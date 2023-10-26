"Сегодня моя подруга и соратница Татьяна Николаевна Монтян в очередной раз развозила гуманитарную помощь для мирняка. Тем не менее рядом с ней разорвался FPVдрон-камикадзе. Запутался в проводах. Повезло. Сама же ТН отделалась контузией. Контузия - ситуация неприятная, но в нашем деле - почти неизбежная (у меня вот было 3). Как и ранения. Так что,Татьяна Николаевна, добро пожаловать в наш контуженный клуб. Откапывайтесь. Приходите в форму. Поправляйтесь. С Вами веселее. " - написал Грубник.

Блогер Владимир Грубник, известный своими антиукраинскими взглядами и преданностью кремлевским интересам, решил поделиться смешной историей о своей коллеге Татьяне Монтян, она бывший украинский адвокат и пропагандист сбежавшая на Россию.По словам Грубника, Татьяна Монтян теперь считается "официально контуженная". По его версии событий, вчера 25 октября она отправилась на Донбасс развозить гуманитарную помощь для российских оккупантов и их пособников, но ее планы осложнил FPV-дрон-камикадзе, который запутался в проводах, взорвался и контузил Монтян. На этот раз ей повезло.Забавно, что Грубник на своем телеграм-канале "ПриZрак Новороссии", который можно назвать уголком альтернативной реальности, приветствует ее в "Контуженном клубе" и советует лечиться, капаться и приходить в форму.Мы, конечно, не можем подтвердить аутентичность этой истории, но учитывая источник, она, кажется, находится в духе его обычных высказываний. В любом случае, мы уверены, что украинская общественность будет с нетерпением ждать новых радостных историй из мира Грубника и его коллеги по "Контуженному клубу".