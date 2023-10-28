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Главная » Новости » Технологии » 2023 » Октябрь » 28 » 13:14:16
 

Украинские кибервойска отключили Интернет провайдерам: «Крым телеком», «Миранда-медиа» и «МирТелеком»

Сегодня, 13:29:16 298 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинские кибервойска отключили Интернет провайдерам: «Крым телеком», «Миранда-медиа» и «МирТелеком»

Сегодня 28 октября министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины, Михаил Федоров, объявил о поразительном успехе IT-Армии Украины в борьбе с киберугрозами. Украинская IT-армия смогла успешно остановить работу нескольких крупнейших российских интернет-провайдеров в оккупированном Крыму.

Подвергнутым кибератаке компаниям "Крымтелеком", "Миранда-медиа" и "МирТелеком" был нанесен серьезный удар, приведший к остановке их операций в регионе. Эта историческая победа свидетельствует о выдающихся навыках и силе IT-Армии Украины в борьбе с киберугрозами.

Михаил Федоров отметил, что это событие является лишь одним этапом в непрекращающейся борьбе Украины в киберпространстве против России. "Борьба в киберпространстве с РФ продолжается. IT-армия Украины увеличивает свою мощь и готовится к следующим операциям", - заявил он.

Накануне оккупационные власти Крыма заявили о "массовой внешней кибератаке" на крымских провайдеров интернета. Представители крымского мобильного оператора и интернет-провайдера "Миранда-медиа" подчеркнули, что эта атака была "беспрецедентной" по своей масштабности.

Победа IT-Армии Украины стала символом несгибаемости и решимости страны в защите своей кибернетической безопасности. Украина продолжает бороться с угрозами в киберпространстве, подтверждая свою готовность противостоять любым вызовам и уверенность в своих силах в цифровой эпохе.
 
Тэги: крым, интернет, Хакеры

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