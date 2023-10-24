Россия срочно выводит войска из Крыма: первыми ушли корабли - заявление Зеленского

Президент Украины, Владимир Зеленский, сделал заявление о том, что Украина скоро достигнет полного огневого контроля над временно оккупированным Крымом. Эту новость он обнародовал на втором парламентском саммите Крымской платформы. На данный момент Украина еще не полностью контролирует огонь в регионе, но Зеленский подчеркнул, что это вопрос времени. По его словам, у России больше нет безопасных логистических маршрутов в Крыму и на оккупированных участках Черноморского и Азовского побережья.
Он отметил, что российский контроль над Черным морем создал иллюзию непреодолимости России в этом регионе, но теперь российский военный флот уже не способен действовать в западной части Черного моря и постепенно уходит из Крыма. Зеленский подчеркнул, что Россия скоро уйдет, и украинцы в Крыму осознают это, усиливая уверенность в себе и страх у оккупированных людей.
Президент также упомянул о заявлении России о создании новой базы Черноморского флота на оккупированной территории Грузии, отметив, что украинцы смогут дотянуться до нее. Он подчеркнул важность поддержания давления на оккупанта со стороны мирового сообщества и подчеркнул, что цель Украины – полная деоккупация своей земли, включая Крым.
Спецназовцы Украины успешно проводят спецоперации в Крыму, нанося удары по целям на полуострове.
Какие корабли ЧФ РФ уже вывела из Крыма
Большинство кораблей ЧФ уже выведены из севастопольских бухт, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутников. OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал спутниковые снимки бухт Севастополя за 23 октября.