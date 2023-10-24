Россия срочно выводит войска из Крыма: первыми ушли корабли - заявление Зеленского

Какие корабли ЧФ РФ уже вывела из Крыма

- нет

2 сторожевых корабля проекта 1135 «Буревестник»

3 БДК проекта 775

1 БДК проекта 1171 «Тапир»

1 МПК проекта 1124 «Альбатрос»

1 МРК проекта 1239 «Сивуч»

1 базовый тральщик проекта 12700 «Александрит»

1 тральщик проекта 266М «Аквамарин-М»

2 развед. корабля - «Приазовье» и «Иван Хурс»

1 МРК проекта 1239 «Сивуч»

Президент Украины, Владимир Зеленский, сделал заявление о том, что Украина скоро достигнет полного огневого контроля над временно оккупированным Крымом. Эту новость он обнародовал на втором парламентском саммите Крымской платформы. На данный момент Украина еще не полностью контролирует огонь в регионе, но Зеленский подчеркнул, что это вопрос времени. По его словам, у России больше нет безопасных логистических маршрутов в Крыму и на оккупированных участках Черноморского и Азовского побережья.Он отметил, что российский контроль над Черным морем создал иллюзию непреодолимости России в этом регионе, но теперь российский военный флот уже не способен действовать в западной части Черного моря и постепенно уходит из Крыма. Зеленский подчеркнул, что Россия скоро уйдет, и украинцы в Крыму осознают это, усиливая уверенность в себе и страх у оккупированных людей.Президент также упомянул о заявлении России о создании новой базы Черноморского флота на оккупированной территории Грузии, отметив, что украинцы смогут дотянуться до нее. Он подчеркнул важность поддержания давления на оккупанта со стороны мирового сообщества и подчеркнул, что цель Украины – полная деоккупация своей земли, включая Крым.Спецназовцы Украины успешно проводят спецоперации в Крыму, нанося удары по целям на полуострове.Большинство кораблей ЧФ уже выведены из севастопольских бухт, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутников. OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал спутниковые снимки бухт Севастополя за 23 октября.Носители КР «Калибр» (корабли и подводные лодки):Остальные значимые корабли:В ремонте в 13 СРЗ: