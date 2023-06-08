"Эксперты" и "политологи" – или все же "полезные идиоты" и "коллаборационисты"? Пропагандистские ток-шоу на российском телевидении полны "украинских гостей". Какие у них интересы в России, зачем они ходят на эти передачи? Кто эти люди, почему считают, что могут говорить от лица Украины, и какие роли им отводятся в пропаганде Кремля?
Играют роли для пропаганды Кремля
На российском телевидении проводятся пропагандистские ток-шоу с "украинскими гостями". Эти "украинские эксперты" играют определенные роли в пропаганде Кремля.
Представители Украины, приглашаемые на ток-шоу, часто сталкиваются с прерываниями, оскорблениями и даже изгнанием из студий. Некоторые "эксперты по украинским вопросам" уже уехали на родину и приняли участие в борьбе с российским агрессором.
Место украинских экспертов на российских каналах занял новый состав "экспертов". Новые эксперты также проживали и работали в Украине, но отличаются тем, что безоговорочно соглашаются с кремлевской повесткой.
Мотивацией большинства таких "экспертов" является личная выгода, включая финансовую, спокойную жизнь и гарантии от преследований.
Медведчук, Азаров и Царев
Первая категория "украинских экспертов" включает бывших политиков, которые покинули Украину после Майдана 2014 года и прописались в России. В этой категории находятся Виктор Медведчук, Николай Азаров и Олег Царев. Они не участвуют в ток-шоу, но время от времени высказывают комментарии в поддержку Кремля.
Олег Царев единственный, у кого можно найти хотя бы какую-то идею. Он высказывает опасения относительно перспектив Украины в случае затягивания военной операции. Он предупреждает о возможной безработице, высоких ценах и хаосе на улицах со стороны нацистов и террористов. Царев признан медиааналитиком Дмитрием Баркаром единственным, у кого есть хотя бы какая-то идея, хотя у него не высокий интеллект.
Общая тенденция заключается в том, что "украинские эксперты" на российском ТВ в основном поддерживают позицию Кремля и выполняют роль в пропаганде, часто заинтересованные в личных выгодах.
Деятели рангом ниже: Олейник и Кива
Деятели рангом ниже (например, экс-нардепы Владимир Олейник и Спиридон Килинкаров) часто участвуют в длительных пропагандистских программах.
Илья Кива, бывший народный депутат Верховной Рады. Он высказывает свое мнение от лица Украины и играет определенную роль в пропаганде Кремля. Кива утверждает, что президент Зеленский хочет продолжать войну для сохранения своей власти и обвиняет его в употреблении кокаина. Илья Кива сам является фигурантом различных скандалов, ему предъявлялись обвинения в экономических махинациях и связях с криминальным миром.
Ранее он позиционировал себя как радикальный патриот и входил в "Правый сектор", угрожая убивать русских на украинской земле. Однако перед российским вторжением он покинул Украину и перебрался в Москву через Испанию. Кива открыто поддерживает агрессию Кремля, из-за чего был лишен депутатского мандата, обвинен в госизмене и объявлен в розыск. Он обратился к Путину с просьбой о предоставлении убежища и гражданства России.
Илья Кива стал объектом насмешек и цитат в СМИ из-за сочетания низкого интеллекта с глубокой уверенностью в себе.
Бывшие журналисты украинских СМИ
Еще одна категория "специалистов по Украине" в пропагандистских ток-шоу – бывшие сотрудники украинских СМИ, журналисты и редакторы. Одна из них, Янина Соколовская, перешла из старого состава в новый. Она критиковала европейские устремления Киева и сотрудничала с российскими СМИ в Украине. Сейчас она регулярно появляется в ток-шоу и представляет себя рассудительной украинкой, высказываясь о международной политике.
Янина Соколовская сталкивается с критикой за "слишком проукраинскую" позицию, что не всегда нравится зрителям пропагандистских программ. Она считается профессиональным журналистом с долгой карьерой, который пришел к руководящим позициям. Однако у нее было предпочтение к Москве, а не к Киеву. Соколовская показывала патриотизм, пока не выключили свет и не началась мобилизация на Украине, которая, по ее словам, является технологией для максимального проливания крови.
Юрий Кот, Подоляк и Монтян
Юрий Кот, бывший преподаватель украинского языка и телеведущий, стал ярым противником Майдана и уехал в Россию после падения режима Януковича. В настоящее время он сотрудничает с пропагандистскими медиа в России, выступает в эфирах с критикой в адрес Киева и украинской культуры, и представляют его как "политолога".
Бывший украинский журналист Владимир Корнилов также переехал в Россию после Майдана и сейчас работает политическим обозревателем в российских СМИ.
Юрий Подоляк, бывший участник Оранжевой революции, также сменил свои взгляды и переехал в Россию. Он стал активным блогером, ведет каналы на YouTube и в телеграме, и регулярно появляется в эфирах российского ТВ.
Татьяна Монтян, известная адвокат и активистка, критиковала Майдан, но позже жаловалась на преследование со стороны украинских властей. Она не стала постоянной гостейей в российских эфирах из-за своей непредсказуемости и трудности в работе.
Некоторые отказались продолжать сотрудничество
Некоторые украинские эксперты, работавшие на российском ТВ, отказались продолжать сотрудничество после начала войны. Они могут столкнуться с уголовным преследованием и быть объявлеными в международный розыск.
Российские телеканалы пытаются представлять таких "политологов" как представителей мнения всех украинцев, но опросы показывают, что большинство российских зрителей не желают видеть украинских экспертов на телевидении. Пропагандисты на российском ТВ предоставляют "политологам" второстепенные роли, их аудитория не является постоянной и преданной.