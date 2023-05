Дочь росийского пропагандиста Екатерина Соловьева критикует Путина, войну и призывает помогать Украине

Дочь главного российского пропагандиста Владимира Соловьева от второго брака, уроженка США Екатерина Соловьева открыто критикует войну и власти, призывает помогать Украине и россиянам, которые хотят избежать мобилизации, ставит феминистские спектакли, танцует на бурлеск-сцене, называет свое творчество антивоенным — и живет в Москве. Это выяснило издание «Вёрстка», изучив аккаунты девушки в соцсетях.

Родная дочь телеведущего Владимира Соловьёва Екатерина, как узнала «Вёрстка», весной 2023 года поставила в Москве спектакль «28 дней» по одноименной пьесе драматурга Ольги Шиляевой. Четыре показа уже состоялись на сцене «Театра города М» в апреле и мае. На июль запланированы ещё два показа, но сама Соловьёва не уверена, что они состоятся. В открытом аккаунте Twitter, в котором у нее около 500 подписчиков, Соловьёва написала, что дальнейшая судьба спектакля неизвестна, так как «практически невозможно предугадать, приравняют ли феминизм к экстремизму».

Спектакль, натуралистично показывающий, какие стадии переживает женский организм за 28 дней — от одной менструации до другой — не первая феминистская театральная работа в режиссёрской карьере дочери телеведущего. В 2018 году Екатерина Соловьёва в Москве поставила спектакль о домашнем насилии в поддержку фонда «Насилию. нет» (в 2020 году признан Минюстом иностранным агентом). Владимир Соловьёв был на премьере спектакля и приглашал дочь рассказать об этой театральной работе в эфир «Вести. фм».



Твит Екатерины Соловьёвой

Как рассказала «Вёрстке» основательница фонда Анна Ривина (признана Минюстом иноагентом), благодаря спектаклю в фонд поступила 81 тысяча рублей. «Для нас это была действительно большая сумма, потому что тогда мы собирали донатами тысяч 30 в месяц. Мы смогли потратить эти деньги на фундаментальные изменения», — сказала Ривина.

В отличие от своего отца, известного радикальными ненавистническими высказываниями против российской оппозиции, «Запада», ЛГБТ и «прогрессивных ценностей», Екатерина Соловьёва критикует российскую власть, негативно отзывается о новых ограничительных законах и призывает общество к толерантности.

Каждый год в свой День рождения она публикует в Instagram пост с призывом донататить «Насилию. нет» и «ОВД-Инфо». В 2012 году Соловьёва респостнула пост в поддержку фигуранта «Болотного дела» Фёдора Бахова. В 2019 году выразила солидарность с арестованным на митинге актёром Павлом Устиновым. «Welcome to Russia 2019.Завтра это может быть один из нас», — написала тогда дочь телеведущего. В 2020 году на фоне антирасистских протестов в США девушка опубликовала пост с осуждением межнациональной вражды и расизма и возмутилась тем, что в России «можно расхищать миллиарды, но противозаконно критиковать власть».



Пост Екатерины Соловьёвой в Instagram в поддержку задержанного в 2019 году актёра Павла Устинова

В марте 2022 года Екатерина Соловьёва на английском языке записала для своего Tik-Tok два антивоенных видео. Дочь телеведущего на камеру рассказала о том, что в России запретили «называть войну войной» и ввели военную цензуру. В первом видео она осудила действия российских властей и отметила: «Я ни в каком виде не оправдываю то, что делает это государство». Во втором ролике Соловьёва попросила свою англоязычную аудиторию не отождествлять Россию с её президентом. «Я хочу, чтобы вы знали, Россия — это не Путин. И не позволяйте ненависти победить, потому что именно этого они добиваются», — сказала она. Эти две видеозаписи стали последними в Tik-Tok Соловьёвой. Они не удалены и до сих пор есть в её аккаунте. Больше она там ничего не публиковала.



Tik-Tok Екатерины Соловьёвой



Уже несколько лет Екатерина Соловьёва играет на басу в фолк-группе The BlueStocking, где у неё есть прозвище «Кэт». Музыканты дают концерты в московских барах и в своём Instagram открыто выступают против войны.



21 сентября, в день объявления мобилизации, Соловьёва анонсировала концерт группы в своём Twitter словами о том, что искусство даёт ей силы бороться с тьмой. «Все наши концерты (и вся моя деятельность в принципе) всегда была, есть и будет антивоенной», — написала она.

В октябре 2022 года, снова приглашая на свой концерт, Соловьёва опубликовала афишу с белым голубем и написала: «Вон, видите, голубь мира собственной персоной идёт на концерт».

Пост из официального аккаунта в Instagram группы The BlueStocking, в которой играет Екатерина Соловьёва

Твит Екатерины Соловьёвой



Это не единственные антивоенные твиты дочери российского телеведущего. В октябре 2022 года она ретвитнула большой тред о том, как заниматься политическим активизмом в России. В треде предлагают активистам записываться волонтёрами горячей линии проекта «Служба поддержки» для того, чтобы помогать россиянам избежать мобилизации, а украинцам — уезжать из России. Там же призывают жертвовать изданию «Холод», «ОВД-Инфо», фонду «Гражданское содействие», а россиянам, которые хотят избежать мобилизации, советуют читать памятки «Службы поддержки», правозащитных проектов «Школа прав призывника» и «Комитета солдатских матерей». В этом же треде выложена ссылка на сайт Support Ukraine Now, на котором собраны памятки о том, как помогать Украине в войне с Россией.

Ещё одно творческое направление жизни Екатерины Соловьёвой — бурлеск. Девушка продюсирует шоу Ladies of Burlesque и выступает на сцене с собственными танцевальными номерами под псевдонимом «Марго». 27 февраля 2022 года дочерний проект Ladies of Burlesque, в котором Соловьёва работает ведущей, — Draglesque Show Moscow — выступил с антивоенным заявлением в своём Instagram: «MAKE LOVE NOT WAR. Мы за любовь, принятие, солидарность, толерантность и равноправие».

В 2022 и 2023 году, судя по фотографиям и постам в Instagram и Twitter, Екатерины Соловьева несколько раз путешествовала. Она ездила в Германию и навещала живущую в Испании мать.

Девушка не скрывает родственные отношения с Владимиром Соловьёвым. В Instagram она посвятила отцу несколько постов.



Пост Екатерины Соловьёвой в Instagram



Под совместными фотографиями девушка поздравляла телеведущего с днём рождения, признавалась ему в любви и благодарила за «вдохновение и воспитание». Под одним из постов с совместной фотографией она написала: «Спасибо тебе за то, что ты — мой папа».



Пост Екатерины Соловьёвой в Instagram

Корреспондент «Вёрстки» несколько раз переписывалась с Екатериной Соловьёвой. Режиссер отказалась комментировать свои отношения с отцом и творческую деятельность, сказав, что переживает за безопасность участников своих проектов.

«Первоначальной ценностью для меня в данном случае является безопасность моих коллег, которые и так постоянно сталкиваются с несправедливостью и узколобостью. Мне нечего скрывать, но говорить сейчас о моём отце значит подвергать опасности не только себя и своих близких, но и моих друзей и коллег», — написала она.

Девушка отметила, что переживает за безопасность коллег по спектаклю «на фоне аресте Беркович и Петрийчук»i. Вопрос, позволит ли арестовать свою дочь один из самых известных и поддерживаемых властями российских телеведущих, Екатерина Соловьёва оставила без ответа.

«Вёрстка» обратилась к Владимиру Соловьёву с просьбой рассказать, не возникают ли в семье конфликты из-за антивоенной позиции дочери. Телеведущий прочитал сообщение и не ответил.

Редакция «Вёрстки»