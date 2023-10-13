Виталий Козловский жалуется, что продюсер забирает у него военную зарплату. Кондратюк ответил: «Лжец, верни долг»

Украинский певец Виталий Козловский пожаловался в соцсетях, что его бывший продюсер Игорь Кондратюк забирает у него всю зарплату военного.

В своем Instagram исполнитель объяснил, что ежемесячно с его зарплаты взимается определенный процент средств на погашение исполнительных полномочий. В частности, деньги перечисляются в пользу Игоря Кондратюка, а также в госбюджет на погашение штрафа. Козловский объяснил, что половина его зарплаты после всех отчислений остается.



Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music



Однако средства начисляются на банковскую карту, после чего блокируются и полностью списываются исполнительной службой.

"Осознание этого на передовой воспринимается совсем иначе, чем на цивилке. Потому что большое количество потребностей мы с ребятами закрывали срочно сами, скидываясь. У кого родные на войне, меня поймут. Должен был развести руками и объяснять ситуацию своим, потому что скидываться было уже нечем", - прокомментировал Козловский.

Артист говорит, что к Игорю Кондратюку обращались с просьбой во время прохождения военной службы временно остановить взыскание, однако продюсер отказал.



Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"К Кондратюку обратились с письмом с просьбой приостановить взыскание на время прохождения военной службы. Ответ был таким, что пребывание на службе не мешает продлить взыскание. Вот и все", — пояснил певец.

Отметим, Виталий Козловский и Игорь Кондратюк со скандалом разорвали сотрудничество и судятся уже более 10 лет. Дело в том, что артист после разрыва контракта продолжил петь песни, права на которые были у его бывшего продюсера. Как рассказал артист, он уже оплатил Кондратюку миллион гривен, сейчас должен ему еще два миллиона.

Кондратюк ответил, почему забирает у Козловского военную зарплату

Украинский продюсер Игорь Кондратюк некоторое время молчал и не комментировал разгоревшийся скандал вокруг него и его экс-подопечного Виталия Козловского.

Как известно, друзья и коллеги Козловского в публичном пространстве рассказали, что Кондратюк забирает "львиную" часть военной зарплаты Козловского, который сейчас служит в Нацгвардии и защищает Украину на передовой. Впоследствии эту информацию подтвердил и сам Козловский.

Кондратюк не удержался и написал немалый пост в своем Facebook, где назвал Козловского лжецом:

"Здесь один заслуженный певец, орденоносец, по имени Виталий Козловский (далее – ВК) разносит "новость" о том, что я во время войны забираю "львиную долю" его, военнослужащего, зарплаты. Он, как всегда – обманывает. Хотя о таком упорном рецидивисте-обманщике целесообразнее употребить слово "лжет". Итак, с момента постановки ВК на учет в одну из частей Нацгвардии в мою пользу согласно исполнительному производству взимается 1/5 часть его зарплаты. Взимание делается согласно закону. Их же нужно выполнять, не правда ли? В августе я получил 4608,26 гривен, в сентябре – 4586,70 гривен. Повторяю, это – 20% от нынешней зарплаты ВК", – внес ясность Кондратюк.

Игорь Кондратюк / Фото: facebook.com/kondratjukigor



Обратился продюсер и к тем друзьям и коллегам Козловского, которые его защищают. Он подчеркнул, что не отнимает всю зарплату артиста-защитника и не имеет права запретить исполнительной службе выполнять свою работу.

Рассказал Кондратюк и о том, сколько долга Козловский ему уже вернул:

"Что касается общей ситуации долгов ВК по всем судебным процессам. За 2019 год ВК оплатил 0,00 грн;

2020 год – 0,00 грн;

2021 год – 28627,11 грн;

2022 год – 4981,22 грн;

2023 год – 9 194,96 грн. Пока в общей сложности аж 42 803,29 грн. Где-то 2% от суммы которую он, неразумный рецидивист-нарушитель авторского права, задолжал. Информация о судах открыта, и есть в Реестре судебных решений, и в реестре должников", – рассказал Кондратюк.

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк

Напомним, скандал между Игорем Кондратюком и Виталием Козловским продолжается уже более 10 лет. После разрыва сотрудничества со скандалом Кондратюк обвиняет экс-подчиненного в нарушении авторского права, Козловский же жалуется, что экс-продюсер требует неподъемный для него долг.