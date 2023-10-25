Какой сейчас размер пенсии в Украине? Данные по регионам на конец 2023 года

В Украине среди регионов наибольшие выплаты получают пенсионеры из Киева – примерно 7 219 грн. В свою очередь самые маленькие – жители Тернопольщины – 4041 грн. Об этом свидетельствуют данные "Опендатабота".

Пенсионные выплаты, размер которых выше средних, имеют жители:

Ровенщины,

Донетчины,

Луганщины,

Днепропетровщины,

Житомирщины,

Запорожья

Киевщины.



Из них 1,13 млн. человек получают пенсии в размере более 10 тыс. грн. На эти категории пенсионеров приходится 59% общей суммы пенсионных выплат.

В нашей стране 29% (3,08 млн. человек) получают пенсии от 2 до 3 тыс. грн. Выплаты менее 2 тыс. грн получают менее 1% пенсионеров – почти 64 тыс. граждан. При этом количество пенсионеров в стране продолжает уменьшаться.

Так, за 3-й квартал текущего года в Украине стало на 12 368 пенсионеров меньше. В общей сложности пенсионные выплаты от государства получает 10 539 968 украинцев.

Средняя пенсия в Украине