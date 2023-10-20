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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Октябрь » 20 » 13:00:08
 

ВСУ ликвидировали главного казака Путина: боевику «Бабаю» пришла расплата. ВИДЕО

Сегодня, 13:25:08 150 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ВСУ ликвидировали главного казака Путина: боевику «Бабаю» пришла расплата. ВИДЕО

Вчера на Запорожском направлении в Украине, был ликвидирован известный российский боевик по прозвищу "Бабай". Александр Можаев, его настоящее имя, был одним из главарей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и занимал важное место в рядах казаков.

Информацию об уничтожении Можаева подтвердил офицер Вооруженных сил Украины, известный под позывным "Штирлиц". Смерть "Бабая" также подтвердили российские источники. Можаеву было 46 лет, он был уроженцем города Белореченск в Краснодарском крае.

Биография Александра Можаева стала публично известна в 2014 году, когда он присоединился к боевикам и отправился воевать в Крым, чтобы участвовать в вооруженном конфликте на Украине. Затем он переместился на Донбасс, где активно участвовал в боевых действиях.

Военные ведомства Украины также сообщили о ликвидации другого российского разведчика, Алексея Межакова, принадлежавшего к Главному управлению генерального штаба Вооруженных Сил России. Межаков был родом из Волгоградской области и служил по контракту.

Эти события стали частью активных действий украинских вооруженных сил против боевиков и разведчиков, поддерживаемых Россией. Ликвидация "Бабая" и Межакова является серьезным ударом по подпитывающим конфликт силам и подчеркивает решимость Украины противостоять агрессии и защищать свою территорию.

 
 
Тэги: война на востоке Украины, АТО, Война на Донбассе

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