течение года, а для некоторых до сих пор актуальны старые названия улиц.

Адреса объектов критической инфраструктуры отсутствуют и увидеть их просто невозможно — на сайте есть только адреса для жилых домов Киева.

Некоторым вообще планируют не отключать свет, даже при условии попадания в объекты критической инфраструктуры.

Некоторые рынки, супермаркеты и учреждения оборудованы как пункты несокрушимости еще с прошлого сезона, и имеют генераторы и все необходимое на случай отключения.

Кому не будут отключать свет в случае обстрелов

В случае попадания ракеты или дрона и отключения света, первым восстанавливают свет критическим объектам и государственным и военным учреждениям, однако в 2022—2023 году во время веерных отключений не выключали свет больницам и некоторым другим учреждениям, соответственно, жилые дома, которые были подключены к таким учреждениям также оставались со светом. В Правительстве планировали провести отключение таких жилых домов в течение года от критической инфраструктуры. Кроме того, хотят составить списки уязвимых категорий населения, которым, возможно не будут отключать свет.

Министерство энергетики создаст специальную базу данных уязвимых потребителей. В нее будут вносить персональные данные, информацию о поставщике электроэнергии, дату наступления статуса уязвимого потребителя.

К уязвимым пользователям будут относиться пользователи субсидий, лица с инвалидностью I и II групп, лица, которым необходима аппаратура для поддержания жизнедеятельности, многодетные семьи и держатели детских домов семейного типа, которые имеют субсидии.

Для оформления такого статуса необходимо лично обратились с заявлением к поставщику универсальных услуг и предоставить документы, подтверждающие соответствующий статус. На ответ выделяется 10 рабочих дней, после чего соответствующие данные будут указаны в электронном кабинете и квитанциях для оплаты услуг.

Будут ли плановые отключения света



В Украине не планируют проводить веерные отключения электроэнергии по графикам, пояснил директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона. Однако правительство уже подготовилось к сценариям, когда придется проводить экстренное или плановое отключение, или на случай блэкаута.

«Если отвести за кавычки фактор обстрелов, то нам отключения не нужны. Даже зимой, когда будут пиковые нагрузки, у нас будет возможность привлекать импорт, если не будет хватать украинской генерации», — сказал исполнительный директор ДТЭК.

Министерство энергетики заявило, что отключений света с 1 октября ни в одном регионе Украины не планируется.

В стране вырабатывается достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности населения, а днем наблюдается профицит энергии.

Отключения электроэнергии возможны в случае попадания в объекты энергетической инфраструктуры, и на этот случай подготовлены графики отключений. Они были разработаны и заранее опубликованы операторами системы распределения, но будут применяться в случае повреждения энергетического оборудования.