Украинцам перечислят зарплаты: чего ожидать в 2024 году

В Украине абсолютное большинство работодателей (около 90%) заявило о планах повысить зарплаты в 2024 году, большинство также планирует открывать новые вакансии. При этом размер повышения будет чаще всего находиться на уровне инфляции, а реальный размер зарплаты увеличится всего на 8,5%, подсчитали в правительстве.

После значительного падения зарплат в 2022-м такое повышение не позволит вернуться к уровню доходов, который был до полномасштабной войны. О том, сколько будут зарабатывать украинцы в 2024 году и кому будет легче найти работу, читайте в материале OBOZ.

Что будет с зарплатами

Зарплаты в 2024 году планируют повысить 87% компаний (октябрьское исследование показало результат в 93%), говорится в результатах опроса работодателей Европейской бизнес-ассоциацией. Такой шаг – вынужденный. Из-за достаточно высокого уровня инфляции без повышения заработной платы ее реальный размер будет стремительно снижаться. Кроме того, уже сейчас наблюдается значительный дефицит сотрудников, поэтому без создания конкретного преимущества в виде высокой или хотя бы рыночной заработной платы удержать, а тем более привлечь новых сотрудников будет крайне сложно.

Около половины (46%) компаний в ходе опроса отметили, что размер повышения составит до 10%. Для сравнения: в 2023 году, согласно оценкам НБУ, цены вырастут на 10,6%. То есть такое повышение позволит сохранить зарплаты на одном уровне.

Наталья Слинько, руководитель направления рекрутинга и Executive search портала GRC.ua, рассказала, что крупные украинские работодатели и международные компании часто используют практику повышения зарплат на уровень инфляции или близкий к нему.

"Далеко не все компании платят официально весь размер зарплаты", – объясняет Слинько. Поэтому в некоторых ситуациях повышение будет только на бумаге. К примеру, сотрудник, который сейчас оформлен на минималку и остальную зарплату получит в конверте, в 2024-м получит повышение минималки почти на 20% в два этапа. Однако некоторые работодатели снизят размер зарплаты в конверте, и в сумме доход сотрудника не изменится.

Разрабатывая бюджет на 2024 год, правительство подсчитало, что в среднем украинцы будут получать 21 809 грн. И если действительно зарплата достигнет такого уровня, даже с учетом инфляции реальная зарплата увеличится на 8,5%. Это позволит частично компенсировать удорожание за последние несколько лет.

Рост средней зарплаты отчасти объясняется повышением минималки. Так, в январе 2024-го ее увеличат с 6700 до 7100 грн, а в апреле – до 8000 грн. Это значительный рост зарплат (около 20%). До апреля правительство фактически заморозит ситуацию, с поправкой на рост цен, а уже в апреле ожидает, что появится возможность для значительного роста заработных плат.

Что будет с вакансиями

В Украине уже сейчас эксперты говорят о структурной безработице. Многие украинцы переехали в другие регионы. В результате количество безработных значительное, но часть вакансий заполнить не удается. К примеру, крайне сложно найти сотрудников с опытом работы от трех лет.

Проблемы также возникли из-за мобилизации. Трудно найти сотрудников на рабочие специальности, работников, выполняющих физическую работу. Война кардинально повлияла на ситуацию на рынке труда.

Будут пользоваться спросом в 2024 году медицинские работники, специалисты психологической помощи. Уже сейчас нужны строители, люди, владеющие инженерными специальностями. "Также традиционно будут востребованы специалисты в продажах. При этом особенно будут цениться специалисты со знанием языков (это и английский, и турецкий, и немецкий языки)", – объясняют в GRC.ua.

Европейская бизнес-ассоциация опросила представителей бизнеса и обнародовала результаты исследования. По ее оценкам, 65% компаний планируют открывать вакансии в 2024 году. Однако уже сейчас больше половины испытывает дефицит кадров. Труднее всего будет найти:

директоров, управляющих;

специалистов узкого профиля;

работников со знанием английского;

маркетологов, секретарей, менеджеров по продажам;

адвокатов, юристов, аудиторов;

инженеров, химиков, фармацевтов, агрономов.



Кроме того, работодатели прогнозируют, что сложно будет найти слесарей, механиков, рабочих в магазины, производственный персонал. Есть целый ряд проблем, из-за которых не удается нанимать даже тех специалистов, которых раньше можно было быстро найти на рынке. Это не только мобилизация. Украинцы чаще хотят работать удаленно. Есть большой разрыв между ожидаемой зарплатой и суммой, которую могут предложить работодатели и т. д. В целом количество вакансий будет расти. Вместе с тем компаниям будет тяжело найти новых работников.

Какими должны быть зарплаты

В Украине средняя зарплата составляет 18 542 грн (по оценкам большого кадрового портала). При этом в соседней Румынии, где по сравнению с ЕС низкие зарплаты, в среднем рабочим платят 62 305 грн, то есть в 3,3 раза больше. После окончания войны и вступления Украины в ЕС вопрос уровня зарплат фактически станет одним из основных. От этого зависят масштабы трудовой миграции.

Ученая Людмила Черенько рассказывает: традиционно конкурентным преимуществом была дешевая рабочая сила. В результате украинские высококвалифицированные инженеры зарабатывали в разы меньше их коллег в ближайших странах ЕС. От этого следует отказываться. "Если мы решим перейти на новую экономическую модель, в основу которой не будет заложена низкая оплата труда, – а именно таким должен быть путь, если мы идем в ЕС, – мы должны делать первые шаги", – говорит Черенько.

Украинский бизнес при этом, даже если бы у работодателей было такое желание, не имеет экономической возможности в разы повысить зарплаты сотрудникам. Повышение зарплат должно происходить параллельно с открытием новых рынков, экономическим развитием. Первым важнейшим шагом может стать значительное повышение минималки.

Размер минимальной зарплаты должен составлять около 50% от средней, говорится в расчетах Международной организации труда. В ЕС действуют более жесткие рекомендации. Там считают, что минималка должна быть на уровне 60% от средней. Так что если следовать рекомендациям Международной организации труда, то минималка в 2024-м должна составлять 10 904,5 грн, а не 8000 грн. Если же пользоваться рекомендацией ЕС, то – 13 085,4 грн.

В Украине без повышения зарплат исправить ситуацию на рынке труда после войны не получится. Иначе украинцы будут работать там, где могут заработать больше.